By Matt Burgess, University of Colorado Boulder

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У Байдена и Трампа очень разные взгляды на изменение климата. Как, по мнению аналитиков, это может повлиять на избирателей?

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Если вы спросите американских избирателей, какие проблемы являются для них главными, большинство укажет на такие "кухонные" темы, как экономика, инфляция, преступность, здравоохранение или образование.

Менее 5% респондентов в опросах Gallup 2023 и 2024 годов заявили, что изменение климата - самая важная проблема, стоящая перед страной.

Несмотря на это, исследование, которое я провел вместе со своими коллегами, позволяет предположить, что обеспокоенность изменением климата оказала значительное влияние на выбор американцев на двух последних президентских выборах.

Возможно, мнение об изменении климата даже оказало достаточно сильное влияние, чтобы изменить исход выборов 2020 года в пользу президента Джо Байдена.

Таков вывод анализа данных опросов, который мы опубликовали 17 января 2024 года при содействии Центра социального и экологического будущего Университета Колорадо.

Чем объясняются эти результаты и какое влияние может оказать изменение климата на выборы 2024 года?

Измерение влияния изменения климата на выборы

Мы использовали данные опросов 2016 и 2020 годов, проведенных беспартийной организацией Voter Study Group, чтобы проанализировать взаимосвязь между выбором тысячей избирателей президентов на последних двух выборах, их демографическими характеристиками и мнением по 22 различным вопросам, включая изменение климата.

В ходе опроса избирателям предлагалось оценить важность изменения климата, выбрав четыре варианта: "неважно", "не очень важно", "в некоторой степени важно" или "очень важно".

В 2020 году 67% избирателей оценили изменение климата как "в некоторой степени важное" или "очень важное", по сравнению с 62% в 2016 году. Из этих избирателей, оценивающих изменение климата как важное, 77% поддержали Байдена в 2020 году, по сравнению с 69%, которые поддержали Хиллари Клинтон в 2016 году.

Это говорит о том, что мнение об изменении климата дает демократам все большее преимущество на выборах.

Используя две разные статистические модели, мы подсчитали, что мнение об изменении климата могло бы сместить перевес в народном голосовании 2020 года (доля голосов демократов минус доля голосов республиканцев) на 3 или более процентов в сторону Байдена. Используя модель коллегии выборщиков, мы подсчитали, что 3-процентный сдвиг был бы достаточно велик, чтобы изменить исход выборов в его пользу.

Эти данные перекликаются с результатами опроса, проведенного в ноябре 2023 года. Он показал, что больше избирателей доверяют подходу демократов к проблеме изменения климата, нежели республиканцев.

Чем можно объяснить влияние изменения климата на голосование

Итак, если большинство избирателей - даже демократы - не считают изменение климата своей главной проблемой, как мнение об нем могло повлиять на ход президентских выборов 2020 года?

Наш анализ не может дать прямого ответа на этот вопрос, но вот три обоснованных предположения.

Во-первых, результаты последних президентских выборов были очень близкими. Это означает, что мнение об изменении климата не должно сильно повлиять на результаты голосования, чтобы изменить исход выборов. В 2020 году Байден победил в Джорджии с перевесом примерно в 10 000 голосов - 0,2% голосов избирателей - и победил в Висконсине с перевесом примерно в 20 000 голосов - 0,6% голосов избирателей.

Во-вторых, кандидаты, отрицающие, что изменение климата реально или является проблемой, могут оттолкнуть некоторых умеренных избирателей, даже если изменение климата не является главным вопросом для них.

Научные доказательства реальности изменения климата настолько сильны, что если кандидат будет отрицать их, некоторые умеренные избиратели могут задуматься, стоит ли доверять этому кандидату в принципе.

В-третьих, некоторые избиратели, возможно, начинают видеть связь между изменением климата и "кухонными" темами, которые они считают более приоритетными. Например, существуют убедительные доказательства того, что изменение климата влияет на здоровье, национальную безопасность, экономику и иммиграционные процессы в США и во всем мире.

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Какова позиция кандидатов

У Байдена и бывшего президента Дональда Трампа очень разные взгляды на изменение климата и подходы к охране окружающей среды.

Трамп ранее называл изменение климата "мистификацией".

В 2017 году Трамп вывел США из Парижского соглашения- международного договора, который юридически обязывает страны сократить выбросы парниковых газов. Байден отменил это решение в 2021 году.

Находясь на своем посту, Трамп отменил 125 экологических норм и правил, направленных на защиту воздуха, воды, земли и дикой природы страны, утверждая, что эти нормы вредят бизнесу.

Байден восстановил многие из этих правил. Он также добавил несколько новых, в том числе требование к предприятиям публично раскрывать информацию о выбросах парниковых газов.

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Нефтеперерабатывающий завод Shell Norco на реке Миссисипи. США стали крупнейшим в мире производителем нефти и газа. Gerald Herbert/AP

Байден также подписал три крупных закона, каждый из которых предусматривает выделение десятков миллиардов в год на борьбу с изменением климата. Два из этих законов были двухпартийными.

С другой стороны, за время правления Байдена США стали крупнейшим в мире производителем нефти и газа, а также крупнейшим экспортером природного газа.

В ходе нынешней предвыборной кампании Трамп обещал отменить субсидии на возобновляемые источники энергии и электромобили, увеличить внутреннюю добычу ископаемого топлива и свернуть экологические нормы.

На практике некоторые из этих мер могут столкнуться с противодействием не только демократов, но и республиканцев в Конгрессе.

Общественное мнение в отношении конкретных мер климатической политики, принятых Байденом, разнится. Тем не менее, делать что-то для борьбы с изменением климата гораздо популярнее, чем ничего не делать.

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Например, согласно опросу Йельского университета, проведенному в ноябре 2023 года, 57% избирателей предпочли бы кандидата, поддерживающего меры по борьбе с глобальным потеплением, кандидату, выступающему против таких мер.

Что это означает для 2024 года

Наше исследование показало, что в период между президентскими выборами 2016 и 2020 годов изменение климата становилось все более важным для избирателей, а значение, которое избиратели придают изменению климата, все больше предсказывало голосование за демократов.

Если эти тенденции сохранятся, то изменение климата может обеспечить демократам еще большее преимущество на выборах в 2024 году.

Конечно, это не обязательно означает, что демократы победят в ноябре.

Например, по результатам нашего исследования, изменение климата дало демократам преимущество в 2016 году, но Трамп все равно победил на выборах из-за других проблем.

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Иммиграция в настоящее время является главным вопросом для большинства избирателей, и последние национальные опросы показывают, что Трамп в настоящее время опережает Байдена в президентской гонке 2024 года.

Хотя большинство избирателей в настоящее время предпочитают климатическую позицию демократов, это не всегда так.

Например, демократы рискуют потерять избирателей, когда их политика влечет за собой экономические издержки, или когда ее представляют как антикапиталистическую, расовую или слишком пессимистическую. Некоторые климатические подходы, поддерживаемые республиканцами, например, попытки ускорить реализацию проектов по использованию возобновляемых источников энергии, пользуются популярностью.

Тем не менее, если бы выборы проходили сегодня, то совокупность фактов говорит о том, что большинство избирателей предпочли бы кандидата, заботящегося о климате, и большая часть из них в настоящее время предпочитают демократов.

Эта статья перепечатана с сайта The Conversation по лицензии Creative Commons. Прочитать оригинал статьи можно здесь.