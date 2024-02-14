Мюнхенский Индекс безопасности: Россию в мире боятся меньше, чем мигрантов

12 тысяч человек из стран G7, а также Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки, опрошены на предмет их восприятия 32 различных глобальных рисков в канун Мюнхенской конференции по безопасности.

Во всем виноват климат

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Европейцы больше обеспокоены миграцией, связанной с изменением климата, чем угрозами со стороны РФ. Об этом свидетельствуют данные Мюнхенского Индекса безопасности - опроса, проводимого ежегодно перед Конференцией по безопасности в Мюнхене, которая в этом году пройдет с 16 по 18 февраля. В слете, проводимом с 1963 года, принимают участие главы государств и правительств, делегаты от международных организаций, ведущие политики и эксперты.

Опрос, проведенный в канун мероприятия, показал: обеспокоенность общества массовой миграцией из-за войн и изменения климата возросла по сравнению с прошлым годом и сегодня стоит выше опасений, связанных с риском российской агрессии. Так, в Италии люди назвали главными проблемами экстремальные погодные условия, лесные пожары, изменение климата в целом и разрушение естественной среды обитания. Германия крайне обеспокоена массовой миграцией из-за войн и климатических вызовов, в то время как Франция поставила этот риск на второе место - перед проблемой изменения климата в целом.

При расчете Индекса были опрошены 12 тысяч человек в странах "Большой семерки", а также в Бразилии, Индии, Китае и Южной Африке. Участникам предлагали оценить список из 32 рисков. Во всех странах, кроме США, по крайней мере одна из глобальных экологических угроз, предложенных респондентам, вошла в тройку самых насущных проблем. "Несмотря на значительные различия в восприятии рисков, граждане разных стран продолжают испытывать сильную озабоченность по поводу экологических рисков", - отмечают авторы документа.

Выиграть невозможно?

Помимо Индекса безопасности к Мюнхенской конференции подготовлен и доклад "Проиграют все", в котором рассматриваются глобальные усилия стран, в том числе и в климатической повестке. Авторы утверждают, что привычный порядок международного сотрудничества оказался малоэффективным для разрешения последних кризисов. В докладе уточняется: растущее совпадение климатических, геополитических и экономических целей может способствовать продвижению "зеленой повестки, однако плодотворному сотрудничеству угрожает ставка стран на национальные интересы. "По мере того как все больше государств определяют свой успех в сравнении с другими, может возникнуть порочная парадигма мышления об относительности выгод, потерь благосостояния", - написано в документе.

Международные разногласия по поводу климатических субсидий и цен на углерод также могут подорвать зеленое партнерство, считают авторы. В докладе отмечается, что для достижения глобальных целей по переходу к нулевому уровню выбросов необходимо более динамичное сотрудничество между странами с высоким и низким уровнем дохода, особенно в области финансирования климатических проектов и поиска природных ресурсов для отхода от ископаемого топлива.