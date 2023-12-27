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Изменение климата: причины надеяться на 2024 год

Скорость перехода на солнечную энергию превзошла все ожидания.
Скорость перехода на солнечную энергию превзошла все ожидания. Авторское право Canva
By Angela Symons
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

От солнечной энергии до электромобилей - в этом исследовании приведены пять причин для оптимизма в отношении климата

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В условиях, когда выбросы в атмосферу продолжают расти, а стихийные бедствия сеют разрушения по всему миру, неудивительно, что тревога по поводу климата достигла своего апогея.

Но надежда не потеряна. С момента подписания Парижского соглашения в 2015 году произошло пять серьезных изменений, утверждается в новом исследовании.

Хотя такие термины, как "декарбонизация" и "чистый ноль", вошли в повседневный обиход, так было не всегда. Признав, насколько далеко мы продвинулись за последнее десятилетие, мы сможем увидеть, в чем мы добились успехов, а в чем не успеваем.

По данным исследования немецкого некоммерческого института NewClimate, мы движемся в правильном направлении, начиная от использования солнечной энергии и заканчивая электромобилями.

5. Дискурс об изменении климата стал мейнстримом

Десятилетие назад лишь некоторые слои общества были в значительной степени осведомлены о проблеме изменения климата и обеспокоены ею.

В последние годы эта ситуация кардинально изменилась. В 2014 году опрос BBC, охвативший 17 стран мира, показал, что 40% респондентов считают изменение климата серьезной проблемой. К 2020 году эта цифра выросла до 60%.

Более широкое исследование "Народное голосование по климату", проведенное в 2021 году ПРООН и Оксфордским университетом в 50 странах, показало еще более явный сдвиг.

В Восточной Европе и Центральной Азии 85% респондентов считают изменение климата глобальной чрезвычайной ситуацией. С этим согласны 72% жителей Западной Европы и Северной Америки, 64% жителей арабских стран, 63% жителей Латинской Америки, Карибского бассейна и Азиатско-Тихоокеанского региона и 61% жителей стран Африки к югу от Сахары.

В настоящее время этот вопрос занимает центральное место в общественном и политическом дискурсе во всем мире. Все более широкое освещение климатических проблем в средствах массовой информации, а также включение их в образовательные программы вооружают граждан знаниями о причинах и последствиях климатических изменений.

В тех частях мира, которые уже ощущают на себе последствия изменения климата, кривая обучения выглядит намного круче.

Но по мере того, как растут протесты против изменения климата и усиливаются социальные движения, давление на правительства и бизнес растет, заставляя их принимать меры.

Доходит и до судебных процессов по климатическим искам. Только в этом году португальская молодежь, британская экологическая благотворительная организация и шведская активистка Грета Тунберг подали в суд на свои страны.

4. Большинство стран стремятся к нулевому уровню выбросов, а прогнозы повышения температуры снизились

Цели "чистый ноль" повсеместно ставятся правительствами и крупным бизнесом. А в 2015 году такую цель поставила только одна страна - Бутан.

Теперь к ней присоединились более 90 государств, на долю которых приходится почти 80 процентов глобальных выбросов.

В прошлом политические дебаты были сосредоточены на постепенном сокращении выбросов и компромиссах между секторами и странами, отмечает NewClimate Institute. Но теперь в главном объективе - полностью декарбонизированная экономика, в том числе и в странах Глобального Юга.

Хотя нам предстоит пройти долгий путь, чтобы добиться таких сокращений и удержаться в пределах 1,5℃, прогнозируемая кривая выбросов выровнялась.

В 2015 году прогнозировалось, что к 2100 году температура повысится на 3,6-3,9℃. Сегодня этот прогноз снизился до 2,7℃.

3. Инвесторы и бизнес чувствуют давление, заставляющее их действовать в защиту климата

До Парижского соглашения изменение климата было нишевой темой среди инвесторов и бизнеса. Теперь на них оказывается давление, вынуждая их признать серьезность угрозы.

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Многие корпорации теперь отчитываются и раскрывают информацию о своем воздействии на климат, а некоторые даже обязаны делать это по закону. По мере того как они стремятся повысить свой авторитет, все большую популярность приобретают низкоуглеродные возможности, а "зеленые" инновации стимулируют изменения в традиционных бизнес-моделях.

Спрос на устойчивые инвестиции растет. По данным PwC, в 2021 году 84% владельцев активов по всему миру заявили, что реализуют или оценивают стратегии устойчивого инвестирования, тогда как тремя годами ранее этот показатель составлял около 53%.

В связи с тем, что в этом месяце на конференции COP28 было принято решение о постепенном отказе от ископаемого топлива, риск возникновения проблемных активов заставляет финансистов отказываться от загрязняющих источников энергии и перехолить к возобновляемым.

А поскольку граждане и правительства становятся все более осведомленными о кампаниях по "зеленому камуфляжу", корпорациям становится все труднее закрывать нам глаза. Нарастает и риск судебных разбирательств по климатическим вопросам для тех, кто пытается это сделать.

2. Возобновляемые источники энергии стали дешевле ископаемого топлива

В прошлом возобновляемые источники энергии не могли конкурировать с ископаемым топливом ни по стоимости, ни по объемам поставок. В последние годы ситуация изменилась.

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Энергосистемы переходят на гибкие, децентрализованные модели, включающие ветряную, солнечную и гидроэнергетику.

Скорость этого перехода превзошла все ожидания: по данным МГЭИК, за последние 10 лет стоимость солнечной энергии, наземного и морского ветра снизилась на 60-90%. Новые возобновляемые источники энергии теперь дешевле новых видов ископаемого топлива в 90 процентах стран мира.

На каждый 1 доллар (0,91 евро), вложенный в ископаемое топливо, приходится 1,70 доллара (1,55 евро), вложенных в чистую энергию. Пять лет назад, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), это соотношение составляло 1:1.

1. Электрификация зданий и транспорта идет быстрыми темпами

От электромобилей до тепловых насосов - электрификация стала центральным элементом мировой стратегии декарбонизации.

В ряде стран и регионов, включая Европейскую экономическую зону (ЕЭС), Канаду, Чили и различные штаты США, происходит постепенный отказ от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания - такая политика была немыслима еще десять лет назад.

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Точки зарядки электромобилей, доступность и огромное количество автомобилей на дорогах все еще нуждаются в проработках. Но прогресс в области аккумуляторных батарей начинает преодолевать некоторые из этих барьеров. За последние 10 лет литий-ионные батареи стали коммерчески выгодными - их стоимость снизилась на 80 процентов.

Тепловые насосы способствуют декарбонизации наших домов благодаря финансовым стимулам, действующим в более чем 30 странах, на которые приходится более 70 процентов текущего мирового спроса на отопление. С 2013 по 2022 год продажи в Европе выросли на 38 процентов. Тепловые насосы также все чаще испытываются в промышленных условиях.

Инновации и инвестиции также способствуют декарбонизации таких "трудноподчиняемых" секторов, как судоходство и тяжелая промышленность. "Водородная сталь", электрические суда и низкоуглеродное топливо - одни из самых значительных достижений.

Несмотря на все эти успехи, "сам климатический кризис разрастается все быстрее и быстрее", - говорят авторы исследования. Это подчеркивает настоятельную необходимость усилить динамику этих позитивных изменений.

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