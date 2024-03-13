Байден и Трамп получили необходимые голоса делегатов

By Euronews

Действующий президент и бывший глава Белого дома вновь встрется на выборах.

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Президент Джо Байден и бывший глава Белого дома Дональд Трамп заручились необходимым количеством голосов делегатов от своих партий для участия в президентских выборах.

Демократ Байден и республиканец Трамп не столкнулись с серьезной оппозицией и могут претендовать на выдвижение от своих партии на летних съездах.

81-летний Байден уже является самым великовозрастным президентом в истории США. 77-летнему Трампу грозит тюремное заключения в рамках расследования четырех уголовных дел.