Страны ЕС требуют чистой воды. Ее дефицит лишает Европу сил

21 член ЕС просят Еврокомиссию вплотную заняться сохранением водных ресурсов. Они - в дефиците в ряде регионов Европы.

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Страны ЕС просят Еврокомиссию позаботиться об устойчивом водоснабжении. В совместном письме, направленном в Брюссель 17 июля, 21 подписант заявили о важности этой проблемы, отметив, что вода, стратегический, жизненно важный ресурс, должен стать "абсолютным приоритетом" в ЕС.

Группу стран-авторов письма возглавила Португалия. Документ отражает тревогу по поводу высокого уровня засух, дефицита воды и наводнений по всему блоку - явлений, которые, по мнению подписантов, "больше не являются аномалией в Европе".

Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Дания, Эстония, Франция, Германия, Греция, Италия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения и Испания выразили свою озабоченность и во время неформальной встречи министров окружающей среды под председательством Венгрии на этой неделе. Они просят разработать меры для развития "комплексного подхода" в соответствии со Стратегической повесткой дня, руководящим документом Совета, утвержденным 27 июня.

Около 20% европейской территории и 30% европейцев ежегодно страдают от дефицита воды, по данным Европейского агентства по окружающей среде. Оно оценивает экономические потери от этого примерно в 9 миллиардов евро в год, причем цифра не включает ущерб экосистемам.

В письме на имя исполнительного вице-президента Комиссии Мароша Шефчовича государства-члены призвало к целостному подходу с "более высоким уровнем согласованности" на уровне ЕС - так. чтобы охватить пресную и соленую воду, наладить защиту экосистем, отрегулировать потребление на всех уровнях.

"Системный подход необходим для обеспечения согласованности всех законодательных и плановых процессов, чтобы лучше интегрировать водные соображения и цели охраны природы для обеспечения доступности и безопасности водоснабжения", - говорится в документе.

Он был обнародован за день до переизбрания в Европарламенте Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в качестве председателя Еврокомиссии. Напомним, что в начале этого года команда фон дер Ляйен отложила под сукно инициативу по обеспечению устойчивости водных ресурсов.