Еврокомиссия считает чрезмерным дефицит бюджетов Франции, Италии, Бельгии и ещё пяти стран блока. Брюссель начал официальное расследование.

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Совет ЕС начал разбирательство в отношении нескольких государств-членов по поводу их чрезмерного бюджетного дефицита. Этот шаг последовал за предупреждением Еврокомиссии, о том, что он приближается к отметке в 7% внутреннего валового продукта. Брюссель долгое время закрывал на это глаза, а в последние годы дефицит и вовсе списывали на пандемию.

"Государства-члены должны соблюдать бюджетную дисциплину", - говорится в сегодняшнем заявлении Совета, и добавляется, что начавшийся процесс повлечёт за собой "усиление контроля" за нарушителями.

Совет, объединяющий 27 стран-членов ЕС, направил соответствующее уведомление Бельгии, Франции, Италии, Венгрии, Мальте, Польше и Словакии, анонсировав ту же юридическую процедуру, что применялась к Румынии с 2020 года.

Согласно фискальным правилам ЕС, введённым вместе с единой валютой евро в 1990-х годах, дисбаланс в нацбюджете не должен превышать 3% ВВП, а госдолг не должен быть выше 60%.

Бомба замедленного действия

Проблема назревала давно. Северные страны-члены ЕС, такие как Германия и Нидерланды, неоднократно возмущались тем, что им приходится покрывать безрассудные, по их мнению, расходы Греции или Италии.

Новость о разбирательстве появилась на фоне того, как Франция и Бельгия с госдолгом больше 100 % ВВП, пытаются сформировать правительства из расколовшихся коалиций.

Две недели назад Счётная палата Франции объявила, что состояние государственных финансов страны "вызывает тревогу", а министр экономики Брюно Ле Мэр, входящий в состав временного правительства Габриэля Атталя, может в скором времени уйти в отставку, в связи с поражением на выборах в законодательное собрание в июне.

В этой борьбе Брюсселя за соблюдение бюджетных норм в сообществе открылся ещё один фронт. В руководстве ЕС накапливаются претензии в адрес итальянского правительства Джорджи Мелони.

В среду Еврокомиссия раскритиковала властей Италии за ущемление свободы слова и СМИ. Ранее премьер-министр подала в суд на журналистов за высмеивающие её публикации. Одного из них обязали выплатить Мелони крупную компенсацию.

Правила после пандемии

Нормы и правила касательно дефицита в странах ЕС определены так называемым Пактом стабильности и роста. В 2020 году их отменили. Причиной тому стала пандемия Covid-19 и последовавший за ней кризис с ростом цен на энергоносители. Правительствам тогда пришлось принимать беспрецедентные и дорогостоящие меры.

После долгого периода споров государства-члены всё же согласовали более гибкий набор бюджетных ограничений, которые начинают применяться в этом году, давая больше возможностей для маневра в расходах на борьбу с изменением климата или укрепление обороны.

Брюссельские чиновники уже связались с министерствами финансов вышеупомянутых стран, чтобы обсудить вопрос восстановления бюджетного баланса. как правило, это подразумевает довольно болезненные для общества меры, включая повышение налогов или сокращение расходов на социальную политику.

Официальные рекомендации, как ожидается, будут одобрены министрами государств блока в декабре.