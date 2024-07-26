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Франция: от перебоев с поездами пострадали 800 тысяч пассажиров

Ожидающие поездов пассажиры
Ожидающие поездов пассажиры Авторское право Mark Baker/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Mark Baker/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Среди пострадавших осказались спортсмены. Прокуратура Парижа начала расследования, виновникам "актов вредительства" грозят внушительные сроки

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800 000 пассажиров пострадали в результате вредоносной атаки на железнодорожные сети по всей Франции в день церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

По данным национальной железнодорожной компании SNCF, в числе пострадавших оказались несколько поездов, перевозивших спортсменов.

Франк Дубурдьё, директор SNCF по направлению TGV Atlantic:

— На Атлантическом побережье мы обслуживаем 250 поездов в день. У нас было четыре поезда со спортсменами, два из них удалось запустить, один был отменен, а другой находится в процессе подготовки к эксплуатации. Так что влияние на церемонию открытия очень и очень незначительно.

Представитель SNCF добавил, что поезда в разных частях Франции ходят с задержками от одного до двух часов.

Франк Дубурдьё, директор SNCF по направлению TGV Atlantic:

— Во Франции 30 000 километров железных дорог, так что это очень длинная сеть. Проверить все точки абсолютно невозможно. В настоящее время мы проводим несколько специальных обходов, организованных экспертами по наиболее целевым направлениям.

Французские чиновники расценили акты вредительства как «преступные действия», но при этом заявили, что прямой связи с Играми нет.

Прокуратура Парижа начала национальное расследование, заявив, что виновникам грозит срок срок от 10 до 20 лет.

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