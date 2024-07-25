Бомбардировщики ВВС России и Китая перехвачены вблизи Аляски

Американские и канадские военные отчитались о первом случае перехвата самолётов России и Китая при их совместном патрулировании. Бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве в идентификационной зоне ПВО Аляски и "не представляли угрозы", говорится в заявлении NORAD.

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Два китайских и два российских дальних бомбардировщика были отслежены в среду во время полёта над международными водами вблизи Аляски. Канадские и американские истребители были направлены на их перехват, сообщило Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Активность России и Китая в зоне ПВО Аляски не рассматривалась как угроза, заявили в NORAD.

"Мы продолжим отслеживать действия конкурентов вблизи Северной Америки и отвечать на присутствие присутствием", – говорится в пресс-релизе командования.

В Пентагоне отметили, что бомбардировщики были перехвачены истребителями F-16 и F-35, а также канадскими истребителями CF-18.

Минобороны России подтвердило, что в течение более пяти часов проводилось совместное воздушное патрулирование с Китаем "над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана".

"В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено", – заявили в ведомстве, добавив, что совместный полёт не направлен против каких-либо третьих стран, а является частью "плана военного сотрудничества на 2024 год".

В то время как российские военные уже давно ведут активную деятельность в северной части Тихого океана, Китай в последние годы также расширяют своё присутствие всё дальше – и севернее – от своих берегов.

Китайские корабли уже появлялись в международных водах вблизи Аляски, последний раз в середине июля.