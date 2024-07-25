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Бомбардировщики ВВС России и Китая перехвачены вблизи Аляски

Дальний бомбардировщик H-6K ВВС Китая (слева вверху) в сопровождении истребителя Су-30 ВВС России во время совместного воздушного патрулирования, 25 июля 2024 года.
Дальний бомбардировщик H-6K ВВС Китая (слева вверху) в сопровождении истребителя Су-30 ВВС России во время совместного воздушного патрулирования, 25 июля 2024 года. Авторское право Russian Defense Ministry Press Service via AP
Авторское право Russian Defense Ministry Press Service via AP
By Alexander Kazakevich и AP
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Американские и канадские военные отчитались о первом случае перехвата самолётов России и Китая при их совместном патрулировании. Бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве в идентификационной зоне ПВО Аляски и "не представляли угрозы", говорится в заявлении NORAD.

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Два китайских и два российских дальних бомбардировщика были отслежены в среду во время полёта над международными водами вблизи Аляски. Канадские и американские истребители были направлены на их перехват, сообщило Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Активность России и Китая в зоне ПВО Аляски не рассматривалась как угроза, заявили в NORAD.

"Мы продолжим отслеживать действия конкурентов вблизи Северной Америки и отвечать на присутствие присутствием", – говорится в пресс-релизе командования.

В Пентагоне отметили, что бомбардировщики были перехвачены истребителями F-16 и F-35, а также канадскими истребителями CF-18.

Минобороны России подтвердило, что в течение более пяти часов проводилось совместное воздушное патрулирование с Китаем "над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана".

"В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено", – заявили в ведомстве, добавив, что совместный полёт не направлен против каких-либо третьих стран, а является частью "плана военного сотрудничества на 2024 год".

В то время как российские военные уже давно ведут активную деятельность в северной части Тихого океана, Китай в последние годы также расширяют своё присутствие всё дальше – и севернее – от своих берегов.

Китайские корабли уже появлялись в международных водах вблизи Аляски, последний раз в середине июля.

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