By Euronews

Тысячи французов, туристов, приехавших на Олимпиаду иностранцев томятся на вокзалах в ожидании, когда движение поездов возобновится. Репортаж ииз Лилля.

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Сорванные планы, отсроченные каникулы и отпуска. Пассажиры, застрявшие на вокзале во французском Лилле, - среди тысяч и тысяч других, кого затронули масштабные перебои в движении поездов. Они произошли из-за поджогов, устроенных неизвестными на трех главных скоростных линиях, которые связывают столицу с севером, востоком и западом страны. Пассажиры терпеливо ждут.

"Мы тут с 10:30 утра, ждём поезд, который должен был отправиться в 11:38, его перенесли на 14:08. Задержка довольно большая. И мы всё равно опоздаем, потому что поедем запасным маршрутом, как нам сказали сотрудники SNCF. А я работаю, и мне нужно быть в 9 часов вечера в Авиньоне", - говорит женщина.

"Не самое лучшее начало отпуска. Когда мы доберёмся до места, всё будет нормально. Но надо же ещё доехать. Худшее, что может случиться, - это отмена рейса. Тогда придётся покупать билеты на следующей неделе. Это сократит отпуск, который и так не очень длинный. Это станет большой проблемой", - сетует молодой человек.

"Вас предупредили о задержке? Как вы узнали о ней?", - спрашивает наш журналист.

"Незадолго до выезда, около 10 часов утра, мы получили уведомление о задержке на полтора часа, и что поезд отправится в час дня. Мы решили приехать на вокзал немного раньше. Около 12:30 уже были тут - на всякий случай, чтобы поезд не ушёл без нас. И вот, день становится всё длиннее. Каждый раз ко времени отправления добавляли по часу-полтора задержки", - отвечает собеседник.

"Я заранее купила сэндвич, на всякий случай, мы наполнили наши бутылки водой. Мы готовы. Но наверняка сидячих мест не будет, и нам придётся простоять часа три. Посмотрим", - гвоорит ещё одна пассажирка.

Грегуар Лори, корреспондент Euronews:

"Поджог сигнальной будки примерно в 60 км к югу от Лилля вызвал сбои в работе северной линии скоростных поездов. Движение было остановлено в пятницу около 5 часов утра. Акты диверсии на железнодорожной сети указывают на то, что Франция, проводящая Олимпийские игры, стала мишенью номер один. Французское правительство задействовало максимум ресурсов, чтобы отразить любую угрозу и обеспечить безопасность соревнований и церемонии открытия".