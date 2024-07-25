Самый жаркий день за последние 120 тысяч лет

Что ни день, то новый рекорд. Понедельник стал самым жарким за всю историю наблюдений, сообщили в службе "Коперник".
Минувший понедельник стал самым жарким днём на планете за всю историю наблюдений. Об этом сообщила климатическая служба ЕС "Коперник". Так, был побит предыдущий температурный рекорд, установленный днём ранее - в воскресенье.
Учёные утверждают: это самое тёплое время за последние 120 000 лет. И причина тому - изменение климата. Трудно сказать, были ли ещё столь жаркие дни до того, как температурные данные начали регистрировать. Но у климатологов сомнений нет: средние температуры начали расти с тех пор, как люди стали интенсивнее развивать сельское хозяйство.
Карло Буонтемпо, директор службы "Коперник":
"Особенно, если смотреть на среднегодовые показатели, то можно утверждать, что последние 12 месяцев выдались самыми тёплыми за последние 100 000 лет или около того".
Всё это - последствия нарастающих темпов сжигания ископаемого топлива, считают учёные. Повышение температуры в последние десятилетия - тому подтверждение. Если бы не антропогенный фактор, то температурные рекорды не бились бы так часто, как это происходит в последние годы.
Особенно тревожит то, что такие тёплые дни наблюдаются два года подряд. И тенденции на снижение температур не наблюдается давно, тогда как воздействие погодного явления Эль-Ниньо (с естественным потеплением вод в центральной части Тихого океана) прекратилось ещё весной.
Карло Буонтемпо, директор службы "Коперник":
"Важно понимать, насколько сильно и быстро меняется климат. Но, в конечном счёте, нас больше беспокоит не средняя температура на планете, хотя о ней никто не забывает, а то, что происходит у нас на пороге, с нашими реками, горами и так далее".