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Самый жаркий день за последние 120 тысяч лет

Вероятно, 21 июля стало самым жарким днём за последние 120 000 лет
Вероятно, 21 июля стало самым жарким днём за последние 120 000 лет Авторское право Andy Wong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Andy Wong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Надежда Дрямина
Опубликовано Последние обновления
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Что ни день, то новый рекорд. Понедельник стал самым жарким за всю историю наблюдений, сообщили в службе "Коперник".

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Минувший понедельник стал самым жарким днём на планете за всю историю наблюдений. Об этом сообщила климатическая служба ЕС "Коперник". Так, был побит предыдущий температурный рекорд, установленный днём ранее - в воскресенье.

Учёные утверждают: это самое тёплое время за последние 120 000 лет. И причина тому - изменение климата. Трудно сказать, были ли ещё столь жаркие дни до того, как температурные данные начали регистрировать. Но у климатологов сомнений нет: средние температуры начали расти с тех пор, как люди стали интенсивнее развивать сельское хозяйство.

Карло Буонтемпо, директор службы "Коперник":

"Особенно, если смотреть на среднегодовые показатели, то можно утверждать, что последние 12 месяцев выдались самыми тёплыми за последние 100 000 лет или около того".

Всё это - последствия нарастающих темпов сжигания ископаемого топлива, считают учёные. Повышение температуры в последние десятилетия - тому подтверждение. Если бы не антропогенный фактор, то температурные рекорды не бились бы так часто, как это происходит в последние годы.

Особенно тревожит то, что такие тёплые дни наблюдаются два года подряд. И тенденции на снижение температур не наблюдается давно, тогда как воздействие погодного явления Эль-Ниньо (с естественным потеплением вод в центральной части Тихого океана) прекратилось ещё весной.

Карло Буонтемпо, директор службы "Коперник":

"Важно понимать, насколько сильно и быстро меняется климат. Но, в конечном счёте, нас больше беспокоит не средняя температура на планете, хотя о ней никто не забывает, а то, что происходит у нас на пороге, с нашими реками, горами и так далее".

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