Изменения климата несут угрозу здоровью

Глобальные изменения климата несут серьёзную угрозу для здоровья людей: более 200 медицинских журналов по всему миру опубликовали единое обращение к правительствам, где призвали инвестировать в борьбу за климат так же быстро, много и решительно, как это происходило во время борьбы с пандемией. Столь массовое выступление в специализованной печати назвали беспрецедентным.

Энди Хейнс, эпидемиолог:

"Большинство людей считают климатические изменения угрозой для окружающей среды — и это так и есть — но в то же время это и угроза для здоровья, и нынешнего поколения, и будущих поколений. Если мы переосмыслим климатические изменения как угрозу здоровью, это поможет привлечь больше внимания и больше решимости произвести действительно серьёзные сокращения выброса парниковых газов".

Среди уже заметных санитарных последствий потепления — всё более частые волны сильной жары в умеренных широтах, что оказывает негативное влияние на здоровье непривычных к такому людей, а также распространение опасных тропических болезней за пределы традиционных ареалов.

Энди Хейнс, эпидемиолог:

"Переход к низкоуглеродной экономике имеет множество преимуществ. Это не только снижение угрозы изменения климата — это ещё и снижение загрязнения воздуха, поскольку значительная часть этого загрязнения, которым мы дышим каждый день — это выхлопы и выбросы от сжигания ископаемого топлива".

7 сентября в ООН отметили День чистого воздуха для голубого неба. По данным организации, загрязнённым воздухом дышат 90% землян. Из-за этого преждевременно умирают 7 миллионов человек каждый год.