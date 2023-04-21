Антониу Виторину: "Из-за изменения климата переселяется больше людей, чем из-за конфликтов"

Число просителей убежища, прибывающих в Европу, резко возросло.

Более 40 000 человек без документов пересекли Средиземное море в этом году, что является одним из самых высоких показателей со времен миграционного кризиса 2015 года.

За первые три месяца этого года около 700 человек погибли или пропали без вести в пути. Мы обсудим сложившуюся ситуацию с Антониу Виторину, генеральным директором Международной организации по миграции.

Анелиз Боржес, Euronews: Это не новый надвигающийся кризис, а очередная фаза кризиса, который, как мне кажется, мы наблюдаем в Европе уже более восьми лет. Что ваша организация фиксирует конкретно в Центральном Средиземноморье?

Антониу Виторину, гендиректор Международной организации по миграции: Центральное Средиземноморье становится все более популярным маршрутом в Европу. Даже во время пандемии цифры продолжали расти. И, как вы сказали, показатели первых трех месяцев этого года вчетверо выше, чем за тот же период прошлого года. Сейчас есть несколько маршрутов в Европу, в основном в Италию, и надо сказать, что Италия просто перегружена.

Euronews: Процитирую сообщение вашей организации: "Задержки в проведении спасательных операций государствами в Центральном Средиземноморье стали фактором по меньшей мере шести инцидентов (кораблекрушений) в этом году, приведших к гибели как минимум 127 человек. Полное отсутствие реакции на седьмой случай унесло жизни не менее 73 человек"... Хотите сказать, что у европейских правительств кровь на руках?

Антониу Виторину: Я считаю, что европейским странам необходимо серьезно отнестись к предложению, которое представила комиссия, чтобы решить три ключевых проблемы. Во-первых, необходимо предотвратить отправление людей в такие опасные путешествия, и это зависит от сотрудничества со странами, откуда они отправляются. Во-вторых, необходима государственная инициатива по поиску и спасению - нельзя оставлять это только неправительственным организациям - мы должны предотвращать гибель людей в Средиземном море. В-третьих, и это очень важно, надо обеспечить предсказуемость в пунктах высадки, потому что они не могут просто зайти в ближайший порт, надо организовать быстрый процесс переселения, чтобы не перегружать те страны, которые географически находятся в уязвимом положении.

Euronews: Интересно, что вы говорите о координации, когда дело доходит до приема этих людей. Возьмем порты высадки. Я не занимаюсь этим вопросом так долго, как вы, но я чувствую разочарование, когда вижу, что год за годом ничего не меняется. Такое ощущение, что я могу использовать одни и те же слова, одни и те же фотографии, чтобы рассказывать о ситуации. Вы были комиссаром ЕС, вы понимаете, что такое Европейский союз. Почему же так происходит? Почему европейские правительства не могут объединиться для решения этой проблемы?

Антониу Виторину: Действительно, вы правы. Европейская комиссия выдвинула предложение о заключении Пакта о миграции и убежище, чтобы иметь общий подход и единые стандарты для всех стран-членов ЕС. Очевидно, что большого прогресса в использовании правовых инструментов пакта нет. Это говорит о том, что европейские государства все еще по-разному смотрят на проблему миграции. Но я хочу сказать, что ни одна страна в одиночку не может с ней справиться. Только работая вместе, мы можем добиться успеха. Для этого необходимо давление на европейские институты и страны-члены ЕС, чтобы прийти к единому подходу.

Euronews: Согласно данным, которые вы собираете, и мониторингу конкретных регионов Европы, есть ли места, вызывающие беспокойство в данный момент?

Антониу Виторину: Вы помните, что был серьезный кризис в Беларуси на границе с Польшей. Я ясно дал понять, что мы осуждаем любой вид использования мигрантов и беженцев государствами в политических целях. Подобные ситуации не должны повторяться. Создание иллюзии для людей, находящихся в отчаянии, что есть быстрый путь в другие страны, в Европу, недопустимо. Это нарушение международного права, нарушение основных прав мигрантов и беженцев. То, что произошло, не должно повториться.

Euronews: Если говорить о положительном примере, который Европа показала миру в плане обеспечения маршрутов миграции и законных вариантов перемещения людей. На мой взгляд, ситуация после начала войны в Украине – хороший пример того, что может быть сделано, когда страны объединяются и разрабатывают согласованный план действий. Но была и критика: говорили про двойные стандарты, что раз беженцы похожи на европейцев и у них та же религия, их принимают, а других нет. Что вы на это скажете?

Антониу Виторину: Я считаю, что Директива о временной защите, которую я предложил, когда был комиссаром в 2020 году, и которая затем была одобрена, оказалась очень эффективным инструментом в плане оказания помощи. Но тут очень сложная ситуация. Мы имеем дело с людьми, пострадавшими от войны, которые легко могут оказаться жертвами эксплуатации, жестокого обращения, особенно женщины и дети. Нужно найти необходимые ресурсы для поддержки длительного пребывания в принимающих странах, потому что прошло уже больше года с начала российского вторжения, и перспективы возвращения в Украину не кажутся близкими. Люди могут вернуться только тогда, когда будет безопасно, чтобы можно было восстанавливать Украину. Это крайне необходимо.

Euronews: Множество кризисов сейчас усугубляется, но есть один, который стоит над всеми остальными: это изменение климата. Мы уже давно говорим о нём, о том, что погодные условия могут стать причиной N1 переселения людей в будущем. Но у нас уже около 20 миллионов человек покидают свои дома из-за этого каждый год. На ваш взгляд, правительства понимают стоящую перед ними задачу? Они принимают меры для создания системы, по крайней мере, для размещения этих беженцев?

Антониу Виторину: Из-за изменения климата переселяется больше людей, чем из-за конфликтов. При этом в некоторых странах есть климатически уязвимые регионы с конфликтами внутри. Эти два элемента являются мощными триггерами для переселения. Эти 20 миллионов человек ежегодно, которые в последнее десятилетие покидают свои дома из-за изменения климата, в основном являются внутренне перемещенными лицами, но рано или поздно им придется искать лучшей жизни за границей. Они станут «климатическими мигрантами». Именно поэтому выводы Шарм-эш-Шейха важны. Впервые на COP-27 было признано, что изменение климата уже сегодня оказывает влияние, заставляя людей переселяться. Мы должны предоставлять им необходимую помощь, найти долгосрочные решения на будущее.

Euronews: Насколько мы далеки от этого? Одно дело признать, что проблема существует, другое – действовать. Есть ли у нас время?

Антониу Виторину: Нам необходимо срочно принимать меры в глобальном плане в отношении изменения климата. В частности, в наиболее уязвимых регионах мира. Нужно делать ставку на адаптацию, смягчение последствий и повышение устойчивости сообществ. Многие страны уже принимают эти меры, но усилия, которые требуются, выходят за рамки их возможностей. Поэтому важно мобилизовать международное сообщество для поддержки этих государств.