EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Глобальный диалог

Антониу Виторину: "Из-за изменения климата переселяется больше людей, чем из-за конфликтов"

Access to the comments Комментарии
Антониу Виторину: "Из-за изменения климата переселяется больше людей, чем из-за конфликтов"
Авторское право  euronews
 Anelise Borges

Число просителей убежища, прибывающих в Европу, резко возросло. 

Более 40 000 человек без документов пересекли Средиземное море в этом году, что является одним из самых высоких показателей со времен миграционного кризиса 2015 года. 

За первые три месяца этого года около 700 человек погибли или пропали без вести в пути. Мы обсудим сложившуюся ситуацию с Антониу Виторину, генеральным директором Международной организации по миграции.

Анелиз Боржес, Euronews: Это не новый надвигающийся кризис, а очередная фаза кризиса, который, как мне кажется, мы наблюдаем в Европе уже более восьми лет. Что ваша организация фиксирует конкретно в Центральном Средиземноморье?

Антониу Виторину, гендиректор Международной организации по миграции: Центральное Средиземноморье становится все более популярным маршрутом в Европу. Даже во время пандемии цифры продолжали расти. И, как вы сказали, показатели первых трех месяцев этого года вчетверо выше, чем за тот же период прошлого года. Сейчас есть несколько маршрутов в Европу, в основном в Италию, и надо сказать, что Италия просто перегружена.

Euronews: Процитирую сообщение вашей организации: "Задержки в проведении спасательных операций государствами в Центральном Средиземноморье стали фактором по меньшей мере шести инцидентов (кораблекрушений) в этом году, приведших к гибели как минимум 127 человек. Полное отсутствие реакции на седьмой случай унесло жизни не менее 73 человек"... Хотите сказать, что у европейских правительств кровь на руках?

Антониу Виторину: Я считаю, что европейским странам необходимо серьезно отнестись к предложению, которое представила комиссия, чтобы решить три ключевых проблемы. Во-первых, необходимо предотвратить отправление людей в такие опасные путешествия, и это зависит от сотрудничества со странами, откуда они отправляются. Во-вторых, необходима государственная инициатива по поиску и спасению - нельзя оставлять это только неправительственным организациям - мы должны предотвращать гибель людей в Средиземном море. В-третьих, и это очень важно, надо обеспечить предсказуемость в пунктах высадки, потому что они не могут просто зайти в ближайший порт, надо организовать быстрый процесс переселения, чтобы не перегружать те страны, которые географически находятся в уязвимом положении.

Euronews: Интересно, что вы говорите о координации, когда дело доходит до приема этих людей. Возьмем порты высадки. Я не занимаюсь этим вопросом так долго, как вы, но я чувствую разочарование, когда вижу, что год за годом ничего не меняется. Такое ощущение, что я могу использовать одни и те же слова, одни и те же фотографии, чтобы рассказывать о ситуации. Вы были комиссаром ЕС, вы понимаете, что такое Европейский союз. Почему же так происходит? Почему европейские правительства не могут объединиться для решения этой проблемы?

Антониу Виторину: Действительно, вы правы. Европейская комиссия выдвинула предложение о заключении Пакта о миграции и убежище, чтобы иметь общий подход и единые стандарты для всех стран-членов ЕС. Очевидно, что большого прогресса в использовании правовых инструментов пакта нет. Это говорит о том, что европейские государства все еще по-разному смотрят на проблему миграции. Но я хочу сказать, что ни одна страна в одиночку не может с ней справиться. Только работая вместе, мы можем добиться успеха. Для этого необходимо давление на европейские институты и страны-члены ЕС, чтобы прийти к единому подходу.

Euronews: Согласно данным, которые вы собираете, и мониторингу конкретных регионов Европы, есть ли места, вызывающие беспокойство в данный момент?

Антониу Виторину: Вы помните, что был серьезный кризис в Беларуси на границе с Польшей. Я ясно дал понять, что мы осуждаем любой вид использования мигрантов и беженцев государствами в политических целях. Подобные ситуации не должны повторяться. Создание иллюзии для людей, находящихся в отчаянии, что есть быстрый путь в другие страны, в Европу, недопустимо. Это нарушение международного права, нарушение основных прав мигрантов и беженцев. То, что произошло, не должно повториться.

Euronews: Если говорить о положительном примере, который Европа показала миру в плане обеспечения маршрутов миграции и законных вариантов перемещения людей. На мой взгляд, ситуация после начала войны в Украине – хороший пример того, что может быть сделано, когда страны объединяются и разрабатывают согласованный план действий. Но была и критика: говорили про двойные стандарты, что раз беженцы похожи на европейцев и у них та же религия, их принимают, а других нет. Что вы на это скажете?

Антониу Виторину: Я считаю, что Директива о временной защите, которую я предложил, когда был комиссаром в 2020 году, и которая затем была одобрена, оказалась очень эффективным инструментом в плане оказания помощи. Но тут очень сложная ситуация. Мы имеем дело с людьми, пострадавшими от войны, которые легко могут оказаться жертвами эксплуатации, жестокого обращения, особенно женщины и дети. Нужно найти необходимые ресурсы для поддержки длительного пребывания в принимающих странах, потому что прошло уже больше года с начала российского вторжения, и перспективы возвращения в Украину не кажутся близкими. Люди могут вернуться только тогда, когда будет безопасно, чтобы можно было восстанавливать Украину. Это крайне необходимо.

Euronews: Множество кризисов сейчас усугубляется, но есть один, который стоит над всеми остальными: это изменение климата. Мы уже давно говорим о нём, о том, что погодные условия могут стать причиной N1 переселения людей в будущем. Но у нас уже около 20 миллионов человек покидают свои дома из-за этого каждый год. На ваш взгляд, правительства понимают стоящую перед ними задачу? Они принимают меры для создания системы, по крайней мере, для размещения этих беженцев?

Антониу Виторину: Из-за изменения климата переселяется больше людей, чем из-за конфликтов. При этом в некоторых странах есть климатически уязвимые регионы с конфликтами внутри. Эти два элемента являются мощными триггерами для переселения. Эти 20 миллионов человек ежегодно, которые в последнее десятилетие покидают свои дома из-за изменения климата, в основном являются внутренне перемещенными лицами, но рано или поздно им придется искать лучшей жизни за границей. Они станут «климатическими мигрантами». Именно поэтому выводы Шарм-эш-Шейха важны. Впервые на COP-27 было признано, что изменение климата уже сегодня оказывает влияние, заставляя людей переселяться. Мы должны предоставлять им необходимую помощь, найти долгосрочные решения на будущее.

Euronews: Насколько мы далеки от этого? Одно дело признать, что проблема существует, другое – действовать. Есть ли у нас время?

Антониу Виторину: Нам необходимо срочно принимать меры в глобальном плане в отношении изменения климата. В частности, в наиболее уязвимых регионах мира. Нужно делать ставку на адаптацию, смягчение последствий и повышение устойчивости сообществ. Многие страны уже принимают эти меры, но усилия, которые требуются, выходят за рамки их возможностей. Поэтому важно мобилизовать международное сообщество для поддержки этих государств.

Также по теме

Восемь миллиардов жителей Земли: "бесконечные возможности" и серьезные вызовы

"Глобальный диалог": политический кризис в Болгарии и война в Украине

Беженцы, откат от демократии и новая холодная война: что ждёт Европу в будущем?