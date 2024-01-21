Изменение климата - одна из тех проблем, которые больше всего волнуют европейских избирателей, говорится в новом докладе.

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Избиратели, обеспокоенные проблемой изменения климата, могут повлиять на исход предстоящих европейских выборов, говорится в новом докладе.

Европейский совет по международным отношениям (ECFR) провел опрос в 11 европейских странах - девяти государствах ЕС, которые представляют 75% населения блока, а также в Великобритании и Швейцарии.

В докладе утверждается, что европейские избиратели разделились на пять "кризисных племен": изменение климата, глобальные экономические потрясения, иммиграция, пандемия COVID-19 и война России в Украине.

И те, кто относится к "кризисному племени" изменения климата, могут составить почти 74 миллиона голосов на предстоящих выборах в Европейский парламент.

Наряду с иммиграцией, этот вопрос станет одной из наиболее вероятных движущих сил дебатов в год, когда по всему континенту пройдет около 20 выборов.

Где в Европе избиратели больше всего обеспокоены изменением климата?

В ходе исследования людей спрашивали, какой из крупнейших кризисов за последние 10 лет в наибольшей степени изменил их взгляд на будущее. В среднем 19% опрошенных во всех странах ответили, что изменение климата.

Однако в Дании этот показатель оказался выше - 29%, за ней следует Франция - 27%.

В других странах изменение климата практически не фигурирует в прогнозах на будущее. Например, всего 6% эстонцев заявили, что именно этот вопрос в наибольшей степени изменил их взгляд на будущее.

А в Польше, несмотря на смену политического курса, подкрепленную обещаниями занять амбициозную позицию в отношении климатической политики ЕС, лишь 11 % респондентов считают изменение климата кризисом, который повлиял на них больше всего.

Что еще мы знаем о европейском "климатическом электорате"?

Неудивительно, что молодежь предпочла климатический кризис другим. Молодые люди до 29 лет чаще других европейских избирателей называют его своей главной проблемой. Респонденты в возрасте от 18 до 29 лет в Великобритании, Франции, Германии, Дании и Швейцарии отметили его приоритетнее всех остальных вопросов.

В возрастных группах от 30 до 39 лет (20 %) и от 40 до 49 лет (22 %) обеспокоенность все еще была довольно высока, однако среди людей старше 70 лет она снизилась до 15 %.

Мужчины несколько чаще (20 %) называют изменение климата кризисом, который больше всего их затронул, чем женщины (18 %), но эти цифры слишком близки, чтобы делать какие-либо существенные выводы.

Изменение климата больше всего беспокоит людей с высоким уровнем образования, лишь немного опережая экономические проблемы.

Какие политические партии поддерживает "климатический электорат"?

Те, кто считает изменение климата самым серьезным кризисом, в подавляющем большинстве поддерживают партии "зеленых" или таких, как Социалисты в Испании, Гражданская коалиция и Левые в Польше.

Три партии с наибольшей долей сторонников, считающих изменение климата проблемой, которая в наибольшей степени изменила их взгляды на будущее, - это "Партия зеленых" во Франции, Великобритании и Дании.

Интересно, что избиратели, озабоченные проблемой климата, имеют довольно много общих черт с другой наиболее влиятельной группой - теми, кто обеспокоен иммиграцией. И те, и те считают, что если не принять меры сегодня, то завтра их будет трудно реализовать, разделяя мнение о том, что мы "живем взаймы".

Но, в отличие от избирателей за иммиграцию, "климатический электорат" продолжает беспокоиться о будущем даже тогда, когда у власти находится их любимая политическая партия. Опрос, проведенный в Германии, показал, что даже при наличии сильной климатической программы люди не считают проблему решенной.

Если коротко, говорится в отчете ECFR, то избиратели могут считать избрание крайне правого правительства ответом на свои страхи по поводу иммиграции - даже если в реальности мало что изменится - но они не считают климатическую проблему решенной после избрания "зеленых".

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Что это означает для европейских выборов?

По мнению ECFR, именно климат и иммиграция, скорее всего, будут определять ход европейских выборов в июне. Недавние результаты всеобщих выборов в Нидерландах подтверждают это: антииммигрантская партия Герта Вилдерса лидирует, а проклиматический левый альянс во главе с Франсом Тиммермансом занимает второе место по популярности.

"Каждый из пяти кризисов Европы будет иметь множество жизней, но именно у избирательных урн они будут жить, умирать или воскресать", - пишут авторы доклада.

"Европейские выборы станут не просто соревнованием между левыми и правыми, евроскептиками и проевропейцами, но и битвой за главенство между различными кризисными племенами Европы".