В МИД Румынии вызвали представителя российской дипмиссии, чтобы выразить протест в связи с падением обломков беспилотника в уезде Тулча близ границы с Украиной.

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В Министерство иностранных дел Румынии в пятницу вызвали временного поверенного в делах РФ Елену Копнину, чтобы выразить протест в связи с падением обломков беспилотника на румынской территории. Их обнаружили накануне в районе села Плауру, что на румынско-украинской границе. Как сообщили в ведомстве, обломки принадлежат дрону "Герань" российского производства.

"Их было много и с мощным зарядом. В отчие от тех, что падали в августе и раньше, у этих был очень большой заряд", - рассказывает местный житель.

"Был виден огонёк, который двигался туда-сюда, будто следовал за чем-то. Там была подзорная труба или что-то подобное", - вспоминает жительница Плауру.

Кристиан Попа, журналист Euronews:

"Взрыв прогремел примерно в метре отсюда. Здесь мы видим след, оставленный беспилотником, когда он упал на землю. Мы, вероятно, находимся в 300-350 метрах от украинского порта, который подвергся атаке".

Власти Румынии подчеркнули "безответственный характер военных ударов" России, которые по их мнению, представляют угрозу нацбезопасности страны.

"Для урегулирования ситуации была развёрнута полиция ВВС", - сказал Георгица Влад, глава Генштаба ВС Румынии. На вопрос журналиста о том, может ли она уничтожать БПЛА, если они оказываются на румынской территории, тот ответил утвердительно, добавив: "Надо понимать, что близость к зоне конфликта также может порождать подобные риски".

Представители НАТО заявили: доказательств того, что это была преднамеренная атака на страну-члена альянса у них нет, но назвали эти действия России "потенциально опасными".