Начинает работу европейский конкурент Visa и Mastercard

Американские платежные гиганты получают нового конкурента в Европе: он называется Wero и уже доступен для некоторых потребителей

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Wero — результат многолетней работы Европейской платежной инициативы (EPI), сети из 16 европейских банков и финансовых учреждений, созданной в 2021 году для обеспечения работы единого цифрового платежного сервиса.

Цифровой кошелёк основан на уже существующих системах Payconiq и iDEAL. Он позволяет клиентам переводить деньги другим пользователям в Европе, используя только номер телефона. Теперь не нужен IBAN — международный банковский код счёта.

«Одно из главных преимуществ Wero — помимо возможности совершать международные платежи — скорость, с которой вы можете легко отправлять и получать деньги», — заявил представитель бельгийского банка KBC, который с конца июля бесплатно вводит систему для своих клиентов.

Инициатива позволяет не только сделать цифровые платежи более простыми и быстрыми в еврозоне, в которую входят 20 из 27 стран-членов ЕС. Прежде всего, это ответ на давнее стремление Европы достичь стратегической автономии в сфере финансовых услуг.

На сегодняшний день не существует общеевропейского решения для цифровых платежей.

13 из 20 стран еврозоны не имеют даже национальной карточной системы и полагаются на международных (то есть в основном американских) поставщиков услуг, на долю которых, по оценкам Европейского центрального банка, приходится 64% всех электронных транзакций по картам еврозоны.

«Запуск полностью европейского платежного сервиса, подобного этому, имеет большой потенциал для диверсификации банковской и платежной систем, что может принести выгоду потребителям и тем, кто находится в финансовой изоляции», - заявил Euronews представитель брюссельской организации Positive Money.

Однако организация также подчеркивает, что EPI остается частной инициативой, запущенной частными банковскими учреждениями, и что её не следует рассматривать как замену государственным проектам, таким как готовящийся к выпуску в ЕЦБ цифровой евро — альтернативное средство платежа, которое может свободно использоваться по всей еврозоне.

Европейская организация потребителей (BEUC) также приветствовала инициативу, подчеркнув при этом, что предстоит ещё поработать над тем, чтобы она стала доступной для всех потребителей, «например, путём предоставления платёжных карт, обеспечения безопасности потребителей при совершении покупок в интернете, обеспечив механизм возврата платежей и возможность использовать его во всех странах ЕС или, по крайней мере, в еврозоне», — рассказала Euronews Анна Мартин, ответственная за политику BEUC в области финансовых услуг.

В 2025-2026 сервисы Wero будут дополнены новыми функциями, включая возможность оплачивать покупки онлайн и по счетам с помощью QR-кодов, а также другие функции, такие как платежи в рассрочку.

«Мы начинаем с операций между отдельными лицами, но цель Wero — предложить все виды платежей через единый кошелек, сочетающий в себе простоту, оперативность и безопасность банков», — отмечает Мартина Ваймерт, генеральный директор EPI.

BNP Paribas, ING и Société Générale входят в число 16 банков и финансовых учреждений EPI, которые интегрируют услугу в свои банковские приложения во второй половине этого года. Франция последует по стопам Германии и Бельгии уже осенью, а Нидерланды и Люксембург присоединятся позже.