Красочное шоу под дождём: Церемония открытия Олимпиады-2024

Более 300 тысяч зрителей стали свидетелями грандиозного шоу и речного парада спортсменов на церемонии открытия XXXIII Летних Олимпийских игр в Париже.

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В гигантский театр под открытым небом превратился Париж на несколько часов. Олимпийские Игры официально начались с грандиозной церемонии открытия прямо в сердце французской столицы.

Страна-хозяйка подтвердила свою репутацию "колыбели революций", продемонстрировав революционный подход к организации Игр. Впервые в истории мероприятие устроили не на стадионе, а в центре города. Декорациями стали его знаковые памятники и достопримечательности. А парад спортсменов прошёл на реке Сене. Делегации 200 стран проплыли по ней на лодках по маршруту протяжённостью шесть километров - от Аустерлицкого до Йенского моста.

В шоу, срежиссированном известным театральным экспериментатором Тома Жолли, были отмечены знаковые периоды истории Франции, вековые традиции и культура. Не забыли отдать дань уважения великим художникам, композиторам, модельерам, кинематографистам, писателям, модельерам и отдельно - великим женщинам Республики.

По давно существующей олимпийской традиции, шествие атлетов и само представление отделены друг от друга. Но Париж-2024 её нарушил, решив смешать спорт и художественное самовыражение: сборные плыли по Сене прямо во время шоу.

Пасмурная погода и дождь, периодически переходящий в ливень, не помешали сотням тысяч зрителей насладиться представлением. Примечательно то, что дождя на церемониях открытия Олимпиад не было последние 70 лет.

Первый музыкальный номер исполнила Леди Гага, спев на французском Mon truc en plumes. Также в рамках церемониии выступила Айя Накамура с хитом “Djadja” в сопровождении оркестра Республиканской гвардии. Музыкальными номерами отметились хэви-металл группа Gojira, рэпер Rim’K, меццо-сопрано Аксель Сен-Сирель - темнокожая певица спела "Марсельезу" на крыше Большого дворца.

Президент Франции Эммануэль Макрони президент МОК Томас Бах приветствуют атлетов и зрителей. Loic Venance

Выступление Леди Гаги на церемонии открытия ОИ Yasin Dar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Зрители в дождевиках и с зонтами смотрят церемонию токрытия AP Photo

Лодка с олимпийчской командой беженцев Yasin Dar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Сборная Испании во время речного парада спортсменов Matthias Schrader/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

"Церемония открытия была именно той феерией, которую нам обещали организаторы. Несмотря на проливной дождь, шоу всё равно продолжалось, радуя потрясающими выступлениями: например, когда Леди Гага пела на французском языке. И организаторы проделали действительно хорошую работу, используя и выделяя парижские памятники, чтобы рассказать историю страны, а также подчеркнуть национальный девиз: «Свобода, равенство и братство»", - передаёт из парижа наш корреспондент.

Артисты запускают дым из окон здания на берегу Сены Bernat Armangue/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Выступление Канатоходца на фоне Эйфелевой башни. Aaron Favila/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Трибуны со зрителями церемонии открытия Игр в Париже. Zhang Yuwei/AP