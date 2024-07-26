EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Красочное шоу под дождём: Церемония открытия Олимпиады-2024

Дым, окрашенный в цвета французского национального флага, над Сеной.
Дым, окрашенный в цвета французского национального флага, над Сеной. Авторское право Thibault Camus/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Thibault Camus/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Надежда Дрямина
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Более 300 тысяч зрителей стали свидетелями грандиозного шоу и речного парада спортсменов на церемонии открытия XXXIII Летних Олимпийских игр в Париже.

РЕКЛАМА

В гигантский театр под открытым небом превратился Париж на несколько часов. Олимпийские Игры официально начались с грандиозной церемонии открытия прямо в сердце французской столицы.

Страна-хозяйка подтвердила свою репутацию "колыбели революций", продемонстрировав революционный подход к организации Игр. Впервые в истории мероприятие устроили не на стадионе, а в центре города. Декорациями стали его знаковые памятники и достопримечательности. А парад спортсменов прошёл на реке Сене. Делегации 200 стран проплыли по ней на лодках по маршруту протяжённостью шесть километров - от Аустерлицкого до Йенского моста.

В шоу, срежиссированном известным театральным экспериментатором Тома Жолли, были отмечены знаковые периоды истории Франции, вековые традиции и культура. Не забыли отдать дань уважения великим художникам, композиторам, модельерам, кинематографистам, писателям, модельерам и отдельно - великим женщинам Республики.

По давно существующей олимпийской традиции, шествие атлетов и само представление отделены друг от друга. Но Париж-2024 её нарушил, решив смешать спорт и художественное самовыражение: сборные плыли по Сене прямо во время шоу.

Пасмурная погода и дождь, периодически переходящий в ливень, не помешали сотням тысяч зрителей насладиться представлением. Примечательно то, что дождя на церемониях открытия Олимпиад не было последние 70 лет.

Первый музыкальный номер исполнила Леди Гага, спев на французском Mon truc en plumes. Также в рамках церемониии выступила Айя Накамура с хитом “Djadja” в сопровождении оркестра Республиканской гвардии. Музыкальными номерами отметились хэви-металл группа Gojira, рэпер Rim’K, меццо-сопрано Аксель Сен-Сирель - темнокожая певица спела "Марсельезу" на крыше Большого дворца.

Президент Франции Эммануэль Макрони президент МОК Томас Бах приветствуют атлетов и зрителей.
Президент Франции Эммануэль Макрони президент МОК Томас Бах приветствуют атлетов и зрителей.Loic Venance
Выступление Леди Гаги на церемонии открытия ОИ
Выступление Леди Гаги на церемонии открытия ОИYasin Dar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Зрители в дождевиках и с зонтами смотрят церемонию токрытия
Зрители в дождевиках и с зонтами смотрят церемонию токрытияAP Photo
Лодка с олимпийчской командой беженцев
Лодка с олимпийчской командой беженцевYasin Dar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Сборная Испании во время речного парада спортсменов
Сборная Испании во время речного парада спортсменовMatthias Schrader/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

"Церемония открытия была именно той феерией, которую нам обещали организаторы. Несмотря на проливной дождь, шоу всё равно продолжалось, радуя потрясающими выступлениями: например, когда Леди Гага пела на французском языке. И организаторы проделали действительно хорошую работу, используя и выделяя парижские памятники, чтобы рассказать историю страны, а также подчеркнуть национальный девиз: «Свобода, равенство и братство»", - передаёт из парижа наш корреспондент.

Артисты запускают дым из окон здания на берегу Сены
Артисты запускают дым из окон здания на берегу СеныBernat Armangue/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Выступление Канатоходца на фоне Эйфелевой башни.
Выступление Канатоходца на фоне Эйфелевой башни.Aaron Favila/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Трибуны со зрителями церемонии открытия Игр в Париже.
Трибуны со зрителями церемонии открытия Игр в Париже.Zhang Yuwei/AP
Олимпийская сборная страны-хозяйки Игр - Франции
Олимпийская сборная страны-хозяйки Игр - ФранцииFranck Fife
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Сорванные планы, отсроченные отпуска: коллапс на железных дорогах Франции

Франция: от перебоев с поездами пострадали 800 тысяч пассажиров

Подоляк: "Соглашение с Россией — сделка с дьяволом"

Париж, Франция Спорт ОИ-2024 в Париже