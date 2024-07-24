By Seth Borenstein и AP

"Сейчас мы находимся на поистине неизведанной территории", - говорит один из ученых Copernicus, поскольку климатическое потепление продолжается

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В воскресенье на Земле был отмечен самый жаркий день за всю историю человечества.

"Это еще один рекорд тепла, побитый за последние пару лет", - сообщила во вторник европейская климатическая служба Copernicus.

По предварительным данным Copernicus, средняя глобальная температура в воскресенье составила 17,09 °C, побив на 0,01°C рекорд, установленный в прошлом году 6 июля. И воскресный, и прошлогодний рекорды побили предыдущий рекорд в 16,8°C, установленный в 2016 году. ,

Если бы не антропогенное изменение климата, рекорды бились бы не так часто, а новые рекорды холода устанавливались бы так же часто, как и рекорды жары.

"Что действительно поражает, так это то, насколько велика разница между температурой последних 13 месяцев и предыдущими температурными рекордами, - сказал в своем заявлении директор Copernicus Карло Буонтемпо. - Сейчас мы находимся на поистине неизведанной территории, и по мере дальнейшего потепления климата в последующие месяцы и годы будут побиты новые рекорды".

Почему в воскресенье было так жарко?

Хотя 2024 год был чрезвычайно теплым, то, воскресный день, который привел человечество на новую территорию, был намного теплее, чем обычно в антарктическую зиму, по данным Copernicus. То же самое происходило на южном континенте в прошлом году, когда рекорд был установлен в начале июля.

Но в воскресенье потеплело не только в Антарктиде. В некоторых районах Калифорнии температура воздуха достигала 40°C, что осложнило ситуацию с более чем двумя десятками пожаров на западе США. В то же время в Европе царила изнуряющая жара.

"Это, безусловно, тревожный знак после 13 рекордных месяцев подряд", - сказал климатолог из Беркли-Земля Зик Хаусфатер, который теперь оценивает 92%-ю вероятность того, что 2024 год станет самым тёплым годом в истории, побив рекорд 2023-го.

Июль, как правило, является самым жарким месяцем года во всем мире, в основном потому, что в Северном полушарии больше суши, поэтому сезонные особенности там определяют глобальные температуры.

Записи Copernicus относятся к 1940 году, но другие глобальные измерения, проведенные правительствами США и Великобритании, относятся к еще более раннему периоду - 1880 году. Многие ученые, принимая во внимание эти данные, а также данные древесных колец и ледяных кернов, утверждают, что прошлогодние рекордные показатели стали самыми жаркими на планете за последние 120 000 лет. Теперь первые шесть месяцев 2024 года побили даже эти показатели.

Как изменение климата и Эль-Ниньо влияют на погоду?

Ученые обвиняют в сверхвысокой температуре в основном изменение климата, вызванное сжиганием угля, нефти и природного газа, а также животноводством. Среди других факторов - естественное потепление Эль-Ниньо в центральной части Тихого океана, которое уже закончилось.

Снижение загрязнения морской среды топливом и, возможно, извержение подводных вулканов также являются причиной дополнительного потепления, но они не так важны, как парниковые газы, задерживающие тепло, говорят исследователи.

Поскольку Эль-Ниньо, скорее всего, вскоре сменится похолоданием Ла-Ниньо, Хаусфатер сказал, что он будет удивлен, если в 2024 году будут установлены новые месячные рекорды, но жаркого начала года все равно достаточно, чтобы сделать его теплее прошлогоднего.

"Конечно, воскресный рекорд примечателен, но что удивительно, так это то, что последние несколько лет были намного жарче, чем предыдущие", - сказал климатолог из Университета Северной Иллинойс Виктор Генсини, который не входил в команду Copernicus. - Это определенно отпечаток изменения климата".

Ученые говорят, что потепление продолжится, если мы не ограничим выбросы парниковых газов

Климатолог из Университета Пенсильвании Майкл Манн сказал, что разница между максимальным значением этого и прошлого года настолько крошечная, что он удивлен тем, что Европейское климатическое агентство продвигает ее.

"Мы никогда не должны сравнивать абсолютные температуры отдельных дней, - сказал Манн в электронном письме.

"Да, разница невелика, - сказал Дженсини в интервью, - но с 1940 года, когда были получены данные Copernicus, прошло более 30 500 дней, и этот - самый жаркий из всех".

"Важно вот что, - говорит климатолог из Техасского университета A&M Эндрю Десслер. - Потепление будет продолжаться до тех пор, пока мы будем выбрасывать парниковые газы в атмосферу, и у нас есть технологии, чтобы прекратить это делать уже сегодня. Чего нам не хватает, так это политической воли".