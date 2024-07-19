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Скоро станет легче. Синоптики обещают окончание жары, правда, ненадолго

Туристы ждут автобуса под солнцем в Милане, Италия, 16 июля 2024 года.
Туристы ждут автобуса под солнцем в Милане, Италия, 16 июля 2024 года. Авторское право AP Photo/Luca Bruno
Авторское право AP Photo/Luca Bruno
By Euronews Green
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Когда закончится жара в Европе? Эксперты называют сроки и предупреждают о риске гроз.

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Экстремальная жара, от которой в этом месяце пострадали многие южные и восточные регионы ЕС, частично вызвана волной горячего воздуха из Северной Африки.

Сообщается, что в минувшие дни в Италии погибли несколько человек, а предупреждения о рисках продолжают поступать от Португалии до Румынии и Кипра. При этом синоптики ждут, что в выходные и на следующей неделе жара ослабнет.

Почему так долго?

"Все это связано с довольно устойчивой и масштабной погодной моделью", - объясняет Ларс Ловински, метеоролог из метеослужбы Weather & Radar. - Южная и восточная части Европы находились под так называемым гребнем высокого давления [также известным как тепловой купол], по сути, большой областью высокого давления с большим количеством очень теплого воздуха, который практически не перемещается".

Напротив, ближе к Атлантике преобладали области низкого давления с более прохладными и изменчивыми условиями. Северная Европа была избавлена от палящего зноя благодаря струйному течению: полосе быстро движущегося воздуха в верхних слоях атмосферы, которая разделяет эти два погодных режима.

Там, где встречаются эти две воздушные массы - от южной Франции и Альп до Балтийских стран, - прошло несколько раундов проливных дождей и сильных гроз с крупным градом и сильным ветром, добавляет Ловински.

Когда закончится жара в Южной Европе?

Температура превысила средние для этого времени года значения на 6-12 °C, что привело к лесным пожарам и рекордному потреблению электроэнергии. В некоторых регионах введены специальные инициативы, включая открытие кондиционированных помещений и запрет на работу на открытом воздухе, чтобы защитить людей.

По данным Weather & Radar, необычайно жаркая погода продержится еще пару дней: в Сербии, Италии, Албании, Греции, Румынии и Болгарии столбик термометра снова поднимется до 35-40 градусов.

Weather&Radar: прогноз на пятницу 19 июля.
Weather&Radar: прогноз на пятницу 19 июля.Weather&Radar

Но худшее уже позади, с оптимизмом говорит Ловински. "Приток более прохладного и свежего воздуха в начале следующей недели также может привести к сильным грозам, особенно на Балканах", - предупреждает он.

Итальянский сайт погодных новостей IlMeteo также предупреждает о подобном развитии событий: в воскресенье во многих районах страны ждут гроз.

Несмотря на то, что экстремальная жара спадает, температура воздуха будет оставаться высокой до конца месяца. По прогнозам AccuWeather, до 25 июля во многих районах южной Европы температура останется в диапазоне до 30 градусов.

Чего ждать дальше?

С опорой на погодную модель синоптики предвидели наступление нынешней волны тепла в Европе задолго до ее начала. Однако прогнозирование таких волн - особенно их интенсивности и продолжительности - остается сложной задачей.

"Вероятность локальной экстремальной жары (35C+) в течение дня более высока в середине августа", - отмечает старший метеоролог AccuWeather Тайлер Рой. А по мнению Ловински, самой насущной задачей сегодня вляется информирование о рисках, связанных с продолжительным перегревом. "Экстремальные, а иногда и рекордные температуры, которые мы наблюдали в последние несколько дней, подтверждают изменение климата и усугубление привычных летних тепловых волн, - говорит он. - Жара теперь, как правило, более интенсивна, это касается и ночных температур. Поэтому так важно информировать общество о рисках, лучше готовить к жаре людей, животных и инфраструктуру".

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