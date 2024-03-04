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Технологии чистой энергии замедлили рост мировых выбросов CO2 в 2023 году

Скоростной катер проплывает мимо турбин в Северном море, в 14 километрах к западу от небольшой деревни Блаванд недалеко от Эсбьерга, Дания.
Скоростной катер проплывает мимо турбин в Северном море, в 14 километрах к западу от небольшой деревни Блаванд недалеко от Эсбьерга, Дания. Авторское право AP Photo/Heribert Proepper
By Rosie Frost
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Несмотря на то, что спрос на энергию увеличился, технологии чистой энергетики помогли миру избежать увеличения использования ископаемого топлива в прошлом году.

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По данным Международного энергетического агентства (МЭА), если бы не технологии чистой энергетики, глобальные выбросы углекислого газа за последние пять лет были бы в три раза больше.

Несмотря на то, что в 2023 году глобальные выбросы углекислого газа все равно достигли рекордного уровня, новый анализ показал, что рост экологически чистых источников привел к "структурному замедлению" выбросов, связанных с энергетикой.

Даже несмотря на рост спроса на энергию, расширение использования солнечной, ветровой и атомной энергии помогло миру избежать еще большей зависимости от ископаемого топлива в прошлом году.

Электромобили, на которые в 2023 году будет приходился каждый пятый новый автомобиль, также сыграли свою роль в том, что спрос на нефть не поднялся выше допандемического уровня.

Рост глобальных выбросов углекислого газа замедляется

В опубликованном в пятницу ежегодном обзоре показано, что, несмотря на трудности, в 2023 году выбросы, связанные с энергетикой, росли не так быстро, как в 2022 году. Это говорит о том, что в скором времени мир может увидеть пик выбросов углерода, поскольку использование технологий чистой энергии ускоряется.

"За последние пять лет переход к чистой энергетике прошел ряд стресс-тестов и продемонстрировал свою устойчивость", - говорит исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

"Пандемия, энергетический кризис и геополитическая нестабильность - все это могло сорвать усилия по созданию более чистых и безопасных энергетических систем".

Солнечные панели недалеко от небольшого городка Милагро, провинция Наварра, север Испании.
Солнечные панели недалеко от небольшого городка Милагро, провинция Наварра, север Испании.AP Photo/Alvaro Barrientos, File

Вместо этого, добавляет Бироль, во многих странах мы наблюдаем обратное. Переход к чистой энергетике продолжается, сокращая выбросы, несмотря на то, что в 2023 году спрос на энергию был больше, чем в 2022 году.

Например, в ЕС выбросы от производства энергии сократились почти на 9 %, причем половина этого снижения пришлась на рост чистой энергетики. По данным МЭА, впервые в истории ветроэнергетика превзошла природный газ и уголь в производстве энергии.

Использование угля для производства электроэнергии сократилось на 27%, а природного газа - на 15%. По данным МЭА, восстановление гидроэнергетики после засухи 2022 года и частичное восстановление атомной энергетики также сыграли свою роль в снижении зависимости от ископаемого топлива.

Экстремальная погода стимулирует выбросы

В отчете МЭА также подчеркивается, что погодные условия - более суровые из-за Эль-Ниньо - влияют на производство энергии из экологически чистых источников.

Из-за экстремальной засухи 2022 год стал "исторически плохим" годом для гидроэнергетики. Недостаток воды привел к снижению выработки, которая в значительной степени была замещена ископаемым топливом. На это пришлось около 40% общего роста выбросов углекислого газа в прошлом году.

Рабочие устанавливают солнечные батареи на крыше жилого дома в Кочи, южный штат Керала, Индия.
Рабочие устанавливают солнечные батареи на крыше жилого дома в Кочи, южный штат Керала, Индия.AP Photo/R S Iyer, File

Индия и Китай особенно пострадали от падения гидроэнергетики, причем в Китае выбросы от ископаемого топлива выросли на 5,2%. Быстрый рост других источников экологически чистой энергии, таких как солнце, ветер и электромобили, в 2023 году оказался недостаточным для покрытия растущего спроса.

В Индии более слабый, чем обычно, сезон муссонов увеличил спрос на электроэнергию и сократил производство гидроэлектроэнергии, что стало причиной четверти роста выбросов в стране.

Что еще нужно сделать, чтобы глобальные выбросы снизились?

Однако на пути к достижению пика глобальных выбросов еще есть препятствия.

Рост чистой энергии по-прежнему сосредоточен в странах с развитой экономикой и Китае. Согласно отчету МЭА, на их долю приходится 90% новых солнечных и ветряных установок в мире и 95% продаж электромобилей.

Но не все технологии чистой энергии продвигаются вперед: продажи тепловых насосов несколько снизились, поскольку потребители в прошлом году не могли позволить себе крупные покупки.

"Обязательства, принятые почти 200 странами на COP28 в Дубае в декабре, показывают, что необходимо сделать миру, чтобы вывести выбросы на траекторию снижения", - говорит Бироль.

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"Самое главное, нам нужно приложить гораздо больше усилий, чтобы дать возможность странам с формирующейся и развивающейся экономикой увеличить инвестиции в чистую энергию".

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