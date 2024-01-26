Нет пластиковым пакетам: запрет в США позволил убрать миллиарды единиц упаковки

Работают ли запреты на пластиковые пакеты в супермаркетах и кафе? Новое исследование показало, что в некоторых штатах США они позволяют убрать из оборота до 6 миллиардов единиц упаковки в год.

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Согласно новому исследованию, проведенному в США группой Environment America, запрет на одноразовые пластиковые пакеты в магазинах и общепите успешно сократил их использование и, как следствие, количество отходов и загрязнений. Подсчитано, что новые ограничения, введенные в пяти американских штатах и городах с общим населением в 12 миллионов человек, позволили уменьшить потребление одноразовых пакетов примерно на 6 миллиардов единиц в год (принятие аналогичного запрета в других местах, отмечается в исследовании, позволило бы сократить использование пакетов из расчета 300 единиц на человека в год).

Пакеты вредны, почему?

Одноразовые пластиковые пакеты часто встречаются вдоль дорог, рек и прибрежных зон. Это не просто неприглядно, но смертельно опасно для некоторых животных, например, морских обитателей. Выброшенные в воду пакеты и пленки (например, упаковочные) заглатывает киты и черепахи. Именно этот вид пластиковых отходов отвечает за наибольший процент смертей от загрязнений в этих популяциях.

Производство, использование и утилизация одноразовых пакетов также приводит к выбросам, которые вредят нашему здоровью и способствуют глобальному потеплению. Пластик не поддается биологическому разложению и продолжает загрязнять окружающую среду на протяжении столетий.

Меньше пакетов- меньше мусора

Новый отчет показал, что запреты в Нью-Джерси, Вермонте, Филадельфии, Портленде (штат Орегон) и Санта-Барбаре (штат Калифорния) позволили сэкономить столько пакетов, сколько нужно, чтобы опоясать Землю 42 раза.

Некоммерческие организации и волонтеры подтвердили, что запреты на пластиковые пакеты привели к сокращению мусора минимум на треть, а в некоторых местах - и больше. Так, в Нью-Джерси запрет вступил в силу весной 2022 года, а осенью во время уборки пляжей организация Clean Ocean Action собрала одноразовых пластиковых пакетов на 46% меньше, чем в ходе апрельской уборки. Такое сокращение, особенно в прибрежных районах, вероятно, снижает риск для морских животных, отмечается в исследовании.

Запреты на пластиковые пакеты побуждают покупателей брать с собой многоразовые сумки или нести купленное в руках - оба варианта экологичны и минимизируют количество отходов. Например, в округе Сан-Матео в Калифорнии после введения запрета доля покупателей, берущих из дома многоразовую сумку, в 13 опрошенных торговых точках увеличилась на 162%.

В большинстве районов, где действует запрет на использование пластика, магазинам разрешено выдавать бумажные пакеты, это - запасной вариант. Ониподдаются биологическому разложению и переработке, но использование новых бумажных пакетов при каждом походе за продуктами признано более расточительным, чем длительное использование комплекта многоразовых пакетов.

Что дальше?

Для дальнейшего уменьшения загрязнения окружающей среды властям следует ввести строгие запреты на одноразовые пакеты, сводя к минимуму отходы, а также закрыть лазейки, ослабляющие эффективность существующих ограничений, говорится в докладе.

Продуктовым магазинам, ресторанам и магазинам нужно запретить выдачу пластиковых пакетов из пленки любой толщины, поощряя их продажу крепких многоразовых пакетов, которые клиенты покупают и используют длительное время.

Магазинам также рекомендовано взимать плату в размере не менее 0,10 доллара (0,10 евро) за одноразовые бумажные пакеты.