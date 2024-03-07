В целом по миру декабрь, январь и февраль оказались на 0,78 C выше среднего. Но последние три месяца — часть гораздо более масштабной картины изменения климата.

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Февраль этого года стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений, согласно новым данным Службы изменения климата ЕС "Коперник" (C3S).

Это уже девятый месяц подряд, когда температура бьет рекорды. Плюс ко всему прошлый год стал самым жарким по всему миру с начала ведения учета.

Температура февраля была примерно на 0,81 °C выше среднего показателя 1991-2020 годов и на десятую долю градуса теплее предыдущего рекорда, установленного в 2016 году.

Девятый рекордный месяц подряд - само по себе явление уникальное, но в перспективе он подчеркивает тенденцию продолжающегося глобального потепления.

"Еще в июле [2023 года], когда мы обсуждали месячные температуры, было сказано, что в течение месяца мы находимся примерно на 1,5 °C [выше средних показателей доиндустриальной эпохи]. Сейчас февраль примерно на 1,77 °C выше средних доиндустриальных значений", - говорит Карло Буонтемпо, директор "Коперника". "Это весьма примечательно".

Насколько теплее было в Европе этой зимой?

В Европе последние три месяца стали второй самой теплой зимой за всю историю континента - на 1,44 °C выше среднего, уступая лишь зиме 2019/2020 года.

Однако в разных странах Европы самая теплая зима пришлась именно на этот год.

Например, Национальная обсерватория Афин заявила, что эта зима стала самой жаркой в Греции с начала ведения учета. Она была на 1,8 °C теплее, чем средняя зима с 1960 по 2024 годы, а в некоторых северных районах страны, по словам экспертов, температура была намного выше. За последнее десятилетие в стране было шесть самых теплых зим.

В Польше февраль был теплее среднего на 3,5 - 7,5 °C, в Венгрии - на 7 °C.

Почему эта зима была такой теплой?

В целом по миру декабрь, январь и февраль были на 0,78 °C выше среднего. Но последние три месяца являются частью гораздо более масштабной картины изменения климата.

"Это была очень теплая зима, очень теплая осень, очень теплое лето, а 2023 год признан самым теплым в истории", - объясняет Буонтемпо.

"Если увеличить масштаб... общая картина очень и очень ясна. Повсюду становится теплее, и это влияет на многие виды нашей деятельности. Это влияет на экосистемы, на рыболовство, на океан и так далее, и тому подобное".

Есть и другие факторы, которые, возможно, подтолкнули мир к пику, устанавливая рекорд за рекордом в течение последних девяти месяцев.

Например, Эль-Ниньо, о котором пишут в заголовках газет, стал причиной высоких температур, экстремальных погодных условий, засухи и неурожаев по всему миру. Но если сравнить нынешний Эль-Ниньо с предыдущими, то он не был таким экстремальным, как в конце 1990-х годов. В целом он стал пятым по силе с начала ведения учета.

"И все же мы столкнулись с гораздо более теплыми температурами", - говорит Буонтемпо.

"Это происходит потому, что, хотя Эль-Ниньо то прибавляет, то успокаивается - в зависимости от фазы, в которой вы находитесь, - от средней глобальной температуры, есть кое-что, что продолжает расти. Это парниковые газы".

Температура поверхности моря вдали от экваториальной части Тихого океана, где Эль-Ниньо оказывает наибольшее влияние, была "устойчиво и необычно высокой" в течение 10 месяцев. По данным Всемирной метеорологической организации, они были самыми теплыми за всю историю наблюдений.

Это вызывает беспокойство и не может быть объяснено только Эль-Ниньо, говорится в сообщении.

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Когда мы переходим к Ла-Нинье - противоположной стороне климатической модели - температура может на мгновение снизиться. Такие изменения, как нынешняя особо активная фаза солнца, также могут добавлять больше энергии в систему, делая мир теплее, а затем холоднее, когда их влияние заканчивается.

"Эти элементы в среднем уравновешиваются, в то время как парниковые газы продолжают расти. Так что даже если исходить только из этого, не так уж сложно предсказать, что температура будет расти".

Зима также принесла с собой дикую погоду

Не только экстремальные температуры преследовали Европу этой зимой.

На обширной полосе от Пиренейского полуострова до западной части России - в Великобритании, Ирландии и южной Скандинавии - погода была гораздо более влажной, чем обычно.

Ветер и проливные дожди принесли масштабные разрушения и повреждения. В Великобритании к началу февраля на страну обрушилось 10 "именных" штормов - от Агнес до Джослин.

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Волны разбиваются о стену гавани в Ньюхейвене, южная Англия, четверг, 2 ноября 2023 года. AP Photo/Kin Cheung

На противоположном конце шкалы - страны Средиземноморья, часть Балкан, большая часть Турции, регионы Исландии и северной Скандинавии, а также значительная часть западной России - здесь было суше среднего.

В частности, в Средиземноморье наблюдались катастрофические последствия, которые привели к нехватке воды, ограничениям и чрезвычайному положению для миллионов людей.

Буонтемпо дает следующее объяснение: сухие районы будут становиться суше, а влажные - влажнее. Это крылатая фраза, которая упрощает и обобщает термодинамическое воздействие, оказываемое ростом температуры на ряд других переменных.

Побитые температурные рекорды не стали неожиданностью

Несмотря на то, что были и сюрпризы, когда переходные процессы происходили быстрее или сильнее, чем предполагали эксперты, "в целом то, что мы видим сейчас, вполне соответствует тому, что мы ожидали увидеть, возможно, 20 лет назад", - говорит Буонтемпо.

Что мы знаем о следующих шести месяцах, следующих пяти или десяти годах? По его словам, все просто: мы знаем, что средняя температура будет расти.

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"Мы, как общество, возможно, еще не в полной мере воспользовались имеющейся у нас информацией".

Хотя сценарий дальнейшего потепления может быть "разочаровывающим или тревожным", в зависимости от того, как на него смотреть, Буонтемпо добавляет, что это, по крайней мере, тот случай, когда нам повезло предугадать, что произойдет - и, следовательно, мы можем действовать в соответствии с этим.

"Я думаю, что имеет смысл обратить на это внимание и использовать это как один из факторов при принятии стратегических решений и разработке политики".