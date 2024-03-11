Ситуация уже критическая, поскольку изменение климата приводит к все более частым и сильным наводнениям, засухам и повышению уровня моря. Без срочных мер со стороны лидеров ЕС последствия могут стать "катастрофическими" в ближайшие годы, предупреждает Европейское агентство по окружающей среде.

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В условиях, когда температура в Европе растет в два раза быстрее, чем в среднем по миру, неспособность политиков противостоять растущим экстремальным погодным условиям может вскоре привести к "катастрофическим" последствиям, предупреждает Европейское агентство по окружающей среде (EEA) в новом тревожном докладе, в то время как исполнительная власть ЕС готовится представить план по устойчивости к изменению климата.

В своей первой подробной оценке климатических рисков, опубликованной 11 марта, базирующееся в Копенгагене агентство ЕС подробно рассмотрело частоту и интенсивность засух, тепловых волн и других погодных явлений и пришло к выводу, что существует явная и настоящая угроза для жизни, средств к существованию и экономики в целом.

"Экстремальная жара, которая раньше была относительно редким явлением, становится все более частой, в то время как характер осадков меняется. Ливни и другие экстремальные осадки становятся все более сильными, а в последние годы в различных регионах наблюдаются катастрофические наводнения", - предупреждает EEA в своем отчете.

Блаз Курник, возглавляющий работу агентства по изучению последствий изменения климата и адаптации к ним, отметил, что климат сейчас меняется очень быстро, и связанные с этим риски могут еще больше возрасти, особенно при более драматичных сценариях потепления, смоделированных в докладе.

"Риск просто опережает развитие политики", - сказал Курник журналистам на брифинге перед публикацией.

Исполнительный директор EEA Лена Ила-Мононен напомнила, что 2023 год "с огромным отрывом" стал самым теплым годом с начала ведения учета и, вероятно, за последние 100 000 лет. В прошлом месяце средняя глобальная температура превысила порог Парижского соглашения в 1,5 градуса выше доиндустриального уровня.

Фактически, отмечается в докладе, рекордные глобальные температуры фиксируются каждый месяц с июня 2023 года. "Так что это новая норма, и это также должно стать тревожным сигналом - последним тревожным сигналом", - сказал Ила-Мононен.

В 425-страничном докладе рассматриваются последствия повышения средних температур для водной безопасности, производства продуктов питания, здравоохранения, спроса на энергию, морских и прибрежных экосистем и городских районов. В нем определены основные нынешние и будущие последствия - от крупномасштабных наводнений, наблюдавшихся в ЕС в последние годы, до продолжительной засухи, причем засуха, от которой в настоящее время страдает Испания, отражает особую угрозу, с которой сталкивается Южная Европа.

Доклад подготовлен накануне запланированной Европейской комиссией публикации плана "климатической устойчивости", призванного наметить возможные политические меры в ответ на климатические изменения. Среди областей, в которых необходимо действовать, EEA упоминает повышение готовности к стихийным бедствиям, таким как наводнения и лесные пожары, а также укрепление прибрежных защитных сооружений в связи с повышением уровня моря.

Прибрежные и морские экосистемы и леса, особенно на юге, EEA называет областями, где требуются самые срочные меры, поскольку степень риска уже критическая и может возрасти до "катастрофической" к концу века.

Необходимо также уделить больше внимания и провести дополнительные исследования влияния изменения климата на естественные поглотители углерода, изменения в распределении дикой природы и инвазивных видов. "В Южной Европе сейчас достаточно тепло, чтобы комары могли переносить тропические заболевания, включая денге и чикунгунью, и в последние годы произошло несколько вспышек, - отмечают авторы.

Все текущие последствия и будущие риски оказывают прямое экономическое воздействие, подчеркивается в докладе, и не в последнюю очередь на рынок недвижимости и страховой сектор. С 1980 года страны ЕС понесли совокупные убытки от экстремальных погодных условий на сумму 650 млрд евро, из которых лишь пятая часть была застрахована.

Курник считает, что эта цифра, скорее всего, занижена. "Если мы не активизируем наши действия по смягчению последствий и адаптации, то к концу века это может привести к ежегодным убыткам в размере 1 трлн евро", - предупредил он.

Более того, время попыток остановить изменение климата с помощью сокращения выбросов и других мер по смягчению последствий, похоже, прошло, хотя они по-прежнему необходимы, чтобы избежать резкого ухудшения и без того критической ситуации. "В целом приоритеты довольно нечувствительны к предположениям о сценариях потепления, поскольку изменение климата в ближайшие несколько десятилетий в значительной степени определяется прошлыми выбросами", - сказал Ханс-Мартин Фюссель, специалист ЕАО по адаптации к изменению климата.

Ила-Мононен сказала, что "для Комиссии в докладе не должно быть никаких сюрпризов", поскольку экологический надзорный орган тесно сотрудничал с чиновниками ЕС, пока исполнительная власть завершала работу над планом по устойчивости к изменению климата, который должен быть опубликован 12 марта.

По словам директора EEA, кризис заслуживает того, чтобы стать "одним из главных приоритетов" следующего поколения политиков ЕС, которые придут к власти после июньских выборов. "Надеюсь, мы ясно показали, что это требует срочного внимания и действий - не только на европейском уровне, но и со стороны стран-членов, а также на уровне регионов и сообществ", - сказала она. "Страховой и финансовый секторы также должны серьезно изучить наш доклад", - добавила она.