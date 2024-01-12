Зимы теплее -8 °C угрожают обезводить Европу и США

By Seth Borenstein and Brittany Peterson и AP

Снежный покров Европы исчезает по мере потепления наших зим. Каковы последствие этого явления для нас и для природы?

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Ученые Дартмутского колледжа выявили тенденцию к снижению снежного покрова в Северном полушарии, и виной тому - изменение климата. Их наблюдения, проводившиеся с 1981 года, опубликованы и прокомментированы на страницах журнала Nature.

В исследовании установлен порог "здоровья" нашего снега - это минус 8 градусов Цельсия. В местах, где средняя температура зимой ниже этого значения, снежный покров сохраняется, а там, где зимы теплее, снег тает. "Потенциально вы находитесь в режиме очень быстрых, продолжающих ускоряться потерь, увязанных с потеплением", - пишет ведущий автор исследования Александр Готлиб.

Опасное таяние

Большинство прошлых исследований представляли собой простое фиксирование того, есть на земле снег или нет. В последнем подход более комплексный: ученые учитывали глубину и количество снега в разные периоды и на пике накопления - в марте.

Весенний снежный покров имеет решающее значение для стабильного снабжения миллиардов людей; его разрастание или, напротив, раннее таяние создают проблемы.

Профессор Университета Нью-Гэмпшира Элизабет Бураковски убеждена: исследование ее коллег показывает, что "человек точно несет ответственность за уменьшение снежного покрова в десятках речных бассейнов Северного полушария" и что "таяние снега "будет усиливаться с каждым градусом".

"Исследование показывает, что наше снежное будущее зависит от того, какой путь мы выберем для борьбы с климатом", - отметила Бураковски.

Готлиб и климатолог из Дартмута Джастин Мэнкин изучили 169 речных бассейнов Северного полушария. Они обнаружили, что 80% снежных покровов, расположенных в высокогорных и северных регионах, испытали на протяжении десятилетий минимальные потери снега, а в некоторых случаях даже увеличились. Однако оставшиеся 20% снежного покрова, расположенные вокруг крупных населенных пунктов, значительно уменьшились.

Команда рассмотрела и речные бассейны, чтобы измерить, сколько именно ресурсов снеговой воды сократилось, выявив тенденцию к снижению снежного покрова в 82 из 169 бассейнов Северного полушария, включая реку Колорадо в США и реку Дунай в Европе. Значительная часть изученных природных объектов уверенно демонстрирует следы антропогенного изменения климата, написано в исследовании.

Зима на реке Дунай. Canva

Хорошим примером сокращения снежного покрова являются верховья бассейна реки Колорадов, отмечает Готлиб. Там средняя температура зимой составляет около -5 градусов Цельсия, что, казалось бы, достаточно холодно, но не достаточно для обеспечения здоровья снежного покрова. "Там мы видим четкую картину антропогенной потери снега в лесах за 40 лет", - говорит ученый.

Готлиб и Мэнкин зафиксировали отпечатки антропогенного потепления, используя стандартный метод атрибуции климата. Они сравнили то, что произошло за последние 40 лет в реальном потеплевшем мире, с тысячами компьютерных моделей, показывающих, как вели бы себя бассейны этих рек на вымышленной планете без изменений климата.

Мало снега - мало воды и туристов

Выявленные риски для снега на планете - огромная проблема для сообществ, которые используют его в качестве источника воды. Многие водные запасы в мире уже под угрозой из-за изменения климата, засух и волн жары. По мере нагрева планеты, отмечают ученые, в ряде густонаселенных районов, зависящих от снега, в течение следующих нескольких десятилетий будут наблюдаться увеличенные потери воды.

Горнолыжная индустрия уже давно стала наглядным примером экономики, которая страдает от отсутствия снега. Многие зимние курорты каждый год с тревогой ждут снегопадов, чтобы запустить свои подъемники. Некоторые уже закрылись, так как не справились с рисками и укорачиванием сезона... Лишь крупные комплексы, такие как Aspen Snowmass в Колорадо, способны стабильно работать, несмотря на меньшее количество снега и более короткую зиму. "Дни открытия и закрытия станций остаются неизменными благодаря снегогенерации, мы видим, насколько это важно", - говорит Ауден Шендлер, старший вице-президент по устойчивому развитию Aspen One, материнской компании Aspen Skiing Company.

Они вложили средства в строительство новых горнолыжных трасс на больших высотах, где снег более надежен, чем у основания, и это уберегло их от существенных экономических потерь. "Это ни в коем случае не уменьшает срочной необходимости действовать решительно и масштабно", - считает Шендлер. Аспен Сноумасс - в числе пока еще небольшого числа горнолыжных курортов, которые принимают климатический активизм как новый стандарт индустрии, признавая настоятельную необходимость лоббирования ориентированной на сохранность планеты политики.