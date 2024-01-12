EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Зимы теплее -8 °C угрожают обезводить Европу и США

Река Висла в Польше зимой.
Река Висла в Польше зимой. Авторское право Canva
By Seth Borenstein and Brittany Peterson и AP
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Снежный покров Европы исчезает по мере потепления наших зим. Каковы последствие этого явления для нас и для природы?

РЕКЛАМА

Ученые Дартмутского колледжа выявили тенденцию к снижению снежного покрова в Северном полушарии, и виной тому - изменение климата. Их наблюдения, проводившиеся с 1981 года, опубликованы и прокомментированы на страницах журнала Nature.

В исследовании установлен порог "здоровья" нашего снега - это минус  8 градусов Цельсия. В местах, где средняя температура зимой ниже этого значения, снежный покров сохраняется, а там, где зимы теплее, снег тает. "Потенциально вы находитесь в режиме очень быстрых, продолжающих ускоряться потерь, увязанных с потеплением", -  пишет ведущий автор исследования Александр Готлиб. 

Опасное таяние

Большинство  прошлых исследований представляли собой простое фиксирование того, есть на земле снег или нет. В последнем подход более комплексный: ученые учитывали глубину и количество снега в разные периоды и на пике накопления - в марте.

Весенний снежный покров имеет решающее значение для стабильного снабжения миллиардов людей; его разрастание или, напротив, раннее таяние создают проблемы.

Профессор Университета Нью-Гэмпшира Элизабет Бураковски убеждена: исследование ее коллег показывает, что "человек точно несет ответственность за уменьшение снежного покрова в десятках речных бассейнов Северного полушария" и что "таяние снега "будет усиливаться с каждым градусом".

"Исследование показывает, что наше снежное будущее зависит от того, какой путь мы выберем для борьбы с климатом", - отметила Бураковски.

Готлиб и климатолог из Дартмута Джастин Мэнкин изучили 169 речных бассейнов Северного полушария. Они обнаружили,  что 80% снежных покровов, расположенных в высокогорных и северных регионах, испытали на протяжении десятилетий минимальные потери снега, а в некоторых случаях даже увеличились. Однако оставшиеся 20% снежного покрова, расположенные вокруг крупных населенных пунктов, значительно уменьшились. 

Команда рассмотрела и речные бассейны, чтобы измерить, сколько именно ресурсов снеговой воды сократилось, выявив тенденцию к снижению снежного покрова в 82 из 169 бассейнов Северного полушария, включая реку Колорадо в США и реку Дунай в Европе. Значительная часть изученных природных объектов уверенно демонстрирует следы антропогенного изменения климата, написано в исследовании.

Зима на реке Дунай.
Зима на реке Дунай.Canva

Хорошим примером сокращения снежного покрова являются верховья бассейна реки Колорадов, отмечает Готлиб. Там средняя температура зимой составляет около -5 градусов Цельсия, что, казалось бы, достаточно холодно, но не достаточно для обеспечения здоровья снежного покрова. "Там мы видим четкую картину антропогенной потери снега в лесах за 40 лет", - говорит ученый.

Готлиб и Мэнкин зафиксировали отпечатки антропогенного потепления, используя стандартный метод атрибуции климата. Они сравнили то, что произошло за последние 40 лет в реальном потеплевшем мире, с тысячами компьютерных моделей, показывающих,  как вели бы себя бассейны этих рек на вымышленной планете без изменений климата.

Мало снега - мало воды и туристов

Выявленные риски для снега на планете - огромная проблема для сообществ, которые используют его в качестве источника воды. Многие водные запасы в мире уже под угрозой из-за изменения климата, засух и волн жары. По мере нагрева планеты, отмечают ученые, в ряде густонаселенных районов, зависящих от снега, в течение следующих нескольких десятилетий будут наблюдаться увеличенные потери воды.

Горнолыжная индустрия уже давно стала наглядным примером экономики, которая страдает от отсутствия снега. Многие зимние курорты каждый год с тревогой ждут снегопадов, чтобы запустить свои подъемники. Некоторые уже закрылись, так как не справились с рисками и укорачиванием сезона... Лишь крупные комплексы, такие как Aspen Snowmass в Колорадо, способны стабильно работать, несмотря на меньшее количество снега и более короткую зиму. "Дни открытия и закрытия станций остаются неизменными благодаря снегогенерации, мы видим, насколько это важно", - говорит Ауден Шендлер, старший вице-президент по устойчивому развитию Aspen One, материнской компании Aspen Skiing Company.

Они вложили средства в строительство новых горнолыжных трасс на больших высотах, где снег более надежен, чем у основания, и это уберегло их от существенных экономических потерь. "Это ни в коем случае не уменьшает срочной необходимости действовать решительно и масштабно", - считает Шендлер. Аспен Сноумасс - в числе пока еще небольшого числа горнолыжных курортов, которые принимают климатический активизм как новый стандарт индустрии, признавая настоятельную необходимость лоббирования ориентированной на сохранность планеты политики.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Наводнения, рост цен и рекордные температуры: чего ждать от Эль-Ниньо в 2024 году?

Изменение климата: причины надеяться на 2024 год

Экологическая катастрофа в Газе: реки нечистот, грязная вода и отравленный воздух

Водные ресурсы Лыжные гонки Аномальная погода Снег изменение климата