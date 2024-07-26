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"Акты вандализма и вредительства": движение французских поездов парализовано в день открытия ОИ

"Акты вредительства" коснулись скоростных линий TGV.
"Акты вредительства" коснулись скоростных линий TGV. Авторское право AP Photo/Mark Baker
Авторское право AP Photo/Mark Baker
By Euronews
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Французские СМИ сообщают о поджогах и других инцидентах на трёх крупных линиях, связывающих Париж с западными, северными и восточными регионами. Пока власти не связывают произошедшее напрямую с Олимпиадой.

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Во Франции движение высокоскоростных поездов (TGV) было серьёзно нарушено в пятницу – всего за несколько часов до церемонии открытия Олимпиады – в результате "серии злонамеренных действий".

Национальный железнодорожный оператор SNCF сообщил о "массированной атаке с целью парализовать сеть".

"Умышленные поджоги были совершены, чтобы повредить объекты сети", – заявили в компании, добавив, что аварийные специалисты "уже работают на месте".

По оценкам компании, от действий злоумышленников могут пострадать до 800 тысяч пассажиров по всей стране.

Инцидент затронул линии, соединяющие Париж с западными, северными и восточными регионами. Сообщается, что ещё одна атака была "сорвана" на юго-восточной ветке, поскольку рабочие, проводившие ночью техническое обслуживание, заметили людей, "которые не имели права находиться" в районе путей, и предупредили жандармерию.

Согласно "карте саботажей", которую обновило издание Le Monde, атаки произошли в районе следующих населённых пунктов:

  • западное направление: коммуна Куртален, регион Центр – Долина Луары,
  • северное направление: Круазий, в 50 км к югу от Лилля,
  • восточное направление: Паньи-сюр-Мозель в Лотарингии.

Как отмечается, это стратегические участки полотна в районе узловых станций.

Движение на вокзале Париж-Монпарнас остановлено как минимум до 13:00

"Всем пострадавшим клиентам будет возвращено 100% стоимости всех билетов на поезда", – заявили в SNCF. В компании призвали пассажиров не приезжать на вокзалы, где и так скопились огромные очереди из-за отменённых поездов.

"Если вы не получите особого уведомления по SMS и электронной почте в течение следующих нескольких часов, значит, ваш поезд не ходит", – обратилось к пассажирам руководство перевозчика.

Обстановка на парижском вокзале Монпарнас, который обслуживает западные направления.

И. о. министра транспорта Патрис Вергриет, осудил "преступные действия, которые поставят под угрозу отъезд многих французов в отпуск и на каникулы".

И. о. министра спорта Амели Удеа-Кастера в эфире телеканала BFM-TV, что правительство собирается "оценить последствия для путешественников и спортсменов в эти выходные, а также для надлежащей транспортировки всех делегаций".

"Играть против Игр – это играть против Франции, это играть против своей собственной стороны", – добавила она, в то время, как пока неизвестно, кто мог стоять за предполагаемой атакой и каков профиль злоумышленников.

Президент столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, в ведении которой также находится система транспорта, заявила о попытках "дестабилизировать ситуацию во Франции в то время, когда Олимпийские игры вот-вот начнутся".

Прокуратура Парижа занялась расследованием

В своём пресс-релизе прокуратура Парижа утверждает, что начато расследование по нескольким статьям:

  • "порча имущества, способная причинить ущерб фундаментальным интересам нации" (до 15 лет лишения свободы и штраф в размере 225 000 евро),
  • "нанесение ущерба и попытка нанесения ущерба с использованием опасных средств в составе организованной банды" (до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 150 000 евро),
  • "организованные нападения на автоматизированную систему обработки данных" (до 10 лет тюрьмы и штраф в размере 300 000 евро),
  • "преступный сговор с целью совершения преступлений и правонарушений" (до 10 лет тюрьмы).

Из-за атаки под угрозой также международное сообщение: отменены поезда Eurostar из Парижа в Лондон. Перебои затронули линию Париж-Брюссель.

Ожидается, что нормальное движение возобновится только в понедельник.

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