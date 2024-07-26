Обама поддержал выдвижение Харрис

By Euronews

Обама с супругой спустя несколько дней после выхода Джо Байдена из гонки официально поддержали кандидатуру Харрис в борьбе на пост президента с Дональдом Трампом

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Бывшая первая чета США Барак и Мишель Обама поддержали кандидатуру Камалы Харрис в борьбе за пост президента.

Видеоролик, на котором вице-президент принимает совместный телефонный звонок бывшего президента и его супруги, был опубликован утром в пятницу на странице Камалы Харрис в сети X.

«Мы позвонили, чтобы сказать, что Мишель и я гордимся тем, что можем поддержать вас и сделать все возможное, чтобы вы прошли через эти выборы и попали в Овальный кабинет», - сказал Обама Харрис во время телефонного звонка, выведенного на громкую связь.

На видео вице-президент отвечает на звонок, пройдя за кулисы какого-то мероприятия.

«Я не могу провести этот телефонный разговор, не сказав моей девочке, Камале, что я горжусь тобой», - говорит Мишель Обама по телефону. «Это будет исторический момент», - добавила она.

Обама выждал несколько дней после выхода из гонки Джо Байдена. По сведениям The New York Times, экс-президент не хотел показывать, что играет не последнюю роль в избирательной гонке и решил дать время действующему президенту Джо Байдену обдумать свое решение, ранее он заявлял, что "Джо никогда не отказывался от боя".

Имя кандидата на пост президента Демократическая партия станет известно до 7 августа и будет объявлено официально на съезде в Чикаго 19-22 августа.

Харрис продолжает набирать обороты в качестве наиболее вероятного соперника Дональда Трампа на ноябрьских выборах.

Чета Обама - последние крупные партийные деятели, официально поддержавшие Харрис, что говорит о желании бывшего президента оставаться, по крайней мере публично, старейшиной партии, действующим вне поля зрения.

Они по-прежнему собирают огромные средства и являются популярными доверенными лицами на крупных предвыборных мероприятиях для кандидатов-демократов.

Байден поддержал Харрис уже через час после того, как объявил о своем решении прекратить кампанию на фоне широко распространенных опасений по поводу его способности победить Трампа. За ним последовал целый ряд высокопоставленных лиц.