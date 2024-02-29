20 аэропортов, включённых в рейтинг, произвели столько же CO2, сколько 58 угольных электростанций.

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Аналитический центр ODI совместно с Transport & Environment провели исследование The 2024 Airport Tracker, в котором оценили воздействие пассажирских и впервые грузовых авиаперевозок на окружающую среду.

По результатам исследования был составлен антирейтинг аэропортов, которые больше всех загрязняют воздух. Возглавил его Dubai International, который только в 2019-ом (последний год, по которому имеются данные) произвёл столько же выбросов, сколько пять угольных электростанций.

Среди европейских выделились Франкфурт, парижский Шарль де Голль и амстердамский Схипхол. Они вошли в топ-20 самых неэкологичных аэропортов мира.

Эксперты признали Лондон самым пострадавшим от вредных выбросов от авиаперевозок городом.Шесть его аэропортов загрязняют воздух так же, как 3,23 миллиона автомобилей, производя 27 миллионов тонн CO2, 8 900 тонн оксида азота (NOx) и 83 тонны мелкодисперсных частиц (PM2.5).

Самолет Emirates Airbus A380 jumbo приземляется в международном аэропорту Дубая AP Photo/Jon Gambrell

Учёные установили, что загрязнение воздуха является 4-м по величине фактором риска для здоровья человека: в 2019 году оно привело к смерти 6,7 миллиона человек. В 2018 году экономические издержки, связанные с вредными выбросами, составили 166 миллиардов фунтов стерлингов (193 миллиарда евро) для европейской экономики.

"Уровни авиационного шума постоянно превышаются. И в ЕС не определена допустимая норма содержания ультрадисперсных частиц, которые представляют большую опасность для здоровья", - говорит Магдалена Хойвизер, пресс-секретарь организации Stay Grounded.

"Нужно безотлагательно принять ряд мер для защиты здоровья работников и населения, проживающего вблизи аэропортов, - например, запретить ночные полёты или привести авиационное топливо в соответствие с теми же нормами, что и автомобильное".

Некоторые европейские страны, Франция, например, и Испания, пытаются побудить граждан пользоваться поездами вместо самолётов для коротких поездок.

Уровень загрязнения растёт из года в год

Исследование Airport Tracker-2024 охватывает выбросы NOx (оксиды озота)и PM2.5 (УДЧ) из 1300 воздушных гаваней.

В общей сложности 20 крупнейших аэропортов мира произвели 231 миллион тонн CO2 - столько же, сколько 58 угольных электростанций. Они также производят такое же количество опасных оксидов азота и УДЧ, как 31 миллион легковых автомобилей.

"Загрязнение от аэропортов растёт из года в год. От него страдают миллионы людей, которые вдыхают токсичные вещества и в результате получают заболевания, но политики замалчивают эту проблему", - говорит Джо Дарденн, директор по авиации в T&E.

"Экспоненциальный рост сектора с обозначенными климатическими целями, особенно учитывая медленные темпы внедрения экологически чистых технологий".

Взлётно-посадочная полоса аэропорта Париж - Шарль де Голля в Руасси. AP Photo/Christophe Ena

Медленные темпы декарбонизации авиации

Исследование также акцентирует внимание на планах авиационной отрасли по декарбонизации, в частности - по использованию экологически чистого авиационного топлива (SAF) для снижения выбросов.

В настоящее время на долю SAF приходится всего 0,1 процента потребляемого авиационного топлива. Для эффективной декарбонизации необходимо увеличить производство с нескольких сотен миллионов литров сегодня до более чем 400 миллиардов литров к 2050 году.

"Это исследование показывает пробелы в декарбонизации авиации", - говорит старший научный сотрудник ODI Шанделль Стедман.

"Аэропорты не сообщают об этих выбросах. Но без решения проблемы на локальном уровне воздействие сектора на климат и здоровье людей будет только усиливаться, нанося ущерб всем нам и окружающей среде".

Если число аэропортов и авиаперевозок будет расти нынешними темпами, а внедрение экологически чистых технологий не ускорится, то, по мнению экспертов, объёмы выбросов будут увеличиваться, подвергая риску миллионы людей.