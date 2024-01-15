Ускоряется ли глобальное потепление быстрее, чем прогнозировалось?

By Seth Borenstein и AP

Удержаться в рамках потепления на 1,5°C технически возможно, но политически - нет, утверждают некоторые ученые

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Последние расчеты нескольких научных агентств, показывающие, что в прошлом году Земля побила глобальные рекорды тепла, могут показаться пугающими. Но ученые опасаются, что за этими цифрами может скрываться еще более страшная картина.

Информационное агентство Associated Press побеседовало с тремя десятками ученых о том, что означают побитые рекорды. Большинство из них говорят, что опасаются ускорения климатических изменений, которые уже подошли к границе увеличения на 1,5°C с доиндустриальных времен, в пределах которой страны рассчитывали остаться.

"Жара последнего календарного года стала драматичным посланием от матери-природы", - говорит климатолог из Университета Аризоны Кэтрин Джейкобс. Ученые считают, что потепление воздуха и воды приводит к тому, что смертельно опасные и разрушительные тепловые волны, наводнения, засухи, штормы и лесные пожары становятся более интенсивными и более вероятными.

Завершившийся год был особенно тяжелым.

В 2023 году климат вел себя странно

Средняя глобальная температура побила предыдущий рекорд чуть более чем на 0,15°C, что является большим отрывом, согласно расчетам, опубликованным двумя ведущими американскими научными агентствами, британской метеорологической службой и частной группой, основанной климатическим скептиком.

Некоторые из ученых, проводивших расчеты, заявили, что климат в 2023 году вел себя странно. Они задаются вопросом, были ли антропогенное изменение климата и естественное явление Эль-Ниньо дополнены каким-то необычным всплеском или же "налицо нечто более системное" - может быть даже ускорение потепления.

Частичный ответ на этот вопрос может быть получен не раньше конца весны или начала лета. Именно в это время ожидается затухание сильного Эль-Ниньо - циклического потепления вод Тихого океана, влияющего на глобальные погодные условия. Если температура океана, в том числе глубинных вод, продолжит бить рекорды и летом, как в 2023 году, это будет зловещим признаком, говорят ученые.

Почти все ученые, опрошенные AP, обвинили парниковые газы, образующиеся при сжигании ископаемого топлива, в том, что именно они в подавляющем большинстве случаев стали причиной того, что на Земле установились температуры, которых человеческая цивилизация, скорее всего, еще не видела. Вторым по значимости фактором является Эль-Ниньо, а другие условия значительно отстают, говорят они.

Проблема с 2023 годом, по словам климатолога из НАСА Гэвина Шмидта, заключается в том, что это был очень странный год: "Чем больше в него вникаешь, тем менее понятным он кажется".

По словам Шмидта и Саманты Берджесс, заместителя директора европейской климатической службы Copernicus, которая ранее на этой неделе зафиксировала потепление на 1,48°C выше доиндустриального периода, температура обычно превышает норму в конце зимы и весной. Но в 2023 году максимальная жара наступит примерно в июне и держалась на рекордных уровнях в течение нескольких месяцев.

Глубинное океанское тепло, играющее важную роль в глобальной температуре, вело себя аналогичным образом, говорит Берджесс.

Отец пытается помочь своей дочери, получившей тепловой удар. Больница в Баллии, штат Уттар-Прадеш, Индия, июнь 2023 года. AP Photo/Rajesh Kumar Singh, File

Ускоряется ли глобальное потепление быстрее, чем прогнозировалось?

Бывший климатолог НАСА Джеймс Хансен, которого часто называют крестным отцом науки о глобальном потеплении, в прошлом году предположил, что потепление ускоряется. Хотя многие ученые, с которыми связалось агентство AP, также заявили, что подозревают, что это происходит, другие были непреклонны, утверждая, что доказательства пока говорят лишь о стабильном и давно предсказанном росте.

"Есть некоторые свидетельства того, что темпы потепления за последнее десятилетие или около того несколько выше, чем за предыдущее десятилетие, что соответствует математическому определению ускорения, - говорит климатолог из Калифорнийского университета Дэниел Суэйн. - Однако это тоже в значительной степени соответствует предсказаниям, согласно которым потепление ускорится в определенный момент, особенно когда загрязнение воздуха частицами уменьшится".

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) подсчитало, что средняя температура Земли в 2023 году составит 15,08°C. Это на 0,15°C теплее предыдущего рекорда, установленного в 2016 году, и на 1,35°C теплее доиндустриальной температуры.

"Это почти как если бы мы соскочили с нормального повышения температуры при глобальном потеплении на более теплый режим", - говорит Расс Воуз, руководитель глобального мониторинга в Национальных центрах экологической информации NOAA. Он говорит, что видит ускорение потепления.

По данным НАСА и Метеорологического управления Соединенного Королевства, потепление с середины XIX века было немного выше - 1,39°C и 1,46°C соответственно. Записи ведутся с 1850 года.

Всемирная метеорологическая организация, объединив данные измерений, объявленных в пятницу, с японскими и европейскими расчетами, опубликованными ранее в этом месяце, установила, что 2023 год будет на 1,45 градуса Цельсия теплее, чем доиндустриальная температура.

Жара в Мадриде, июль 2023 года AP Photo/Manu Fernandez, File

Можно ли уложиться в рамки потепления в 1,5°C?

Многие климатологи не видят возможности остановить потепление на уровне 1,5°C, предусмотренном Парижским соглашением 2015 года, которое призвано предотвратить наихудшие последствия изменения климата.

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"Я не считаю реалистичным то, что мы сможем ограничить потепление [усредненное за несколько лет] до 1,5°C, - говорит ученый Центра климатических исследований Вудвелла Дженнифер Фрэнсис. - Технически это возможно, но политически - нет".

"Медленные темпы климатических действий и постоянная дезинформация, которая их стимулирует, никогда не были связаны с отсутствием научных исследований или с отсутствием решений: они всегда были и остаются связаны с отсутствием политической воли", - говорит Кэтрин Хэйхоу, главный научный сотрудник The Nature Conservancy.

И НАСА, и NOAA заявили, что последние 10 лет, с 2014 по 2023 год, станут 10 самыми жаркими годами за всю историю наблюдений. За последние восемь лет глобальный рекорд жары был установлен уже в третий раз. Рэндалл Сервени, ученый из Университета штата Аризона, который помогает координировать ведение учета в ВМО, говорит, что наибольшее беспокойство вызывает не то, что рекорд был побит в прошлом году, а то, что они продолжают ставиться так часто.

"Именно быстрота постоянных изменений вызывает у меня наибольшую тревогу", - говорит Сервени.

Климатолог из Корнельского университета Натали Маховальд говорит: "Это всего лишь пример того, что нас может ожидать в будущем, особенно если мы и дальше не будем достаточно быстро сокращать выбросы углекислого газа".

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Именно это и беспокоит многих ученых, с которыми связалось агентство Associated Press.

"Я беспокоюсь с начала 1990-х годов, - говорит климатолог из Университета Брауна Ким Кобб. - Сейчас я обеспокоена больше, чем когда-либо. Мое беспокойство растет с каждым годом, когда глобальные выбросы движутся в неправильном направлении".