Потенциальное возвращение Дональда Трампа в Белый дом в 2024 году может оставить Европу "на произвол судьбы", предупредил во вторник премьер-министр Бельгии. При этом Александр де Кроо призвал не бояться такой перспективы

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"Если в 2024 году Америка снова станет "превыше всего", то Европа будет как никогда одинока, - сказал Александр де Кроо, выступая на первой в этом году пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге. - Но мы, как европейцы, должны не бояться этой перспективы, а принять её. Мы должны поставить Европу на более прочную основу, сделать её более сильной, более суверенной, более самодостаточной".

Его суровое предупреждение прозвучало через несколько часов после победы Трампа на выборах в Айове. Он сделал первый большой шаг к тому, чтобы стать кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году.

Победа республиканца на выборах в США в ноябре - независимо от того, будет это Трамп или нет - грозит серьёзно нарушить жёстко выстроенную политику Запада в отношении Украины.

Вашингтон является крупнейшим донором военной и финансовой помощи Киеву, но эта поддержка застопорилась из-за призывов некоторых членов Республиканской партии к сокращению выплат.

Это оказало дополнительное давление на Брюссель, который вынужден спешно добиваться утверждения запланированного пакета помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро. В декабре премьер-министр Венгрии применил свое право вето, чтобы заблокировать выделение этих средств. В настоящее время страны-члены ЕС готовят уступки Виктору Орбану в надежде получить от него зелёный свет на экстренном саммите 1 февраля.

Орбан поздравил Трампа с победой на предвыборном голосовании в Айове.

Однако де Кроо, чье правительство в течение шести месяцев председательствует по ротации в Совете ЕС, предупредил, что будущее Европы зависит от войны на Украине.

"Для Америки и других союзников поддержка Украины - это стратегический вопрос, это геополитическое соображение. Для нас, европейцев, поддержка Украины имеет экзистенциальное значение, - заявил де Кроо в Европарламенте. - Эта поддержка лежит в основе нашей безопасности и нашего процветания".

Ранее в этом месяце еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон рассказал о встрече в 2020 году президента США с главой Еврокомиссии. Трамп заявил тогда Урсуле фон дер Ляйен, что Соединённые Штаты не помогут Европе, если она подвергнется нападению.

"Вы должны понять, что если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придём к вам на помощь и не поддержим вас, - сказал Трамп во время Всемирного экономического форума 2020 года в Давосе. По словам Бретона, бывший президент также объявил как бы между прочим о "смерти НАТО".

Предупреждение Трампа прозвучало за два года до того, как Россия ввела свои войска в Украину, что побудило НАТО оказать беспрецедентную военную и финансовую поддержку Киеву, а Финляндию и Швецию - отказаться от политики нейтралитета и попросить о вступлении в ряды альянса.

Официальные лица в Брюсселе также опасаются, что возвращение Трампа может означать конец передышки в торговом конфликте между ЕС и США и нанести удар по экономике Европы.

В 2018 году администрация Трампа ввела пошлины на сталь и алюминий из ЕС, поставляемые в США, заявив, что продукция иностранного производства представляет угрозу национальной безопасности. Перемирие, согласованное с администрацией Байдена для урегулирования спора, недавно было продлено ещё на 15 месяцев.

Трамп поклялся, что в случае избрания президентом в 2024 году он введет 10-процентный налог на весь иностранный импорт и ещё более высокие пошлины на продукцию, поступающую из Китая.

Тем временем штаты Колорадо и Мэн запретили ему баллотироваться в президенты за его роль в беспорядках на Капитолийском холме в январе 2021 года. Ожидается, что Трамп оспорит эти решения.

Благодаря значительному преимуществу бывшего президента над соперниками-республиканцами он может победить и без участия в выборах в этих двух штатах.

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