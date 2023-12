Что чаще всего искали пользователи Википедии в 2023 году?

ChatGPT, индийские фильмы, спортивные события и известные покойники – интернет-энциклопедия обнародовала список из 25 самых популярных статей в этом году на англоязычной версии платформы.

Для миллионов людей по всему миру Википедия – ключ к пониманию окружающего мира. 7-й по посещаемости сайт в мире опубликовал свой ежегодный список самых популярных статей.

Самой просматриваемой стала страница, посвящённая ChatGPT – чат-боту с генеративным искусственным интеллектом от компании OpenAI. У её англоязычной версии почти 50 миллионов читателей.

Что ж, с момента своего запуска чуть более года назад ChatGPT стремительно ворвался в сознание общественности и стал частью жизни многих.

В течение всего года не утихали дебаты о перспективах и потенциальной опасности генеративного ИИ и его угрозе для креативных профессий и не только.

Подведение итогов года не обошлось без иронии.

"ChatGPT – один из инструментов генеративного ИИ, который обучается на данных Википедии, извлекая большие объёмы контента из наших статей, чтобы отвечать на запросы людей", – говорит Ануша Алихан, директор по коммуникациям Фонда Викимедиа.

"Тот факт, что миллионы людей обращаются к Википедии, чтобы узнать о ChatGPT, – интересный поворот", – подытожила она.

Второй самой читаемой статьей Википедии в 2023 году стал ежегодный список умерших, который из года в год пользуется большой популярностью. Отдельные статьи о выдающихся личностях, ушедших из жизни, также вызвали значительный интерес в этом году, включая материалы о Мэтью Перри и Лизе Мари Пресли.

Согласно данным, опубликованным "Фондом Викимедиа", владельцем онлайн-энциклопедией, в этом году англоязычная версия платформы собрала более 84 миллиардов просмотров.

Вот 25 самых популярных статей уходящего года на английском языке:

1. ChatGPT: 49 490 406 просмотров

2. Список умерших в 2023 году: 42 666 860 просмотров

3. Чемпионат мира по крикету 2023: 38 171 653 просмотра

4. Индийская премьер-лига: 32 012 810 просмотров

5. "Оппенгеймер" (фильм): 28 348 248 просмотров

6. Чемпионат мира по крикету: 25 961 417 просмотров

7. Дж. Роберт Оппенгеймер: 25 672 469 просмотров

8. Jawan (фильм): 21 791 126 просмотров

9. Индийская премьер-лига: 20 694 974 просмотров

10. Pathaan (фильм): 19 932 509 просмотров

11. The Last of Us (телесериал): 19 791 789 просмотров

12. Тейлор Свифт: 19 418 385 просмотров

13. "Барби" (фильм): 18 051 077 просмотров

14. Криштиану Роналду: 17 492 537 просмотров

15. Лионель Месси: 16 623 630 просмотров

16. Премьер-лига: 16 604 669 просмотров

17. Мэттью Перри: 16 454 666 просмотров

18. Соединённые Штаты Америки: 16 240 461 просмотр

19. Илон Маск: 14 370 395 просмотров

20. "Аватар: Путь воды": 14 303 116 просмотров

21. Индия: 13 850 178 просмотров

22. Лиза Мари Пресли: 13 764 007 просмотров

23. "Стражи Галактики. Часть 3": 13 392 917 просмотров

24. Вторжение России в Украину: 12 798 866 просмотров

25. Эндрю Тейт: 12 728 616 просмотров

По данным "Фонда Викимедиа", топ-25 статей на английском был составлен на основе данных по состоянию на 28 ноября. Итоги всего года будут обновлены некоммерческой организацией 3 января 2024 года.

В 2023 году в число лидеров среди стран, посетивших "английскую" Википедию, входят США (33,2 миллиарда просмотров) и Великобритания (9 миллиардов), за ними следуют Индия (8,48 миллиарда), Канада (3,95 миллиарда) и Австралия (2,56 миллиарда).

Википедия была запущена 15 января 2001 года. Саму себя платформа определяет как "многоязычную общедоступную интернет-энциклопедию со свободным контентом, поддержку и написание которой осуществляют добровольцы – "википедисты".