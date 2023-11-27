"Кризис аутентичности": Merriam-Webster определился со словом года

Американский словарь Merriam-Webster выбрал словом года "подлинный" или "аутентичный". Неудивительно, ведь умение отличать правду от фейков становится жизненно важным для пользователей социальных сетей и потребителей информации.

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Слово года отражает чаяния эпохи. Во времена постправды, ChatGPT и океана фейков грань между "подлинным" и "фальшивым" становится всё более размытой.

Поэтому очень уместно, что американская издательская компания Merriam-Webster выбрала словом года в 2023 году слово "подлинный" (authentic).

Согласно словарю, лексема authentic имеет несколько значений, в том числе "не поддельный, не имитирующий", синоним настоящего и действительного, а также "соответствующий собственной личности, духу или характеру".

Хотя аутентичность, безусловно, является желательным и общественно одобряемым качеством, её легко декларировать, но гораздо сложнее – определить.

По словам лексиколога и главного редактора словаря Питера Соколовски, число запросов authentic в поисковике на merriam-webster.com стабильно высокое, но в течение года оно достигло новых вершин.

"В 2023 году мы переживаем своего рода кризис аутентичности, – заявил он в преддверии сегодняшнего объявления слова года. – Мы понимаем, что, когда мы ставим под сомнение подлинность, мы ценим её ещё больше".

Популярность слова authentic объясняется также накалом страстей вокруг технологий генеративного искусственного интеллекта и скандалами в социальных сетях.

В 2023 компания OpenAI, создавшая ChatGPT, переживала кризис руководства. Кроме того, Илон Маск на февральском Всемирном правительственном саммите в Дубае призвал глав компаний, политиков, министров и других лидеров "говорить человеческим языком" в социальных сетях и заводить собственные аккаунты.

Несмотря на это, платформа миллиардера не справляется с дезинформацией и волной антисемитского контента, хлынувшей после начала войны Израиля с ХАМАС. По данным Антидиффамационной лиги*, с момента атаки 7 октября количество ненавистнических комментариев по отношению к евреям в бывшем Twitter увеличилось более чем на 919%.

Authentic AP

Слово "подлинный" следует за "газлайтингом", выбранным в 2022 году.

Питер Соколовски и его коллеги отмечают, что претендентов, которые привлекли необычный трафик, было несколько.

Среди них – X (число запросов выросло в июле после ребрендинга Twitter), EGOT, аббревиатура для премий "Эмми", "Грэмми", "Оскар" и "Тони" и обозначение, присвоенное людям, получившим четыре награды (рост числа запросов был зафиксирован в феврале, когда Виола Дэвис получила Grammy и стала обладательницей редкого статуса EGOT) и Elemental – название нового фильма Pixar, число запросов по которому выросло в июне.

Вот ещё некоторые знаковые слова уходящего 2023 года:

RIZZ: на сленге "романтическая привлекательность или обаяние"; по-видимому, является сокращением от charisma ("харизма").

DEEPFAKE: согласно определению словаря, это "изображение или запись, которая была убедительно изменена и подвергнута манипуляциям с целью представить кого-либо в ложном свете, приписать слова и действия, которые человек не произносил и не совершал". Интерес к этому определению возрос после того, как адвокаты Маска в судебном процессе по делу Tesla заявили, что он часто становится объектом видеороликов deepfake, а также после того, как в поддельной рекламе Tesla, сгенерированной искусственным интеллектом, появилось изображение актёра Райана Рейнольдса.

КОРОНАЦИЯ: 6 мая состоялась коронация Карла III и королевы Камиллы, в результате чего число запросов на это слово выросло на 15681% по сравнению с предыдущим годом.

ДИСТОПИЯ: климатический хаос вызвал интерес к этому слову. Это хорошо используют в фильмах, телепередачах и на книжном рынке.

DOPPELGANGER: Merriam-Webster определяет это слово как "двойник", "альтер-эго". Происходит из немецкого фольклора. Интерес к этому слову вызвала автобиография социолога Наоми Кляйн "Двойник: путешествие в зеркальный мир", вышедшая в этом году.

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КОВЕНАНТ: число запросов на слово, означающее "обычно официальное, торжественное и обязательное соглашение", возросло 27 марта после массовой стрельбы в школе The Covenant School в Нэшвилле (штат Теннесси). Стрелком оказался бывший ученик, полиция застрелила его после того, как он убил 3 учеников и 3 взрослых.

ИНДИКТ: бывшему президенту США Дональду Трампу были предъявлены обвинения по четырём отдельным процедурам, по которым сейчас ведётся делопроизводство. 30 марта показатель термина indict ("обвинительное заключение") вырос на 9440%, когда Большое жюри округа Манхэттен проголосовало за предъявление бывшему президенту уголовных обвиненийпо делу о выплатах порноактрисе. Indict определяется как "предъявление обвинения в совершении преступления на основании заключения или представления присяжных (например, большого жюри) в установленной законом форме".

КИББУЦ: после террористических атак ХАМАС 7 октября на этот термин, обозначающий "общинную ферму или поселение в Израиле" пришёлся всплеск запросов.

МЁРТВОЕ ИМЯ: большой интерес вызвало определение, данное Merriam-Webster: "имя, которое трансгендерная персона получила при рождении и перестала использовать после трансгендерного перехода". Поисковые запросы последовали за наплывом законодательных актов, направленных на ограничение прав ЛГБТК+ в США.

*американская еврейская НПО, противостоящая любым формам ненависти и нетерпимости по отношению к евреям.