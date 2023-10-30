Лучшим футболистом мира 2023 года по версии журнала France Football признан игрок сборной Аргентины Лионель Месси.
36-летний нападающий аргентинской сборной и американского клуба "Интер Майами" получил приз на церемонии награждения в Париже.
Месси является рекордсменом по количеству наград. У него теперь восемь "Золотых мячей".
В предыдущий раз он был признан лучшим игроком мира по версии France Football в 2021 году.
В тройке основных претендентов на приз, как сообщалось, были также Килиан Мбаппе (ПСЖ) и Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити").
Португальский форвард Криштиану Роналду, который пять раз становился обладателем "Золотого мяча", в этот раз не смог составить конкуренцию Месси, даже не попав в список претендентов.
У женщин обладательницей "Золотого мяча"-2023 стала футболистка "Барселоны" и сборной Испании Айтана Бонмати.
25‑летняя спортсменка впервые удостоена этой награды.
В этом году Бонмати стала чемпионкой мира в составе испанской сборной, а с "Барселоной" выиграла женский чемпионат Испании (Liga F), Суперкубок страны и Лигу чемпионов УЕФА.