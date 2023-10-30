By Euronews

Лучшим футболистом мира 2023 года по версии журнала France Football признан игрок сборной Аргентины Лионель Месси.

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36-летний нападающий аргентинской сборной и американского клуба "Интер Майами" получил приз на церемонии награждения в Париже.

Месси является рекордсменом по количеству наград. У него теперь восемь "Золотых мячей".

В предыдущий раз он был признан лучшим игроком мира по версии France Football в 2021 году.

В тройке основных претендентов на приз, как сообщалось, были также Килиан Мбаппе (ПСЖ) и Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити").

Португальский форвард Криштиану Роналду, который пять раз становился обладателем "Золотого мяча", в этот раз не смог составить конкуренцию Месси, даже не попав в список претендентов.

У женщин обладательницей "Золотого мяча"-2023 стала футболистка "Барселоны" и сборной Испании Айтана Бонмати.

Футболистка испанской "Барселоны" Айтана Бонмати с "Золотым мячом" Michel Euler/AP

25‑летняя спортсменка впервые удостоена этой награды.

В этом году Бонмати стала чемпионкой мира в составе испанской сборной, а с "Барселоной" выиграла женский чемпионат Испании (Liga F), Суперкубок страны и Лигу чемпионов УЕФА.