"Барби" и "Оппенгеймер" бьют рекорды в мировом прокате

"Барбигеймер" шагает по планете. Кассовые сборы двух главных блокбастеров лета продолжают расти.

Многие привычно называют кинематограф умирающим, в отличие от тех, кто с оптимизмом смотрят на то, в каком направлении движется индустрия.

Но тенденцию "Барбенгеймера" легендарный режиссер Фрэнсис Форд Коппола назвал "победой кинематографа".

"Я еще не видел их ("Барби" и "Оппенгеймера"), но тот факт, что люди заполняют большие кинотеатры, чтобы увидеть их, и что они не являются ни сиквелами, ни приквелами, к ним не прикреплены никакие номера, то есть это настоящие одноразовые фильмы, - это победа для кино".

Он не ошибся.

Спустя неделю после выхода "Барбенгеймера" оба фильма необычайно уверенно держатся в кинотеатрах. По оценкам студии, в воскресенье "Барби" собрала во второй уик-энд 93 млн долларов (около 84,4 млн евро). Фильм "Оппенгеймер" остался на втором месте с 46,2 млн долларов (41,9 млн евро). Продажи обоих фильмов снизились на 43% и 44%, что значительно меньше обычного падения на второй неделе.

"Барбенгеймер" оказался не феноменом одного уик-энда, а настоящей кассовой удачей. Мировые продажи билетов на оба фильма уже превысили 1 млрд долларов (908 млн евро).

Пол Дергарабедиан, старший медиа-аналитик компании Comscore, назвал это "переломным моментом для кино, кинозрителей и кинотеатров".

"Если два фильма конкурирующих студий связаны между собой таким образом и оба способствуют росту популярности друг друга - как в кассовом плане, так и с точки зрения их профиля - я не знаю, есть ли в анналах истории кассовых сборов подобный пример, - сказал Дергарабедиан.- Это действительно не поддается никакому сравнению".

"Барби" бьет все рекорды кассовых сборов Warner Bros. Entertainment Inc.

После рекордного за год дебюта в 162 млн долларов США, розовая поп-сенсация "Барби" демонстрировала удивительно устойчивые показатели в течение всей недели и в выходные дни. Фильм опередил "Темного рыцаря" Нолана и стал лучшим среди всех релизов Warner Bros за первые 11 дней в кинотеатрах.

В кинотеатрах США и Канады "Барби" быстро собрала 351,4 млн долларов, что вскоре сделает ее самым кассовым хитом лета. Каждый день проката "Барби" приносит не менее 20 млн долларов.

И эффект "Барби" проявился не только в Северной Америке. За выходные фильм заработал 122,2 млн долларов (110,9 млн евро) в международном масштабе. Его мировые сборы достигли 775 млн долларов (704 млн евро).

Даже руководители студий-ветеранов поражены.

"Это сумасшедшая цифра, - сказал Джефф Голдштейн, руководитель отдела дистрибуции компании Warner Bros. - Просто есть целевая аудитория, которая хочет быть частью актуального тренда. Куда бы вы ни пошли, люди носят розовое. Розовый цвет захватывает мир".

На фоне ажиотажа "Барби" уже привлекает множество повторных зрителей. По оценкам Голдштейна, 12% продаж приходится на тех, кто возвращается в кинотеатр с друзьями или семьей, чтобы посмотреть фильм еще раз.

Для киноиндустрии, пытавшейся восстановить допандемийные позиции, а сейчас в значительной степени заблокированной из-за забастовок актеров и сценаристов, сенсации "Барби" и "Оппенгеймера" показали, что может получиться, когда все складывается как надо.

"После пандемии нет ни потолка, ни пола, - говорит Голдштейн. -Фильмы, которые проваливаются, действительно проваливаются, а фильмы, которые выстреливают, действительно выстреливают".

"Оппенгеймер" превзошел все ожидания по кассовым сборам Universal Studios

"Оппенгеймер" компании Universal Pictures больше похож на фильм о супергероях, чем на трехчасовую картину об ученых. Драма Нолана с Киллианом Мерфи в роли физика Дж. Роберта Оппенгеймера собрала 174,1 млн долларов на внутреннем рынке. С учетом дополнительных 72,4 млн долларов в международных кинотеатрах, "Оппенгеймер" уже превысил 400 млн долларов (363 млн евро).

Показы в IMAX, как правило, проходят при полном аншлаге. В IMAX "Оппенгеймер" заработал 80 млн долларов (72,6 млн евро). В воскресенье широкоформатный кинотеатр сообщил, что продлит показ фильма до 13 августа.

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