Умер фронтмен The Pogues

By Alexander Kazakevich

Он оставил свой след в истории музыки. Шейн Макгоуэн, ирландский солист британской панк-группы The Pogues, умер в возрасте 65 лет.

Шейн Макгоуэн, бывший солист кельтской панк-группы The Pogues, умер в возрасте 65 лет после продолжительной болезни, об этом в четверг на платформе Instagram сообщила его жена, Виктория Мэри Кларк.

Он родился в Англии в ирландской семье. Известность пришла к Макгоуэну в начале 1980-х, когда он основал The Pogues. Группа играла в пабах ирландские баллады, сочетая фолк, панковскую энергию и большие дозы алкоголя.

The Pogues называли политическим голосов молодых ирландских иммигрантов в Лондоне в эпоху тэтчеризма.

У певца и музыканта, который с июля несколько раз попадал в больницу, были проблемы со здоровьем, он также боролся с алкогольной и наркозависимостью.

Самым большим коммерческим успехом The Pogues был дуэт Шейна Макгоуэна и Кирсти Макколл – Fairytale of New York. Песня, написанная в 1987 году, стала рождественской классикой.

"Шейн останется в памяти как один из величайших лириков в музыке", – отметил в своём заявлении президент Ирландии Майкл Хиггинс.