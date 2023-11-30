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Умер фронтмен The Pogues

Шейн Макгоуэн выступает на сцене бостонского мюзик-холла Orpheum, 14 марта 2006 года.
Шейн Макгоуэн выступает на сцене бостонского мюзик-холла Orpheum, 14 марта 2006 года. Авторское право ROBERT E KLEIN/AP2006
By Alexander Kazakevich
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Он оставил свой след в истории музыки. Шейн Макгоуэн, ирландский солист британской панк-группы The Pogues, умер в возрасте 65 лет.

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Шейн Макгоуэн, бывший солист кельтской панк-группы The Pogues, умер в возрасте 65 лет после продолжительной болезни, об этом в четверг на платформе Instagram сообщила его жена, Виктория Мэри Кларк. 

Он родился в Англии в ирландской семье. Известность пришла к Макгоуэну в начале 1980-х, когда он основал The Pogues. Группа играла в пабах ирландские баллады, сочетая фолк, панковскую энергию и большие дозы алкоголя. 

The Pogues называли политическим голосов молодых ирландских иммигрантов в Лондоне в эпоху тэтчеризма.  

У певца и музыканта, который с июля несколько раз попадал в больницу, были проблемы со здоровьем, он также боролся с алкогольной и наркозависимостью. 

Самым большим коммерческим успехом The Pogues был дуэт Шейна Макгоуэна и Кирсти Макколл – Fairytale of New York. Песня, написанная в 1987 году, стала рождественской классикой. 

"Шейн останется в памяти как один из величайших лириков в музыке", – отметил в своём заявлении президент Ирландии Майкл Хиггинс.

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