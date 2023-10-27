Пересмотр системы верификации, отток рекламодателей, новые опции и амбициозные планы: как Илон Маск сделал X из Twitter, и что будет с популярной платформой?

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Прошёл год с тех пор, как 27 октября 2022 г. Илон Маск, миллиардер, генеральный директор компаний Tesla и SpaceX, официально приобрёл компанию Twitter за 44 млрд. долларов (41 млрд. евро).

От сделки, за которой следил весь инфомир, самопровозглашённый "борец за свободу слова" даже пытался отказаться, но был вынужден завершить её по обязательству суда.

Уже тогда стало ясно, что для Twitter наступают непростые времена.

Мэтт Наварра, эксперт по коммуникациям и стратегии развития социальных сетей, сказал в интервью Euronews Next: "Мы не видели, как X умирает, но мы наблюдали, как он вырождается, деградирует, становится всё более токсичным и менее ценным, менее полезным".

Twitter был платформой для срочных новостей и сообщений, местом, куда люди приходили, чтобы узнать о происходящем в мире, почти что в режиме реального времени.

Верификация означала, что аккаунты с синими галочками прошли проверку и получили этот статус на основе тогдашней оценки "значимости" Twitter.

Но самое главное: пользователи могли быть уверены в том, что владельцы верифицированных аккаунтов - те, за кого себя выдают.

Всё это ушло в прошлое с приходом Маска и введением ежемесячного платежа за синюю галочку.

Это не единственное серьёзное изменение, но оно имеет далеко идущие последствия для пользователей, уровня их доверия к платформе и достоверности размещаемой информации.

Twitter становится X, "приложением для всего"

В июле этого года компания Twitter провела ребрендинг, переминовавшись в "X". Руководство озвучило план: сделать из соцсети "приложение для всего". Это, по словам новоиспечённого генерального директора Линды Яккарино, означало, что Х должен стать "местом неограниченной интерактивности - с доступом к аудио, видео, обмену сообщениями, платежам. Так будет создан глобальный рынок для идей, товаров, услуг и возможностей".

"Они пытаются убедить рекламодателей в том, что размещать там анонсы безопасно, но те отказываются в основном потому, что бренд X - теперь синоним Илона Маска". Мэтт Наварра эксперт по коммуникациям и стратегии развития социальных сетей

Многие аналитики отнеслись к этой идее скептически. Спустя год, их мнение осталось прежним.

Наварра отмечает, что "приложения для всего", такие как WeChat, "родились в результате очень специфического набора обстоятельств и факторов в уникальных рыночных условиях" в Китае.

По его словам, повторить это в Европе или США нереально из-за действующих правил в отношении конкурентной борьбы, антимонопольного законодательства. Не говоря уже о том, что люди с опаской относятся к размещению всех своих конфиденциальных данных в одном месте.

"Речь идёт о компании, возглавляемой Илоном Маском. Всё, что мы сейчас видим и слышим об этом человеке, - вызывает негатив, опасения и тревогу. И это платформа не может считаться безопасной и стабильной", - пояснил он.

Отток рекламодателей

Рекламодатели массово покидают платформу, многих из них не устроила новая политика безопасности платформы и массовое сокращение персонала из отделов проверки.

Сам Маск в июне написал на своей странице в соцсети, что доходы от рекламы сократились примерно на 50%, и компания пытается решить проблему оттока средств.

"Они пытаются убедить рекламодателей в том, что размещать там анонсы безопасно, но те отказываются в основном потому, что бренд X - теперь синоним Илона Маска".

Будущее X в Европе

Как только у руля компании встал Маск, у неё возникли проблемы с регуляторами, особенно в Европе.

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Наварра объясняет, что при "меньшем количестве фильтров и средств защиты" для модерации более "токсичного и рискованного контента", беспокойство испытывают не только рекламодатели.

Ранее в этом месяце Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон дал компании X 24 часа на то, чтобы изложить, как она будет выполнять нормы "цифрового кодекса" ЕС. Тем временем, независимые наблюдатели предупредили, что дезинформация о конфликте между Израилем и ХАМАС приобретает на платформе масштабный характер.

В мае Маск вывел Twitter из-под действия кодекса ЕС по борьбе с дезинформацией, но позже пообещал, что платформа будет следовать любым законам, принятым в Европе.

Регулирующие органы в США также пытаются через суд принудить Маска к даче показаний в рамках расследования дела о покупке им Twitter.

От опросов до эмодзи какашек

Иногда Маск придумывает и предлагает новые правила и функции, утверждая, что будет принимать решения по ним на основе результатов опросов.

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В одном из них более 10 млн. пользователей проголосовали за то, чтобы он ушёл с поста генерального директора.

Он так и сделал, назначив на своё место Яккарино, хотя в других случаях - игнорировал результаты опросов, которые ему не нравились.

Ещё одним странным нововведением, на которое быстро обратили внимание журналисты, стал автоответ на любое письмо, отправленное на адрес электронной почты Twitter для прессы, - один-единственный эмодзи в виде какашки.

Альтернативы Twitter не появилось

Разочарованные пользователи призвали создать альтернативу Twitter. Несколько компаний выказали желание это сделать.

Например, компания Bluesky, в состав совета директоров которой входит основатель Twitter Джек Дорси. У неё есть своя база пользователей, а привлечение новых (причём в список ожиданий) происходит при помощи отправки специального кода.

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Но активнее сработало приложение Threads, принадлежащее Facebook. За первые пять дней своего существования оно собрало более 100 млн. пользователей, но, по некоторым данным, с тех пор его база по неясным причинам резко сократилась.

Даже если компания сможет конкурировать с X по числу активных пользователей, она не пытается занять место Twitter в качестве сервиса для срочных новостей в сферах политики и журналистики.

Это связано с тем, что Meta "не хочет иметь головную боль", связанную с модерацией контента и политическими манипуляциями, пояснил Наварра.

Хотя Threads, - "вероятно, лучший вариант" для замены X, для Наварры "все ещё остаётся под большим вопросом, сможет ли он когда-нибудь достичь того масштаба и значимости, которые были у Twitter".