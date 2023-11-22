Индия провела итоговый саммит G20 в виртуальном формате

By Euronews

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел второй за год саммит G20, на этот раз в виртуальном формате. Среди других лидеров на нём выступил президент РФ Владимир Путин, назвавший войну в Украине "трагедией".

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Индия в среду провела в виртуальном формате итоговый саммит G20, открыл который на правах председателя премьер-министр страны Нарендра Моди.

Впервые за последние два года в саммите "двадцатки" принял участие президент России Владимир Путин.

В ходе своего выступления он обратил внимание на высказывания других лидеров, выразивших возмущение гибелью людей в Украине в результате российского вторжения.

Путин назвал военные действия трагедией и обвинил Киев в отказе от мирных переговоров.

"Да, конечно, военные действия - это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, конечно, мы должны думать о том, как остановить эту трагедию", - сказал президент РФ.

Отказались от участия в итоговом виртуальном саммите лидеры США и Китая. Два месяца назад Джо Байден выступал на встрече в Дели, которая проходила в очном формате.

Срок председательства Индии в "двадцатке" истекает через неделю. Следующим председателем группы станет Бразилия.