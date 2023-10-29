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Умер Мэттью Перри, сыгравший Чендлера в сериале "Друзья". Ему было 54 года

Мэттью Перри (1969–2023) стал любимцем миллионов благодаря роли Чендлера Бинга в ситкоме "Друзья".
Мэттью Перри (1969–2023) стал любимцем миллионов благодаря роли Чендлера Бинга в ситкоме "Друзья". Авторское право Matt Sayles/AP2009
By Alexander Kazakevich
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Мэттью Перри, звезда культового сериала, который выходил в эфир с 1994 по 2004 год, был найден мёртвым в своём доме в Лос-Анджелесе.

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Звезда сериала "Друзья" Мэтью Перри был найден мёртвым у себя дома.

Как пишет Los Angeles Times, ассистентка актёра обнаружила его без сознания в джакузи. Точная причина смерти пока не известна. Перри было 54 года.

Актёр получил известность в 1990-х года, он сыграл роль Чендлера Бинга в самом рейтинговом американском ситкоме, повествующем о жизни шестерых друзей.

"Он подарил столько радости сотням миллионов людей по всему миру благодаря своей безупречной комедийной игре и остроумию", – говорится в сообщении телекомпании NBC, которая в течение 10 лет транслировала сериал.

"Он был настоящим подарком для всех нас", – заявили в студии Warner Bros TV.

В прошлом году вышли мемуары Мэтью Перри, в которых актёр описал свою многолетнюю борьбу с наркозависимостью.

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