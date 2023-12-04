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Белый дом: у нас заканчиваются деньги для Киева

Украина может остаться без критически важной помощи из-за политических разногласий партнёров Киева.
Украина может остаться без критически важной помощи из-за политических разногласий партнёров Киева. Авторское право коллаж AP Photo/Susan Walsh, File; AP Photo/Omar Havana; Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
By Alexander Kazakevich
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Киев может остаться без критически важного финансирования из-за бюджетных споров в стане его партнёров по обе стороны Атлантики. Не все страны ЕС хотят помогать Украине деньгами. Правительство США уже исчерпало средства, выделенные на поддержку ВСУ и призывает Конгресс одобрить ещё один пакет.

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Киев может остаться без финансовой помощи Запада в решающий момент войны. Как пишет Financial Times, из-за политических разногласий страны ЕС пока не смогли сверстать общий бюджет, что ставит под угрозу выделение Украине обещанных 50 млрд евро.

У участников переговоров разные позиции по использованию общих средств. Угроза вето со стороны венгерского премьера Виктора Орбана, победа ультраправой партии на выборах в Нидерландах и недавнее решение немецкого суда, ограничивающее заимствования правительства, – всё это осложняет переговоры в Брюсселе.

Решение по четырёхлетней программе помощи Киеву должно быть принято на саммите ЕС, который состоится 14-15 декабря. 

Вот как публикацию FT прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков: "Наверное, это, скорее, вопрос самих европейцев. Понятно, что им становится всё тяжелее палить деньги в бездонной бочке украинской. Что касается нас, то специальная военная операция будет продолжаться, наша экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для продолжения".

Также в понедельник стало известно, что президент Болгарии Румен Радев наложил вето на бесплатную передачу Украине около 100 бронетранспортёров из запасов болгарского МВД, которые "просто лежат на складах".

Белый дом: деньги для Украины закончатся к концу года

У США "заканчиваются время и деньги", чтобы поддержать Украину в войне с Россией. Об этом говорится в письме директора по бюджету Белого дома Шаланды Янг лидерам Палаты представителей.

С начала широкомасштабного российского вторжения Конгресс одобрил выделение правительству 111 млрд долларов на помощь Украине. Но с тех пор как республиканцы получили власть в Палате представителей в январе, ни один новый транш не был утверждён. Пентагон, в частности, потратил 97% из более 60 млрд долларов, выделенных к середине ноября. 

Администрация Джо Байдена попросила у законодателей ещё почти 106 млрд долларов для нужд Украины, Израиля и на защиту границ США.

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