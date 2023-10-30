Поклонники Мэттью Перри несут цветы к зданию "Друзей" в Нью-Йорке

By Euronews

54-летний актер, сыгравший Чендлера Бинга в культовом сериале, был найден мертвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе накануне.

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Поклонники Мэттью Перри в Нью-Йорке несут цветы к зданию, фасад которого был показан в культовом сериале "Друзья" и где по сюжету жили Чендлер, Джоуи, Моника и Рейчел.

О смерти актера, сыгравшего неуверенного в себе и из-за этого саркастичного Чендлера Бинга, стало известно накануне.

"Он был таким душевным, добрым, поднимающим настроение человеком. Мне кажется, он мог утешить каждого, кто просто включал телевизор", — говорит жительница Нью-Йорка Кейти Катлер.

"Если честно, я смотрю сериал почти каждый день. Я думаю, что он привнес много себя в этого персонажа и превратил его в нечто большее, чем то, чем он был", — считает жительница Нью-Йорка Десислава Стоева.

Мэттью Перри было 54 года. Его тело обнаружили в джакузи его дома в Лос-Анджелесе. Точная причина смерти пока не объявлена.

"Поклонники могут утешиться тем, что в последний год он обрел покой. Год назад вышла его книга, и во всех интервью он говорил, что на данном этапе жизни ему хорошо. И он действительно смог справиться со своими демонами и найти способ преодолеть их", — сказала редактор журнала Variety Эмили Лонджеретта.

Прошлой осенью Мэттью Перри выпустил автобиографическую книгу под названием "Друзья, любовники и одна большая ужасная вещь", в которой откровенно рассказал о том, что долго боролся с алкогольной и наркотической зависимостью и несколько раз был близок к смерти.