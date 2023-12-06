Украина: солдаты и мирные жители готовятся к зиме

В Черниговской области военнослужащие проходят тренировки по выявлению российских диверсантов в зимнее время. Датская ассоциация привезла зимнюю одежду для солдат. На Николаевщине жители готовят разрушенные дома к холодам.

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Снег покрыл уже большую часть северных районов Черниговской области. Украинские военные, одетые в зимнюю камуфляжную форму, проходят специальные тренировки по распознаванию и отражению нападений диверсантов. Черниговская область, наряду с соседней Сумской , часто сталкивается с угрозой переброски диверсионных групп на украинскую территорию из соседней России.

Александр (позывной "Кэп"), военный инструктор:

"Я считаю, что каждому мужчине, даже если он чего-то боится, необходимо пройти такое обучение и все это отработать. Это закаляет".

Датская ассоциация Defense Ukraine привезла украинским солдатам новые запасы теплой одежды. Потребность в ней возросла с приходом зимних холодов. Поэтому ассоциация и в этом году вновь организовала сбор средств на закупку новой партии. Пакеты уже доставлены на позиции.

"Шериф", старший сержант, 24-я бригада:

"Нам это определенно нужно. Мы в бою, бежим, штурмуем, атакуем. Одежда может порваться или промокнуть, и никогда не знаешь, где сядешь или приземлишься, поэтому нужно иметь возможность переодеться".

Зима вступает в свои права и в других районах Украины, а это означает, что жителям нужно готовить свои дома к холодам. Особенно сложно приходится населению тех мест, по которым прошла война. Освобождённое от оккупации село Благодатное в Николаевской области, к северо-западу от Херсона, практически сравняли с землей. Некоторые жители сейчас пытаются хоть как-то приспособить полуразрушенные дома к зиме.

Этот дом площадью 172 кв. метра Виктор отстроил в 1990 году, всё в нём было так, как хотел. Несмотря на то, что дом и деревня разрушены после нападения российских войск, он всё ещё живёт здесь. Но зима уже на пороге, и Виктор пытается сделать оставшееся от дома пригодным для жилья в холодное время года. Ему помогают друзья.

Во многих местах Украины зима вступает в свои права, солдаты и мирные жители готовятся к морозам.