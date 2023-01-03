English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
мир

Аравийский клуб "Аль-Наср" представил Криштиану Роналду как своего нового игрока

Access to the comments Комментарии
 Андрей Позняков
Криштиану Роналду в клубе "Аль-Наср"
Криштиану Роналду в клубе "Аль-Наср"   -   Авторское право  AP Photo/Amr Nabil

Аравийский футбольный клуб «Аль-Наср» официально представил своего нового нападающего – Криштиану Роналду. О согласии капитана сборной Португалии играть за команду из Эр-Рияда было объявлено в декабре.

Новый клуб Роналду пришлось искать после разрыва контракта с «Манчестер Юнайтед»: этому предшествовало нашумевшее интервью, в котором футболист жёстко критиковал тренера и руководство «красных дьяволов».

«Моя работа в Европе закончена», – заявил Роналду во вторник. Пресса писала, что он будет получать 200 млн долларов в год и станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Руководство клуба не раскрыло стоимость контракта, отметив лишь, что «лучший в мире игрок» должен получать самую высокую зарплату.