Дизайнер из США Майка Дейгл с помощью искусственного интеллекта создал изображения, на которых можно увидеть, как сегодня выглядели бы рано умершие знаменитости. Среди них — Курт Кобейн, Джон Леннон и Эми Уайнхаус.

Некоторые сегодня относятся к искусственному интеллекту с осторожностью, опасаясь, что ИИ станет умнее человека, другие используют его в своем творчестве.

Среди последних — креативный директор из США Майка Дейгл. Он внедрил синтографию ("искусство ИИ") в свой рабочий процесс. Дейгл обучает дизайнеров тому, как новые инструменты помогают в ИИ-дизайне, и использует программу искусственного интеллекта Midjourney для создания искусства.

Его новая коллекция изображений ИИ представляет собой "метавселенную с фотографиями людей, которые умерли слишком рано". Майка Дейгл представил, как могли бы выглядеть эти знаменитости, если бы остались живы и постарели.

Робин Уильямс — 72 года Micah Daigle

Робин Уильямс (1951 - 2014)

Знаменитому актеру и комику было 63, когда он умер в 2014 году. Его нашли мертвым в его калифорнийском доме 11 августа, отчет о вскрытии показал, что смерть наступила из-за "асфиксии в результате повешения". Актер, снимавшийся в таких классических фильмах, как "Общество мертвых поэтов", "Миссис Даутфайр" и "Умница Уилл Хантинг", всю жизнь страдал от депрессии и тревоги. Он также страдал от диффузной деменции с тельцами Леви, которую вдова Уильямса Сьюзан Шнайдер назвала "террористом внутри мозга моего мужа".

Изображение Уильямса, сделанное Майкой Дейглом, с его неподражаемой ухмылкой, одновременно радует и вызывает чувство горечи, ведь это был настоящий артист, который принес столько радости бесчисленным поклонникам, но ушел от нас слишком рано.

Джон Леннон — 83 года Micah Daigle

Джон Леннон (1940 - 1980)

Легендарный вокалист группы The Beatles был убит 8 декабря 1980 года. Леннон поставил автограф на экземпляре альбома Double Fantasy для Марка Дэвида Чепмена возле своего отеля и отправился на сессию звукозаписи с женой Йоко Оно. После сессии Леннон и Оно вернулись в отель. После этого Чепмен с близкого расстояния выстрелил Леннону дважды в спину и дважды в плечо. В больнице Рузвельта певца признали мертвым.

Здесь нечего сказать о работе Дейгла — просто поразительно, насколько правдоподобно выглядит это старение.

Принцесса Диана — 62 года Micah Daigle

Принцесса Диана (1961 - 1997)

Принцессе Уэльской Диане было 36 лет, когда она погибла 31 августа в автокатастрофе в туннеле перед мостом Альма в Париже, когда водитель убегал от папарацци. ИИ, созданный Дейглом, сумел повторить ауру Дианы и, конечно же, её прическу.

Ожидайте, что яростные поклонники "королевы людских сердец" будут излишне переживать по поводу любого изображения, которое может как-то "опорочить" образ народной принцессы. Но этот образ неплох.

Фредди Меркьюри — 77 лет Micah Daigle

Фредди Меркьюри (1946 - 1991)

Знаменитый фронтмен группы Queen умер от бронхопневмонии, вызванной СПИДом 24 ноября 1991 года.

Работа Дейгла сохранила знаменитые усы певца (правда, они больше подошли бы Эркюлю Пуаро), но фотография не совсем похожа на Меркьюри. Что думаете?

Алия — 44 года Micah Daigle

Алия (1979 - 2001)

Американской певице и актрисе Алие было всего 22 года, когда она погибла в авиакатастрофе на Багамах. Перегруженный самолет, в котором она находилась, разбился после взлета, в результате чего погибли все девять человек на борту.

Этот портрет кажется подходящей и уважительной данью уважения певице, создавшей такие хиты, как Age Ain't Nothing But A Number и Try Again.

Курт Кобейн — 56 лет Micah Daigle

Курт Кобейн (1967 - 1994)

Рокер из группы Nirvana, парень с плаката для поколения X и один из самых влиятельных музыкантов всех времен, совершил самоубийство 5 апреля в возрасте 27 лет. Вокруг его смерти ходило много слухов: предположения о том, что он был убит, и версии о том, что его жена Кортни Лав была причастна к его смерти. Эти теории утверждают, что Кобейн умер от передозировки героина перед тем, как его застрелили, что противоречит официальному отчету полиции о том, что он умер от самострела.

В этом портрете ИИ безошибочно узнается Курт, но он не совсем похож на Курта в 56 лет. Он выполнен в фирменном стиле певца-песенника гранж, но просто добавить несколько морщинок под глазами и немного больше белизны в бороде — не совсем то, что нужно.

Элвис Пресли — 88 лет Micah Daigle

Элвис Пресли (1935 - 1977)

Еще одна легенда всех времен Элвис Пресли умер в возрасте 42 лет после нескольких лет злоупотребления рецептурными препаратами и нездорового питания. Он был найден в бессознательном состоянии на полу ванной комнаты в своем особняке Грейсленд 16 августа 1977 года после сердечного приступа.

На портрете Дейгла 88-летний Пресли выглядит неплохо, но больше похож на внебрачного ребенка Кристофера Уокена и Джонни Кэша, чем на "короля".

Уитни Хьюстон — 60 лет Micah Daigle

Уитни Хьюстон (1963 - 2012)

Сложно представить, что прошло уже более десяти лет со дня смерти знаменитой певицы. Уитни Хьюстон было всего 48 лет, когда ее нашли лежащей без сознания в ванной в номере отеля. Судмедэксперт сообщил, что смерть Хьюстон была вызвана случайным утоплением и последствиями атеросклеротической болезни сердца и употребления наркотиков.

Изображение 60-летней Хьюстон выглядит правдоподобно, но в очередной раз вызывает легкую горечь, поскольку в 2012 году мы потеряли одну из величайших вокалисток всех времен.

Джим Моррисон — 80 лет Micah Daigle

Джим Моррисон (1943 - 1971)

Певец, автор песен, поэт, фронтмен группы The Doors, наследие которого как бунтаря-хиппи и иконы контркультуры сохранилось на всю жизнь. Его страшная алкогольная зависимость привела к неожиданной смерти в Париже в возрасте 27 лет. Он входит в печально известный "Клуб 27" вместе с Куртом Кобейном и Эми Уайнхаус.

Что касается изображения Дейгла, то показанное старение кажется точным, хотя несколько тревожно видеть Моррисона похожим на Нила Янга. Может быть, лучше не представлять, как бы состарились некоторые иконы. Кстати говоря, следующее изображение не менее пугающее.

Мэрилин Монро — 97 лет Micah Daigle

Мэрилин Монро (1926 - 1962)

Здесь не отделаться от ощущения, что что-то не так. Что думаете?

Эми Уайнхаус — 40 лет Micah Daigle

Эми Уайнхаус (1938 - 2011)

Британская соул- и блюз-певица, создавшая такие хиты, как Rehab, Back to Black и You Know I'm No Good, на протяжении всей жизни боролась с наркоманией и зависимостью. Эми Уайнхаус умерла 23 июля 2011 года в возрасте 27 лет от отравления алкоголем.

Это изображение 40-летней Уайнхаус кажется точным и мудро избегает демонстрации разрушительного воздействия наркотиков на морфологию лица певицы.

Хит Леджер — 44 года Micah Daigle

Хит Леджер (1979 - 2008)

Австралийский актер, получивший премию "Оскар", был одним из самых многообещающих талантов Голливуда. Он умер 22 января 2008 года в результате случайной передозировки прописанных ему лекарств.

Как бы нам его ни не хватало, на ИИ-изображении он больше похож на растрепанного Орландо Блума. Еще и старая кухня на фоне.

Тупак Шакур — 52 года Micah Daigle

Тупак Шакур (1971 - 1996)

Американский рэпер — один из самых молодых умерших знаменитостей в этом списке. Он был убит 7 сентября 1996 года неизвестным во время перестрелки в Лос-Анджелесе. После убийства Шакура его друг, ставший соперником, Notorious B.I.G., считался подозреваемым; он был убит в результате другой перестрелки шесть месяцев спустя.

В образе Дейгла Тупак (особенно его борода) выглядит слишком отретушированным, а в лице слишком много от Дуэйна Джонсона.

Мама Бэмби — 84 года Micah Daigle

Мама Бэмби (слишком рано)

Мы не хотим разбивать ни одно из ваших сердец, говоря вам, что большинство самок белохвостого оленя живут максимум до 8 лет. 84 года — это, пожалуй, всё же многовато.

Муфаса — 33 года Micah Daigle

Муфаса (умер примерно на 25 минуте мультфильма "Король Лев")

Вот тебе, Шрам! Король вернулся за своим законным троном! Что касается возрастной метки, то средняя продолжительность жизни африканского льва в дикой природе составляет около 15 лет, а при заботе человека — до 30. Так что это постаревший Муфаса, которого кормят вкусными лакомствами.

