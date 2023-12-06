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Тейлор Свифт - человек года по версии журнала Time

Тейлор Свифт
Тейлор Свифт Авторское право Natacha Pisarenko/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Американский журнал Time назвал человеком года певицу Тейлор Свифт. В рейтинге она обошла лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, британского короля Карла III и Барби.

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Певица и автор песен Тейлор Свифт стала человеком года по версии американского журнала Time.

Эта награда часто достается главам государств или титанам индустрии, отметил главный редактор Time Сэм Джейкобс. Но Свифт, по его словам, нашла способ преодолеть границы и стать источником света.

"Она — редкий человек, который является одновременно писателем и героем своей собственной истории", - заявил Джейкобс.

В финальном списке финалистов Свифт обошла лидеров России и Китая Владимира Путин и Си Цзиньпина, британского короля Карла III и Барби.

В настоящее время Тейлор Свифт совершает мировое турне, которое уже стало самым прибыльным гастрольным туром для женщины-исполнительницы.

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