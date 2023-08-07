Фильм "Барби" собрал больше миллиарда долларов в мировом прокате. Это произошло всего за 17 дней после выхода на экраны. Так снявшая ленту Грета Гервиг вписала своё имя в историю кинематографа как первая женщина-режиссёр, чей фильм преодолел рекордную отметку кассовых сборов.

"Барбиллиард" - так можно охарактеризовать успех картины Греты Гервиг в денежном выражении. Меньше чем за три недели после релиза сборы от фильма "Барби" в кинотеатрах превысили 1 млрд. долларов (910,6 млн. евро). Это рекорд для женщин-режиссёров. Предыдущий принадлежал Пэтти Дженкинс, снявшей в 2017 году "Чудо-женщину".

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В выходные блокбастер показали в 4 178 кинотеатрах Северной Америки, что принесло 53 млн. долларов (45,5 млн. евро) выручки, к которой прибавились 74 млн. долларов (67,4 млн. евро) от проката в минувший уик-энд в других странах.

Фильм с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях с момента выхода держится в лидерах, и это явно не предел, прочат аналитики. Он преодолел отметку в 400 млн. долл. на внутреннем рынке и 500 млн. долл. на международном быстрее, чем любой другой фильм студии Warner Bros Pictures, включая сагу о Гарри Поттере.

"Как руководители дистрибьюторских компаний, мы не часто лишаемся дара речи из-за качества фильма, но "Барбиллион" опровергает даже самые оптимистичные прогнозы", - говорится в совместном заявлении Джеффа Голдштейна и Эндрю Криппса, отвечающих за внутреннюю и международную дистрибуцию киностудии.

За всю историю современного кинопроката только 53 фильма заработали более 1 млрд. долл. без учёта инфляции, а "Барби" стала самой кассовой лентой, снятой женщиной-режиссёром, оставив позади "Чудо-женщину" с 821,8 млн. долл. сборов.

Три фильма, снятые режиссёром-женщиной (правда, в соавторстве с другими), пока опережают "Барби". Этоанимационный"Холодное сердце" (1,3 млрд. долл.) и "Холодное сердце-2" (1,45 млрд. долл.), оба срежиссированные Дженнифер Ли, и "Капитан Марвел"(1,1 млрд. долл.), снятый Анной Боден.

Однако последний в США "Барби" обошла, собрав 459,4 млн. долларов (против 426,8 млн. долларов), и тем самым установила североамериканский рекорд.

Главы Warner Bros. Майкл Де Лука и Пэм Эбди также похвалили Гервиг, отметив, что достигнутый рубеж "является свидетельством её гениальности в стремлении создать фильм, который поклонники Барби всех возрастов хотели увидеть на большом экране".

Достижение фэнтезийного фильма о культовой кукле Mattel тем более впечатляющее, если принять во внимание тот факт, что миллиардный порог сборов после пандемии удалось преодолеть лишь пяти другим блокбастерам. Это "Братья Супер Марио", вышедший в этом году, "Человек-паук: Нет пути домой", "Топ Ган: Мэверик", "Мир Юрского периода: Господство" и сиквел "Аватара" - "Аватар: Путь воды".

Одновременный релиз "Барби" с фильмом Кристофера Нолана "Оппенгеймер" породил феномен, известный как "Барбигеймер". Биографическая картина с элементами триллера о создателе атомной бомбы тоже пользуется колоссальным успехом у зрителей - за три недели она собрала 500 млн. долларов. Её общая выручка от мирового проката составила 552,9 млн долларов, что позволило ей опередить "Дюнкерк" (527 млн долларов в 2017 году). Кроме того, фильм вошел в четвёрку самых кассовых биографических фильмов, наряду с "Богемской рапсодией", _"_Страстями Христовыми " и "А__мериканским снайпером ", а также стал рекордным по спорам фильмом о Второй мировой войне.

А благодаря увеличению числа показов в кинотеатрах, следует ожидать, что и "Барби" и "_Оппенгеймер"_будут устанавливать новые рекорды в ближайшие дни и недели.