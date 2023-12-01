2023 год ознаменован технологическим прорывом в области искусственного интеллекта. Лидирует в этом плане легкодоступный ChatGPT. Какое влияние он оказал на нашу жизнь? Есть ли основания для опасений у людей творческих профессий?

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Сегодня ChatGPT исполняется один год.

Запущенный 30 ноября 2022 года, инструмент искусственного интеллекта начал стремительно завоёвывать аудиторию. Всего за считанные недели он стал самым быстрорастущим приложением в истории: уже к середине декабря 2022 года сайт продукта компании OpenAI посетило более 58 миллионов человек. К середине 2023 года он стал одним из самых популярных в мире со 1,8 миллиарда ежемесячных посещений.

Для тех, кто ещё не успел утолить любопытство, познакомившись с главным продуктом ИИ, поясним, что этот онлайн-чат-бот, используя данные из интернета, быстро отвечает на сложные вопросы, грамотно ведёт диалоги, может писать сценарии, эссе, песни, стихи и даже шутить.

Но в прошлом году чат-бот попал в заголовки газет по не самым приятным поводам, в частности, в связи с проблемами дезинформации, этики и академической добросовестности. К примеру, студенты всё активнее начали прибегать к помощи ChatGPT для выполнения университетских заданий. Соблазн велик, ведь платформы легко обходит средства обнаружения плагиата.

Польза и противоречия ChatGPT

Появление ChatGPT вызвало острые дебаты об этике использования технологий ИИ Canva

Влияние ChatGPT на различные сферы общественной жизни огромно, но не лишено противоречий.

Хотя многие считают его полезным инструментом для выполнения различных задач, есть мнение, что внедрение ChatGPT может быть сопряжено с потерей рабочих мест. Особенно остро встаёт вопрос, когда речь заходит о творческих профессиях, писательстве, генерировании креативных идей.

Как сообщалось, некоторые компании, такие как Apple и JPMorgan Chase, не разрешают сотрудникам использовать чат-боты в работе, опасаясь неточностей и дезинформации. Компания Meta запретила применять технологии генеративного ИИ в рекламе политического содержания, во избежание манипуляций.

Тем не менее, это вряд ли остановит процесс применения ChatGPT и подобных инструментов для создания и распространения ложного или вводящего в заблуждение контента.

Показательным примером стал случай с нью-йоркским адвокатом, который получил штраф и пятно на репутации за то, что составил юридическую записку к одному из своих дел при помощи ChatGPT. В неё вошли ссылки на несуществующие акты и поддельные цитаты.

Недавно американский журнал Sports Illustrated обвинили в использовании платформы искусственного интеллекта для написания фальшивых статей, которые публиковались под именами вымышленных авторов.

Нелегальные методы

Журналисты опасаются того, что ChatGPT заменит их благодаря своей способности генерировать и переводить тексты.

За примером далеко ходить не надо. Euronews сам стал жертвой такой практики. Каждый день сайт под названием L'Observatoire de L'Europe, не соблюдая авторские права, публикует дословные переводы наших статей. Пишет их, якобы, журналист Жан Делоне - персонаж, конечно же, выдуманный искусственным интеллектом.

Эту статью наверняка тоже украдут.

Статьи на Euronews и на сайте L'Observatoire de L'Europe. Найдите отличия (спойлер: их нет) Euronews - L'Observatoire de L'Europe

Опасения креативщиков

Первый год существования ChatGPT подходит к концу, а люди творческих профессий продолжают задаваться серьёзными вопросами.

Большую шумиху всё это время вызывали произведения, созданные искусственным интеллектом. Среди деятелей культуры растёт разочарование тем, что общество, по их словам, обесценивает искусство.

Как и приложение Lensa, которое вызвало гнев цифровых художников, утверждающих, что то создаёт свои продукты за счёт украденного исскуства, ChatGPT поднимает вопросы авторского права и этики, поскольку он обучается на больших объёмах данных, в том числе - защищённых авторским правом.

Зачем платить за произведение автору, когда можно создать его самим в несколько кликов мыши? Резонный вопрос, ответ на который даёт основания опасаться того, что новые технологии лишат художников и креативщиков средств к существованию.

Коллективные иски карикатуристов и иллюстраторов, споры вокруг сгенерированных ИИ фотографий на церемонии Sony World Photography Awards, заявления музыкантов о том, что ИИ "станет главным противником будущих художников", инициированное знаменитостями судебное разбирательство против OpenAIзанарушение авторских прав, забастовка голливудских сценаристов - творцы по всему миру выступают против массового использования этих инструментов.

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И это только начало, говорят эксперты, потому что студии, редакции, креативные агентства постоянно стремятся к сокращению расходов, и соблазн прибегнуть к легкодоступной технологии очень велик.

Не создание нового, а "подражание и имитация"

Ник Кейв остался недоволен песней, написанной чат-ботом "в стиле Ника Кейва" BFI - Film4

Весьма красноречиво по этому поводу высказался известный рок-музыкант Ник Кейв. Он назвал ChatGPT и его возможности по написанию песен "гротескной насмешкой над тем, что значит быть человеком". Артист заявил также, что сгенерированная алгоритмом песня "в стиле Ника Кейва" - это полный бред, и встал на защиту коллег по музыкальному цеху по всему миру.

"Я понимаю, что ChatGPT находится в зачаточном состоянии, но, возможно, в этом и заключается зарождающийся ужас искусственного интеллекта - в том, что он всегда будет находиться в зачаточном состоянии, поскольку ему всегда есть куда двигаться, а направление одно: только вперёд, только быстрее".

Он продолжил: "Его нельзя вернуть в исходную точку или замедлить, это ведёт нас, возможно, к утопическому будущему или к нашему полному уничтожению".

Кейв подчеркнул, что "ChatGPT обречён на имитацию и никогда не сможет получить подлинный человеческий опыт, каким бы его ни обесценивали, и каким бы незначительным он ни стал со временем".

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Позже на встрече с поклонниками один из них спросил музыканта:

"Я разговаривал с автором песен в одной группе, который использовал ChatGPT для написания текстов, потому что это было намного "быстрее и проще". Я не могу возразить. Я знаю, что вы уже говорили о ChatGPT, но что плохого в том, чтобы делать все быстрее и проще?"

На что тот ответил: "ChatGPT ускоряет процесс превращения человеческой духовности в товар, механизирует воображение. Это делает наше участие в акте творчества бесполезным и ненужным. Тот "автор песен", с которым вы разговаривали, участвует в этом процессе эрозии души мира и духа самого человечества и должен, чёрт возьми, прекратить это, если он хочет продолжать называть себя автором песен".

Как защитить и обезопасить?

В этом месяце Германия, Франция и Италия достигли соглашения по некоторым аспектам предлагаемого ЕС Закона об искусственном интеллекте Canva

Системы генеративного ИИ, подобные ChatGPT, получили повсеместное распространение.

При правильном применении эти инструменты могут приносить огромную пользу. Но что касается сферы творчества, то тут осторожность более чем оправданна.

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Многочисленные призывы к улучшению регулирования ИИ обнадёживают, особенно когда речь идёт о чат-ботах и других алгоритмах, которые могут использовать преступники, чтобы получить, н апример, доступ к личным, банковским данным людей. Но мир искусства и культуры тоже нуждается в защите.

По данным Bloomberg, стоимость индустрии генеративного ИИ в ближайшие 10 лет составит 1,3 триллиона долларов. Иными словами, ChatGPT уж точно никуда в ближайшее время не денется. В 2024 году он ещё глубже внедрится в рабочие процессы компаний, предприятий и наверняка - в процессы творческие.

Остаётся надеяться, что к моменту празднования второго дня рождения ChatGPT шлюзы искусственного интеллекта прикроют законодательными регулирующими актами, услышав голоса художников, сценаристов, писателей, журналистов, музыкантов и так далее - голоса реальных людей.