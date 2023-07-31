На долю производства продуктов питания приходится одна треть вредных выбросов а атмосферу. Как должно измениться наше меню, чтобы уменьшилось антропогенное воздействие на климат?

Когда речь заходит об изменении климата, то первые ассоциации, которые возникают у нас, связаны с автомобилями, самолётами, нефтедобычей. Вряд ли мы думаем о том, что лежит на наших тарелках.

Однако, по оценкам ООН, треть всех выбросов парниковых газов антропогенного происхождения приходится на мировую продовольственную систему.

На производство продуктов питания расходуется 70% мировых запасов пресной воды. При этом, по оценкам Всемирной продовольственной программы, ежегодно почти треть продовольствия портится или попросту выбрасывается.

Эти цифры вызывают особую тревогу у составителей Глобального доклада о продовольственных кризисах за 2023 год. В нём отмечается, что в прошлом году 258 млн. человек столкнулись с проблемой доступа к самым необходимым пищевым продуктам, иначе говоря, - с угрозой продовольственной безопасности.

Хотя эти проблемы могут казаться непреодолимыми, всё же есть основания полагать, что человек в силах обратить вспять эту тревожную тенденцию.

Продсистема в повестке дня конференций по климату

На прошлогодней конференции ООН по климату COP27 заработал первый выставочный павильон, посвящённый продовольственным системам. И хотя согласованный четырёхлетний план по соблюдению продовольственной безопасности критики называют малоэффективным, вопрос этот впервые был включён в повестку форума.

Он был одним из главных на конференции Compassion in World Farming "Вымирание или возрождение", которая состоялась в начале этого года. На ней собрались учёные, активисты и политики, чтобы обсудить, как должны меняться продовольственные системы, чтобы вредя для экологии уменьшился.

"Растёт понимание преимуществ регенеративного (восстанавливающего) и агроэкологического земледелия, а также необходимости пересмотреть объёмы производимого мяса и молока и способы их доставки", - сказал в интервью Euronews Филипп Лаймбери, генеральный директор организации Compassion in World Farming.

"Я считаю, что сейчас создаётся почва для больших перемен, которые необходимы для спасения будущего наших детей, животных и планеты".

Сегодня на карту поставлено многое, считает наш собеседник, как и большинство экспертов по климату. Вот шесть основных причин для того, чтобы с надеждой смотреть в будущее продовольствия.

6. Мы производим достаточно продуктов, чтобы накормить весь мир (но выбрасываем их).

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, если бы мы использовали все продукты, которые в настоящее время выбрасываются, то их хватило бы для того, чтобы прокормить ещё два миллиарда человек. Это означает, что мы уже производим достаточно продовольствия, чтобы обеспечить им население Земли, которое, по прогнозам, к 2050 году составит 9,8 млрд. человек.

Однако ключевую роль в достижении этой цели играет сокращение отходов.

На Европу, Северную Америку, Китай, Японию и Корею приходится 58% всех производимых в мире продуктов питания, которые оказываются в мусорном ведре, несмотря на то, что в этих странах проживает всего 37% населения планеты.

В отчёте WWF "Пищевые отходы на фермах, глобальные последствия" показано, что из-за неправильно работающих рыночных механизмов (например, при понижении цен) некоторым фермерам экономически нецелесообразно собирать выращенный урожай.

По оценкам, в ЕС на одного человека приходится 173 кг продуктов питания в год, а на пищевые отходы приходится 6% всех выбросов в атмосферу европеёского континента. Более того, согласно отчёту Feedback "Нельзя терять время", ЕС фактически выбрасывает больше продовольствия, чем импортирует.

Однако ранее в этом месяце Брюссель предложил странам-членам взять на себя обязательство сократить количество пищевых отходов магазинов, ресторанов и домохозяйств на 30% к концу 2030 года, а в сфере переработки и производства продуктов питания - на 10%.

5. Регенеративное сельское хозяйство распространяется по всему миру

Органическое или био-земледелие в Евросоюзе активно развивается. В 2020 году общая площадь сельскохозяйственных угодий, занятых под выращивание экологически чистых культур в странах блока, выросла до 14,9 млн. га.

Регенеративное сельское хозяйство, то есть сельское хозяйство, ориентированное на восстановление земель путём следования природным циклам и циклам восстановления почв, выходит на новый уровень. В Великобритании даже проводится фестиваль регенеративного земледелия Groundswell, на котором местные фермеры хвастают своими методами и плодами труда.

Это очень важная работа, поскольку проблема деградации почв актуальная для всего мира. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предупреждает, что к 2050 году более 90% верхнего слоя почвы в мире будет приведена в непригодное для земледелия состояние, если мы не предпримем никаких мер.

"Мы должны повысить плодородность почвы, - объясняет Филипп. - Как мы это сделаем? Восстановив природный, естественный режим её обновления. Вернув животных на угодья, согласно концепции смешанных или "ротационных"ферм, где пастбища и земельные участки чередуются".

Такой подход к ведению сельского хозяйства начинает оказывать влияние и на крупные бренды. Предприятие McCain, например, взяло на себя обязательство к 2030 году выращивать весь свой картофель на регенеративных фермах, а вегетарианская мясная компания Quorn создала собственную регенеративную ферму в Йоркшире, в Великобритании.

4. Движение за "Общее здоровье" людей и животных

Если мы хотим создать более устойчивую систему природопользования, нужно принимать в расчёт взаимосвязь здоровья человека, животных и планеты вцелом.

Как раз этот тезис проповедует движение "Общее здоровье" (One Health), членами которого являются Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ФАО и Программа ООН по окружающей среде.

Сегодня 60% возникающих болезней передаются людям от диких и домашних животных. Поэтому, как объясняет Мелисса Лич, важно акцентировать внимание на обеспечении благополучия животных как способе снижения риска возникновения пандемий и угроз продовольственной безопасности.

"Совместно с Королевским колледжем и партнёрами в Азии мы изучаем пути перехода к менее рискованным формам птицеводства. Например, мы работаем в Бангладеш, где осуществляется поддержка мелких фермерских хозяйств, их владельцев информируют с тем, чтобы они не выбирали самый низкозатратный путь, путь высокой производительности, но выращивали свою птицу в наиболее безопасных для неё условиях".

3. Искусственное мясо может помочь сократить вредные выбросы

В то время как движение "Общее здоровье" пытается уменьшить негативное воздействие мясной промышленности, некоторые эксперты в области питания ставят перед собой задачу полностью избавиться от традиционного животноводства.

"В интересах планеты нам необходимо сократить потребление мяса и молочных продуктов, особенно в северных странах", - объясняет Филипп.

И культивированное мясо, стволовые клетки, выращенные в биореакторах, - это то, что, на мой взгляд, может стать важной частью решения проблемы. При должном уровне инвестирования и при условии проведения исследований и разработок по расширению масштабов производства, искусственное мясо может стать возобновляемым энергитическим эквивалентом продуктов питания".

В июне Министерство сельского хозяйства США (USDA) дало двум компаниям - Upside Foods и Good Meat - зелёный свет на продажу в стране курятины из пробирки. Хотя на прилавках супермаркетов оно появится ещё не скоро, но в ресторанах её можно будет попробовать уже в ближайшее время.

Производство искусственного мяса пока очень дорого стоит. Но научные разработки позволят снизить затраты, считают эксперты.

Как бы долго это ни длилось, Филипп уверен: ожидание стоит того.

"Люди едят мясо животных, которые жили и умирали в собственных экскрементах в темноте и в страшных мучениях, были убиты самым ужасным способом, о котором никто и никогда не захочет узнать. Надо лишь сделать так, чтобы выращенное в лаборатории мясо стало мейнстримом".

2. Отношение к эмоциям животных меняется

Недавняя кампания против открытия первой в мире фермы по выращиванию осьминогов на Канарских островах показывает, что отношение к эмоциям, которые испытывают животные, тоже меняется. Отчасти благодаря документальным фильмам о природе, таким как "Мой учитель осьминог" (Netflix) и работам Дэвида Аттенборо, всё больше людей признают, что животные испытывают боль, страдания и радость.

Утверждение, что эти существа имеют чувства, закреплено в законодательстве Евросоюза, и все страны-члены обязаны учитывать его. По прогнозам Еврокомиссии, потребление мяса на душу населения в ЕС снизится с 69,8 кг в 2018 году до 67 кг в 2031 году.

Но экоактивисты считают это недостаточным. По данным "Гринпис", для снижения влияния производства продуктов питания на выбросы в атмосферу потребление в ЕС должно сократиться на 71% к 2030 году и на 81% к 2050 году.

Это означает, что к 2050 г. каждый житель ЕС должен потреблять не более 300 г мяса в неделю, что эквивалентно двум гамбургерам. В настоящее время средний показатель составляет 1,58 кг.

1. Активизация борьбы за продовольственную справедливость

Неравенство заложено в глобальной продовольственной системе. От промышленных траулеров, уничтожающих средства к существованию мелких рыболовецких хозяйств, до жизненно важных экосистем, оголяемых для выращивания сои на фабриках, - сельскохозяйственная деятельность наносит огромный ущерб планете.

Однако, несмотря на все трудности, активистам удается добиваться целей. Так, "Гринпис" сыграл важную роль в разработке Договора ООН о защите океана, по которому не менее 30% океана станут охраняемой территорие к 2030 году.

Организация Feedback, базирующаяся в Великобритании и Нидерландах, продолжает с успехом бороться с пищевыми отходами в супермаркетах, выявлять и оповещать о злоупотреблениях крупых животноводческих предприятий.

Под давлением организации Compassion in World Farming в прошлом году в Великобритании был принят Закон о благополучии животных.

Вносят свой вклад и небольшие объединения и организации, как например, Granville Community Kitchen или сеть Edible Cities Network, которые борятся за равный для всех доступ к продуктам питания на местном уровне.