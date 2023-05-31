ВОЗ: "Выращивайте еду, а не табак"

ВОЗ обеспокоена лоббированием производства табака и расширением площадей для его выращивания в Африке, в том числе в странах, где люди голодают.

В последний день мая отмечается Всемирный день без табака.

Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад под названием "Выращивайте еду, а не табак", в котором, в частности, рассказывается, как лоббируются интересы фермеров, производящих табак, как представители табачной индустрии пропагандируют его выращивание и преувеличивают экономические выгоды от его производства.

Эксперты ВОЗ отмечают, что табак вредит не только потребителям. Процессы, связанные с его производством, вызывают заболевания у самих фермеров, в том числе хронические болезни легких.

Глобальная кампания этого года направлена на повышение осведомленности об альтернативных возможностях производства и сбыта табачных культур для фермеров и поощрение их к выращиванию других культур.

"Более 350 миллионов человек страдают от голода и отсутствия продовольственной безопасности. Многие страны, где эти проблемы вызывают озабоченность, также являются крупными производителями табака. В Африке, например, за последние 15 лет выращивание табака выросло почти на 20%", - говорит руководитель программы по борьбе против табака, старший советник ВОЗ Винаяк Прасад.

Выращивание табака вредит окружающей среде и ведет к обезлесению

Винаяк Прасад рассказывает о множестве негативных последствий: 5% вырубки лесов происходит только из-за выращивания табака. Более миллиона детей заняты на фермах по его производству.

Свыше 350 миллионов человек во всем мире сталкиваются с острой нехваткой продовольствия. При этом более 3 миллионов гектаров земли в более чем 120 странах используются для выращивания табака – даже там, где люди голодают.

Как подчеркивается в докладе ВОЗ, табачные компании в последнее время осваивают производственные мощности в Африке. С 2005 года площадь фермерских угодий, на которых выращивают табак, увеличилась на африканском континенте почти на 20%, при том что в целом в мире она сокращается.

ВОЗ, Продовольственная и сельскохозяйственная ООН и Всемирная продовольственная программа поддерживают инициативу, которая позволит нескольким тысячам фермеров в Кении и Замбии перейти к выращиванию продовольствия.

Швеция: почти свободная от курения страна

Эта скандинавская страна близка к тому, чтобы объявить себя "свободной от курения". Для это нужно, чтобы менее 5% ее жителей курили ежедневно.

По данным статистического агентства Евростат, в 2019 году только 6,4% шведов старше 15 лет курили каждый день, что является самым низким показателем в ЕС и значительно ниже среднего показателя в 18,5% по всем 27 странам блока.

Данные Агентства общественного здравоохранения Швеции показывают, что численность курильщиков продолжает снижаться и в прошлом году этот показатель находился уже на отметке 5,6%.

Эксперты отмечают, что этому способствовали проводившиеся в течение последних десятилетий антитабачные кампании, а также внесение изменений в законодательство. В то же время отмечается, что в Швеции широко распространен снюс, бездымное табачное изделие, продажа которого запрещена в других странах ЕС. В Швеции он используется в качестве альтернативы сигаретам.