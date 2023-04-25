Отказ от мяса и авиаперелетов: на какие ещё жертвы готовы идти европейцы, чтобы спасти планету

Две трети немцев готовы пойти на личные жертвы ради защиты планеты от изменения климата, согласно новому опросу.

Опрос, проведенный YouGov по заказу газеты Welt am Sonntag, показал, от чего жители страны готовы (и от чего не готовы) отказаться ради спасения планеты.

43 процента респондентов готовы реже летать самолетами, а 40 процентов - меньше пользоваться нагревателями.

Но когда речь заходит о других вариантах защиты климата, немцы проявляют неохоту. Менее трети готовы изменить свой рацион питания, и только 13 процентов готовы отказаться от личного транспорта.

В странах ЕС изменения в образе жизни, на которые люди готовы пойти, различны. 80 процентов жителей 27 государств-членов ЕС ощущают последствия изменения климата в своей повседневной жизни, согласно данным опроса Европейского инвестиционного банка, проведенного в 2022/23 году.

Более 80 процентов считают, что если в ближайшие годы мы резко не сократим потребление энергии и товаров, то нас ждет глобальная катастрофа.

Так где же в Европе люди готовы сокращать потребление и на какие изменения в образе жизни готовы идти?

Франция: ограничить количество покупаемого мяса и молочных продуктов

Исследование ЕИБ показало, что большинство французских респондентов (57%) выступают за систему углеродного бюджета. Это позволит каждому человеку ежегодно выделять фиксированное количество кредитов, которые он может потратить на товары и услуги с большим углеродным следом, такие как авиаперелеты и мясо.

Еда также была важной темой для французов. Шесть респондентов из десяти заявили, что готовы платить немного больше за продукты питания, которые производятся на местном уровне и более экологично. Большинство (57 процентов) высказались за ограничение потребления мяса и молочных продуктов.

В целом, жители Франции считают, что правительство играет определенную роль в регулировании выбора людей. Две трети высказались за принятие более строгих мер для борьбы с изменением климата.

Большинство французов поддержали бы систему углеродного бюджета Pixabay

Британия: отказ от одноразового пластика

Опрос YouGov, проведенный в Великобритании в начале 2023 года, показал, что 36 процентов респондентов готовы сократить потребление молочных и мясных продуктов до двух-трех раз в неделю. Лишь 12 процентов готовы полностью исключить мясо и молоко из своего рациона.

Почти 60 процентов заявили, что готовы никогда не покупать продукты, изготовленные из одноразового пластика.

Немного больше людей, чем в Германии, готовы отказаться от автомобиля и ходить пешком, ездить на велосипеде или пользоваться общественным транспортом. 20 процентов респондентов заявили, что готовы пойти на такие изменения, а 14 процентов ответили, что уже делают это.

При этом лишь четверть британцев готова платить дополнительную плату за перелеты, чтобы компенсировать их воздействие на окружающую среду.

Испания поддержит более жесткие меры правительства

Испания - одна из стран ЕС, которая уже сильно страдает от изменения климата, в частности от последствий продолжительной засухи, некоторые регионы ограничивают доступ жителей к воде из-за истощения водохранилищ.

Однако недавний опрос Испанского фонда науки и технологий показал, что процент людей, считающих изменение климата серьезной проблемой, снизился по сравнению с 2020 годом.

Несмотря на это, опрос ЕИБ показал, что Испания является одной из стран с наибольшей поддержкой более жестких государственных мер в плане изменения поведения людей. 80 процентов респондентов считают, что их действия могут изменить ситуацию.

Исследование, проведенное в 2021 году Университетом Сантьяго-де-Компостела, показало растущую общественную поддержку субсидирования теплоизоляции домов, зон с низким уровнем выбросов в городах и ограничения использования автомобилей, загрязняющих окружающую среду.

Испанцы поддерживают меры по сокращению выбросов в городах. Pixabay

Италия: маркировка продуктов с указанием климатического следа

Итальянцы также оказались выше среднего показателя по ЕС, когда речь зашла о поддержке более жестких правительственных мер.

Идея маркировки продуктов питания с указанием их климатического следа была поддержана 85 процентами итальянских респондентов, принявших участие в опросе ЕИБ. 64 процента людей заявили, что готовы платить немного больше за местные продукты питания.

Более двух третей итальянцев высказались за ограничение потребления мяса и молочных продуктов, чтобы помочь сократить выбросы парниковых газов.