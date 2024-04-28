Война в Украине: армия РФ нанесла удар по Николаеву, повреждены отели

By Euronews

В ночь на воскресенье, 28 апреля, российская армия нанесла удар по Николаеву. В результате были повреждены два отеля и объект отопительной инфраструктуры, сообщил глава региона Виталий Ким.

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Армия РФ нанесла очередной удар по Николаеву. По словам главы региона Виталия Кима, беспилотники повредили две гостиницы и один из объектов отопительной инфраструктуры в городе. Один из отелей лишь недавно возобновил работу после ремонта — в 2022 году он был разрушен другим ударом. Никто из мирных жителей не пострадал.

Российская сторона утверждает, что целью удара по Николаеву был судостроительный завод, где якобы собирают надводные дроны. Что касается отеля, утверждает агентство РИА Новости, там якобы жили некие "англоговорящие наемники", которые сражались в рядах ВСУ.

Между тем ситуация на передовой "ухудшилась", написал в воскресенье у себя в телеграм-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он подчеркнул, что российская армия "активно наступает по всей линии фронта" и добилась "тактических успехов" на нескольких участках.

Тем временем Украина пытается восстановить поврежденные теплоэлектростанции: как заявил исполнительный директор энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук, с начала полномасштабной войны российская армия почти 180 раз атаковала ТЭС.