Фермеры против правительства: противостояние в Нидерландах вокруг выбросов азота

На сельскохозяйственный сектор приходится более половины выбросов азота в Нидерландах. Власти намерены их сократить. Фермеры протестуют - они не против защиты природы, но не хотят терять деньги

Природный заповедник Велюве, расположенный к востоку от Амстердама, представляет собой обширное пространство вересковых пустошей и лесных рощ. Эта территория охраняется в рамках природоохранной инициативы ЕС и на первый взгляд кажется нетронутой гаванью для дикой природы.

Но стоит присмотреться, и вы обнаружите менее идиллическую реальность. Велюве - это территория, насыщенная аммиаком и азотом, поступающими в основном с окружающих сельскохозяйственных угодий. Грубая трава, покрывающая парк, процветает благодаря загрязнению, и душит более хрупкие виды, разрушая биоразнообразие.

В Гааге политический ландшафт переживает болезненный переходный период - правительство спорит о планах по сокращению выбросов азота.

Репортер Euronews Ханс фон дер Брели побывал в Нидерландах и рассказал об этом подробно.

Бунт фермеров?

На сельскохозяйственный сектор приходится более половины выбросов азота в Нидерландах, а это значит, что фермеры стали ключевым игроком в этих дебатах. В 2019 году высший административный суд страны признал, что государственный план не соответствует целям ЕС, поэтому усилия по ограничению выбросов азота с тех пор активизировались. Премьер-министр Марк Рютте надеется вдвое сократить эти выбросы к 2030 году, и в настоящее время фермеры сталкиваются с перспективой принудительного выкупа земель, если их хозяйства "слишком загрязняют окружающую среду".

Омго Нивег, фермер из северной деревни Адорп, участвовал в протестах против новой стратегии государства. Он говорит: "Проблема в том, что правительство Нидерландов не дает нам четкой перспективы на будущее. Но нам нужна перспектива, чтобы продолжать нашу работу".

Правительство выделило 7,5 млрд. евро на схему выкупа, которая является частью более крупного плана в 24,3 млрд. евро. Однако этот план пока ожидает одобрения ЕС.

Политический успех фермерской партии

Ханс также встретился с Эдди ван Марумом, представителем фермерской партии протеста BBB. Основанная в 2019 году в ответ на гнев по поводу новой азотной политики, партия стала крупным победителем на провинциальных выборах в прошлом месяце. Обращаясь к сельским избирателям, которые чувствуют себя непонятыми истеблишментом, партия набрала около 16 процентов голосов.

"Система неправильная", - объясняет Эдди, говоря об отчаянии фермеров. Он надеется, что правительство будет вкладывать больше денег в альтернативные инициативы по охране природы.

Однако, на фоне успеха ВВВ и слухов о переносе сроков достижения целей по выбросам, Брюссель призывает голландский кабинет придерживаться своих обязательств.

В беседе с Euronews Еврокомиссия заявила, что не исключает запуска процедуры нарушения, если Нидерланды не будут соблюдать законодательство ЕС.