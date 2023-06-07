Помогать не только пандам: эко-ребрендинг "уродцев" царства животных

Charlotte Elton

В мире животных полно милых существ. Учёные и "эко-маркетологи" создают видеоигры и проводят цифровые кампании, чтобы вызвать сострадание к тем, кто, увы, "не вышел мордой".

"Ты самая нелепая лягушка Индии" – не очень привлекательное описание персонажа видеоигры. Но, по словам активистов новой дерзкой природоохранной организации, это работает.

НКО "On The Edge", призванная "сблизить людей с представителями дикой природой", запустила две видеоигры, чтобы привлечь внимание к живым существам, которые не всегда соответствуют канонам "милоты".

В "Save the Purple Frog" ("Спасти фиолетовую лягушку") игроки-земноводные уворачиваются от сов, змей, поездов и т.д. в надежде добраться живыми до места размножения.

В игре "Kākāpō Run" ("Беги, какапу") вы можете перевоплотиться в новозеландского попугая-эндемика, который не умеет летать, но очень хочет попасть на территорию заповедника.

Наряду с кампаниями для соцсетей "On The Edge" обращается к аудитории геймеров, чтобы привлечь внимание к животным, которые обычно не вызывают сочувствия.

"Самые красивые животные – не всегда самые важные для биоразнообразия", – считает доктор Алекс Боумер, руководитель отдела естественной истории.

Кто собрал все лайки?

От панд до снежных барсов – чем красивее и величественнее зверь, тем больше у него защитников, но те, кто "не вышел мордой" тоже нуждаются в спасении.

Исследования показали, что на защиту менее эстетически привлекательных видов животных гораздо сложнее собрать деньги. По данным за 2020 год, позвоночные животные, такие как млекопитающие, рыбы и рептилии, "получают" в 468 раз больше инвестиций в рамках природоохранных кампаний, чем беспозвоночные, такие как насекомые, пауки и черви.

В прошлом году французские учёные выяснили, что самые "уродливые" рыбы подвергаются наибольшему риску вымирания, и в то же время именно они приносят наибольшую пользу экосистеме.

Экологам легче собрать средства, продавая плюшевых панд, чем неприятное насекомое или экзотического обитателя дна морского.

Другая проблема – бытовая "дискриминация". Алекс Боумер предлагает сравнить отношение людей к шмелям, пчёлам и осам: "Все умиляются, глядя на шмеля, этого маленького пушистого опылителя, который много трудится. А вот осы вызывают лишь гадливость. Они раздражают людей, ведь никто не понимает их роли. Из-за этого их образ очень демонизирован, при этом уровень толерантности к пчёлам гораздо выше. Да, они жалят, но не так часто. В целом они милые, симпатичные, и мы видим, что от них есть какой-то толк".

При этом, как отмечает защитник дикой природы, осы – хищники, помогающие бороться с вредителями, угрожающими нашим грядкам и клумбам. Они регулируют популяцию гусениц, пауков и зелёных мясных мух.

Пиар-миссия "On The Edge"

Организация "On The Edge" стремится перевернуть представление о "непопулярных" живых существах, таких, как пурпурная лягушка, индийский панголин или плоскотелая акула, с помощью инновационных цифровых кампаний.

Изменение климата может привести к потери уникальных видов. Миллиарды лет эволюционной истории сейчас под угрозой.

Алекс Боумер и его соратники отстаивают интересы "страшил" и прочих "аутсайдеров" царства животных: экологи составляют о них захватывающие рассказы, призывают вкладывать средства в восстановление среды обитания, при этом адаптируя материалы к разной аудитории – геймерам, пользователям соцсетей, телезрителям.

В "On The Edge" называют это "эмоциональным ребрендингом": "Если какая-то живность кажется нам надоедливой, пугает или раздражает нас, нужно просто заняться "пиаром", пробудить любопытство, и люди придут на помощь животным".